"كيران بيدي"عادات مهدت لها طريق النجاح كأول ضابطة في الشرطة الهندية

قد تتخيل أن شخصًا عاش حياةً زاخرةً كالدكتورة كيران بيدي سيُحقق إنجازاتٍ كبيرةً بفضلها. جوائز، إنجازاتٌ أولى، وإنجازاتٌ تاريخية. ولديها العديد من الخيارات: أول ضابطة شرطة هندية (IPS)، رائدة في إصلاح السجون، موظفةٌ حكوميةٌ لا تتزعزع، نائبة حاكمٍ سابقة، وناشطةٌ اجتماعيةٌ لا تعرف الكلل.
لكن اجلس معها، ولو للحظة، وستجد أن هذه الأوصاف لا تحددها.
لأن أكثر ما تفخر به - وتتحدث عنه ببريقٍ واضحٍ في عينيها - هو في الواقع عاداتها. تلك التي بدأت بتكوينها في صغرها، والتي تُشكل الآن بوصلتها الداخلية.
وتقول لصحيفة خليج تايمز خلال زيارتها الأخيرة إلى دبي لحضور المؤتمر الأول للموارد البشرية، "قوة الناس"، الذي ترأسته الدكتورة فيديا يرافديكار، نائبة المستشارين في جامعة سيمبيوسيس الدولية: "العادات التي بنيتها أصبحت جزءًا مني".
"إنهم الآن يُعرّفونني. الاستيقاظ مبكرًا، واللياقة البدنية، والاستقرار الذهني، والبساطة، والاقتصاد، وإدارة الوقت... بذل جهد إضافي. الخروج من مناطق الراحة."
عندما يتعلق الأمر بفك رموز النجاح في الحياة، غالبًا ما يحظى العمل الجاد بمكانة مرموقة في الرواية. لكن بالنسبة للدكتورة بيدي، النجاح مبني، بكل بساطة، على العادة. وتضيف: "بمجرد أن تعتاد على العادات الجيدة، تصبح هي درعك الواقي". "أنا لا أخرج لتناول العشاء في وقت متأخر. هذه عادة. لذا، أطلب من الآخرين، هل يمكننا تناول الغداء بدلاً من ذلك؟"
تقول إن هذه العادات الصغيرة هي التي تُحدث تغييرًا دائمًا. وتضيف: "أي عادة سيئة تظهر تُرفض. سواءً في الأكل أو السلوك أو الأقوال أو الأفعال، فهي لا تتناسب مع عاداتنا. يُدركها العقل الباطن ويُغلق الباب". "كنتُ أكوّن عادات جيدة منذ المدرسة، وهذه العادات هي التي جعلتني ما أنا عليه اليوم".
ومن هي، أمرٌ بالغ الأهمية. أول ضابطة شرطة هندية في خدمة الشرطة الهندية، الدكتورة بيدي، شقّت طريقها في نظام يهيمن عليه الرجال في وقتٍ كانت فيه هذه الطموحات تُعتبر جريئة. ومع ذلك، تُصرّ على أن مسيرتها لم تكن مُشَقّة بالتباهي، بل بعزيمةٍ صادقة. "اختياري لخدمة الشرطة الهندية يعني أنني لم أُرِد أبدًا أن أكون في عزلة. العمل الشرطي ليس عزلةً، بل هو نتاجٌ لإنسانٍ واحد".
لقد أرشدتها فلسفة "الشعب أولاً" في عملها طوال حياتها. تقول: "السلطة للشعب. السلطة تنبع من الشعب. يجب أن تخدم السلطة الشعب. لا تنسوا ذلك أبدًا". وتضيف: "إذا نظرتم إلى العرض التقديمي الذي قدمته اليوم، فإن الشخص الذي يتولى السلطة يجب ألا يكون في القمة، بل في قلب الشعب".
يرى الدكتور بيدي أن القائد الحقيقي لا يتعالى على الآخرين، بل يبقى متجذرًا بينهم. "أيًا كان قائد الشركة الذي يتبنى هذا المبدأ - أي أن يكون على مسافة متساوية من الناس ومن المرؤوسين، غير هرمي - فإن أداءه يكون أفضل. لأنه قادر على التعاون، والإنصات، والبرمجة، والابتكار، والتفكير، والقيادة، والمتابعة بأقصى درجات الوضوح."
وتذكروا أن هذا ليس مجرد نظرية، بل هو ما قادته الدكتورة بيدي لإصلاحات غيّرت وجه السجون الهندية. تقول: "السجناء جزء من السفينة. ليسوا على الهامش. الجميع يبحرون معًا".
لطالما نظرتُ إلى الأمر بهذه الطريقة: الضباط هنا، لكن السجناء هنا أيضًا، مُدمجون تمامًا في العملية. ليسوا على الهامش، بل جزء من الحل. إنهم يعملون جنبًا إلى جنب مع المجتمع، تمامًا كما يلعب المجتمع دورًا في إعادة تأهيلهم،" تضيف. "هذه هي قوة الشعب. في تكاتفه."
عندما كانت نائبة حاكم بودوتشيري، كانت تجوب الشوارع بالدراجة، وتزور السجون، وتحضر فعاليات اليوم المفتوح، وتحتفل مع عمال النظافة. "كقائد، عليك أن تكون حاضرًا عند الحاجة. كن حاضرًا للاحتفال. كن حاضرًا للاعتراف، وللاستماع، وللتفكير معًا. كن حاضرًا للاحتفال بالإنجازات الصغيرة. عندما تكون حاضرًا، تتشكل لديك أفكار، وهنا يحدث النمو."
ولكن كيف ننمي هذه العقلية في عصر الانقطاع الرقمي؟ "يجب أن تجعل من البقاء على اتصال أولوية. ولكن ليس عبر الهواتف، بل في الحياة الواقعية. ابقَ على اتصال شخصي. ابقَ على اتصال بمجتمعك، ووسّع نطاقه."
قبل أن ينشغل العالم بالشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، كانت طفولة الدكتورة بيدي متجذرة في حضورها في العالم الحقيقي - أسلوب حياة تعتقد أنه أكثر ملاءمةً لتنمية صفاء النفس. وتضيف: "لقد كانت عقلية". "كنت أعلم أنني لن أكون جزءًا من الحشد. هذا المسار، الذي اختارته العديد من النساء، لم يكن مناسبًا لي. لم تكن تلك المعايير مقبولة. لقد نبع من صفاء داخلي، أصبح من الصعب الوصول إليه في عالم اليوم المشتت".
عندما سُئلت إن كانت تعلم أنها ستكون أول ضابطة في مصلحة السجون، أجابت: "لم أكن أعلم. عندما انضممت، لم أكن أعلم أنه لم يسبقني امرأة. لكنني كنت مصممة على تحقيق ذلك، حتى لو لم أكن أعلم أنني سأكون الأولى".
لكنها لم تدخل المجال بهدوء. "دخلتُ الخدمة العسكرية كبطلة تنس وطنية، بينما لم يكن آخرون أبطالًا جامعيين حتى. كنتُ بالفعل في قمة مسيرتي الرياضية، لذلك دخلتُ بثقة كبيرة بالنفس وتفانٍ وانضباط." كل هذا جعلها تشعر بثقة أكبر في منصبها في IPS.
قد يبدو صعودها في المناصب، وقيادتها فرقًا من الرجال وتوليها مناصب قيادية عليا، أمرًا مُرهِقًا، خاصةً في وقتٍ لم يكن فيه نموذجٌ يُحتذى به لوصول النساء إلى القمة. لكن عندما يكون هناك صدقٌ في كل شيء، لا مجال للخوف، كما تقول الدكتورة بيدي. "كنتُ أؤدي واجبي فحسب، بكل قلبي وروحي. أبذل قصارى جهدي."
ومع ذلك، تقول إن دعم عائلتها كان محوريًا. "لقد حظيت بدعم رائع من والديّ، ومن عائلتي. وهذا أمر بالغ الأهمية لفتاة صغيرة في دور كهذا".
حتى كأم جديدة في أوج مسيرتها المهنية، لم تشعر الدكتورة بيدي قط بصراع بين هويتها الشخصية والمهنية. وتعترف قائلةً: "لم يكن هناك أي صراع على الإطلاق. ولهذا السبب لم يكن الأمر تحديًا أبدًا، بفضل الدعم المنزلي. لولا ذلك، لكنت في ورطة حقيقية".
اليوم، تدعو الشابات، بمن فيهن رائدات مسارات جديدة في الإمارات العربية المتحدة، إلى تحديد غايتهن مبكرًا. وتضيف: "ابحثن في داخلكن. جميعنا نولد بميول. حددنها. كلما بحثتن أكثر، عرفتن أكثر ما تحبنه". "استمعن إلى صوتكن الداخلي. اعرفن ما تحبنه وما لا تحبنه".
من خلال كتبها - " أجرؤ"، "إنه ممكن دائمًا" ، و "الحوكمة الجريئة " - وثّقت الدكتورة بيدي عمل حياتها للأجيال لتتعلم منه. "هناك أيضًا فيلم سيرة ذاتية بعنوان "نعم سيدتي سيدي" ، وفيلم آخر قيد الإنتاج. هناك الآن ما يكفي ليتعلم منه الناس ويتعلموا منه. يمكنهم اختيار ما ينجح وما لا ينجح."
وإن كانت هناك رسالة واحدة تُخلّفها لنا، فهي هذه: الحياة القيّمة لا تبدأ بانتصارات عظيمة، بل بأفعال صغيرة يومية مُستمرة. «هناك دائمًا حاجة إلى عادات جيدة. وهذه العادات أصبحت من احتياجاتي».