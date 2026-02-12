"كي تي لوكس" تستضيف قمة الشيخوخة الصحية

أعلنت "كي تي لوكس"، منصة الخليج تايمز’ الرائدة في أسلوب الحياة والفكر، عن إطلاق قمة "كي تي لوكس" للشيخوخة الصحية 2026، وهي قمتها الافتتاحية المخصصة لمدى الصحة والرعاية الصحية الوقائية والأداء ومستقبل العيش الكريم.
ستعقد القمة التي تستمر ليوم واحد في 21 مايو 2026، في فندق ماندارين أورينتال، طريق شاطئ جميرا، دبي، وستجمع أصواتًا رائدة من مجالات العلوم والطب والتكنولوجيا والمال واللياقة البدنية وتصميم نمط الحياة لبحث كيف تعيد الابتكارات تعريف الشيخوخة، ليس فقط من خلال إطالة العمر، بل من خلال تحسين مدى الصحة بشكل هادف.
تمثل القمة علامة فارقة استراتيجية رئيسية لـ KT LUXE، حيث تمثل الأولى في سلسلة جديدة من التجارب الحية المتميزة المدفوعة التذاكر مع توسع العلامة التجارية إلى ما هو أبعد من التحرير لتشمل امتيازات الفعاليات متعددة الوسائط طويلة الأجل.
كجزء من منصة الشيخوخة الصحية الأوسع هذه، ستكشف KT LUXE أيضًا عن قائمة قادة KT LUXE في الشيخوخة الصحية في مارس 2026، تكريمًا للأفراد والمنظمات التي تحدث تأثيرًا ملموسًا في علوم مدى الصحة، وابتكار العافية، والرعاية الصحية الوقائية.
“تعكس قمة KT LUXE للشيخوخة الصحية إيماننا بأن الشيخوخة الصحية هي إحدى المحادثات الحاسمة في عصرنا. إنها تتجاوز مجرد اتجاه للعافية. إنها تحول مجتمعي ومالي ونمطي حياة. من خلال هذه القمة، تلتزم KT LUXE بقيادة المحادثة بعمق ومصداقية وهدف،” قال تشارلز ياردلي، الرئيس التنفيذي لصحيفة الخليج تايمز.
من الركائز الأساسية للقمة هي شراكتها الحصرية مع مركز OMICS للصحة الدقيقة، الرائد في علم الشيخوخة الانتقالي — علم الشيخوخة — وطب مدى الصحة.
كجزء من التعاون، سيتم دعوة عدد محدود من كبار الشخصيات للمشاركة في دائرة KT LUXE x OMICS لمدى الصحة، وهي تجربة تسبق القمة وتقدم تشخيصات متقدمة، وتحليل المؤشرات الحيوية، ورؤى صحية مخصصة مصممة لتقييم وتحسين الرفاهية على المدى الطويل.
قالت أستريد مونتالتا، الشريك المؤسس والمدير الإداري لـ OMICS: “في OMICS، نحن ملتزمون بتقديم رعاية صحية مخصصة تجمع بين أحدث التقنيات الطبية المتطورة وأعلى معايير رعاية المرضى والضيافة."
أوميكس
"نتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق KT Luxe لنشر الوعي بطب مدى الحياة الصحية والعلم وراءه للجمهور في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.”
علق الدكتور مشكاة شحاتة، كبير المسؤولين الطبيين في OMICS: “لم يعد تمديد العمر دون تحسين جودة الحياة كافياً. في OMICS، ينصب تركيزنا على زيادة مدى الحياة الصحية، من خلال الجمع بين الرؤى العميقة للمؤشرات الحيوية والطب السريري والتكنولوجيا المتطورة لتقديم حلول تساعد مرضانا على عيش حياة أكثر صحة وإشباعاً لفترة أطول."
OMICS
"من خلال شراكتنا مع KT LUXE، نساعد في تحويل المحادثة نحو مدى الحياة الصحية، وتمكين الأفراد بالبيانات والأدوات والرؤى السريرية اللازمة للتقدم في العمر بقوة ووضوح ومرونة.”
تعكس دائرة مدى الحياة الصحية تركيز القمة على العلوم القابلة للتطبيق، حيث تربط الأبحاث المتطورة بالتطبيقات العملية للأفراد الذين يخططون بنشاط لحياة أطول وأكثر صحة.
صُممت قمة KT LUXE للشيخوخة الصحية للأفراد ذوي الثروات العالية، والمديرين التنفيذيين من المستوى C، ومديري المكاتب العائلية، وكبار صانعي القرار، وقادة الرعاية الصحية، وستتضمن ستة مسارات محتوى منسقة تشمل الطب التجديدي، والعيادات الوقائية، وتكنولوجيا صحة المستهلك، والأداء والتحسين البشري، والتخطيط المالي المرتكز على مدى الحياة الصحية، وتصميم العقارات ونمط الحياة، وبالطبع، دور الصحة العقلية في طول العمر.
أعرب جان جيربر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز إعادة التأهيل الفاخر Paracelsus Recovery ومقره سويسرا، عن حماسه لمشاركته في القمة، قائلاً: “الإجهاد المزمن والوحدة والمعاناة النفسية غير المعالجة تجعلنا نتقدم في العمر أسرع من أي مرض. الشيخوخة الصحية لا تبدأ في المرآة أو الجسد، بل في العقل. هذا منظور يشرفني أن أساهم به في الحوار في قمة KT LUXE للشيخوخة الصحية، مع تسليط الضوء على الرفاهية العقلية كبعد أساسي للشيخوخة الصحية.”
سيتضمن جدول الأعمال عروضاً تقديمية رئيسية، وحلقات نقاش للخبراء، ومحادثات جانبية، وموائد مستديرة منسقة، وتجربة عشاء تركز على مدى الحياة الصحية، مما يخلق مساحة للنقاش القائم على الرؤى والتواصل رفيع المستوى.
سيضم المتحدثون المؤكدون خبراء معترف بهم عالمياً وقادة إقليميين يشكلون مستقبل طول العمر والصحة الوقائية، إلى جانب الدكتورة مشكاة شحاتة، وهي رائدة فكرية في مجال مدى الحياة الصحية ولديها أكثر من 15 عاماً من الخبرة السريرية والقيادية التنفيذية.
سيضم المتحدثون البارزون في القمة رجل الأعمال المحلي جيسون هيلويل، الذي يشارك قصة مريض مؤثرة للغاية، ومونيكا طومسون-مايالي، وهي ممارسة صحية شاملة راسخة ومقرها المملكة المتحدة (تعمل في مجال الصحة منذ ما يقرب من 20 عامًا وقد ظهرت مؤخرًا في صحيفة فاينانشال تايمز)، متخصصة في توجيه العملاء ورعايتهم نحو حياة مليئة بالبهجة.
تسترشد القمة بمجلس استشاري تحريري بقيادة القيادة التحريرية العليا لصحيفة Khaleej Times’، مما يعزز دور KT LUXE’s كمنظم موثوق به للمحادثات المؤثرة والقائمة على الأدلة عبر الأعمال ونمط الحياة والابتكار.
“لطالما كانت KT LUXE تدور حول جمع الأفكار والخبرات والتأثير،” أضاف تيد كيمب، رئيس المحتوى في Khaleej Times. “مع قمة الشيخوخة الصحية، نحن’re ننشئ منصة حيث يجتمع العلم والابتكار والخبرة المعيشية لمساعدة الناس على التفكير بشكل أكثر وضوحًا واستباقية حول كيفية تقدمهم في العمر.”
تذاكر قمة KT LUXE للشيخوخة الصحية 2026 متوفرة بأعداد محدودة.
لمزيد من المعلومات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى events@khaleejtimes.com.