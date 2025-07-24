"كيران بيدي"عادات مهدت لها طريق النجاح كأول ضابطة في الشرطة الهندية

يرى الدكتور بيدي أن القائد الحقيقي لا يتعالى على الآخرين، بل يبقى متجذرًا بينهم. "أيًا كان قائد الشركة الذي يتبنى هذا المبدأ - أي أن يكون على مسافة متساوية من الناس ومن المرؤوسين، غير هرمي - فإن أداءه يكون أفضل. لأنه قادر على التعاون، والإنصات، والبرمجة، والابتكار، والتفكير، والقيادة، والمتابعة بأقصى درجات الوضوح."