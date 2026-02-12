"كي تي لوكس" تستضيف قمة الشيخوخة الصحية

أعلنت "كي تي لوكس"، منصة الخليج تايمز’ الرائدة في أسلوب الحياة والفكر، عن إطلاق قمة "كي تي لوكس" للشيخوخة الصحية 2026، وهي قمتها الافتتاحية المخصصة لمدى الصحة والرعاية الصحية الوقائية والأداء ومستقبل العيش الكريم.

ستعقد القمة التي تستمر ليوم واحد في 21 مايو 2026، في فندق ماندارين أورينتال، طريق شاطئ جميرا، دبي، وستجمع أصواتًا رائدة من مجالات العلوم والطب والتكنولوجيا والمال واللياقة البدنية وتصميم نمط الحياة لبحث كيف تعيد الابتكارات تعريف الشيخوخة، ليس فقط من خلال إطالة العمر، بل من خلال تحسين مدى الصحة بشكل هادف.

تمثل القمة علامة فارقة استراتيجية رئيسية لـ KT LUXE، حيث تمثل الأولى في سلسلة جديدة من التجارب الحية المتميزة المدفوعة التذاكر مع توسع العلامة التجارية إلى ما هو أبعد من التحرير لتشمل امتيازات الفعاليات متعددة الوسائط طويلة الأجل.