"كونك لاجئاً ليس خياراً": يسرى مارديني تحول النجاة إلى رسالة أمل

في سن السابعة عشرة فقط، فرت السباحة الأولمبية يسرى مارديني من سوريا التي مزقتها الحرب، عابرةً تسع دول وكادت أن تغرق في البحر، قبل أن تعثر أخيرًا على الأمان في ألمانيا. بعد سنوات، شاهد العالم بأسره يسرى وهي تحمل العلم الأبيض لفريق اللاجئين الأولمبيين في دورة ألعاب طوكيو – رمزاً للقوة والنجاة والأمل. وفي بودابست عام 2022، سبحت يسرى سباقها الأخير مع هذا الفريق الذي غيّر حياتها للأبد.

ومع انتهاء فصلها كلاعبة مع فريق اللاجئين، بدأت يسرى رحلة جديدة مع صدور فيلم "السباحتان" عبر نتفليكس، الذي يروي قصتها غير العادية. أكثر من كونه سيرة ذاتية، أثار الفيلم نقاشات أعمق حول معنى أن تكون لاجئاً. تقول يسرى في حوار مع "ويك إند": "كونك لاجئًا لا يُعد خيارًا. خيارنا الوحيد كان أن نموت في بلادنا، أو نخاطر بالموت هربًا."

الآن، وبعد أن أصبحت سفيرة للنوايا الحسنة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تواصل يسرى إلهام العالم — داخل وخارج حوض السباحة.

السباحة من أجل الحياة

لطالما كانت السباحة جزءاً من حياة يسرى وهي تكبر في دمشق. لكن، عندما مزّقت الحرب وطنها، تحولت السباحة فجأة إلى سبيل بقائها الوحيد. في عام 2015، فرت يسرى برفقة أختها سارة من سوريا، في رحلة محفوفة بالخطر عَبَرتا فيها تسع دول. وعندما بدأ قاربهم المطاطي المزدحم يغرق في بحر إيجه، قفزت الشقيقتان إلى الماء، مستخدمتين قوتهما ومهاراتهما لسحب القارب ومن عليه نحو الأمان.

في نهاية المطاف، وجدتا ملاذًا في برلين، حيث احتضنهما نادي "Wasserfreunde Spandau 04"، لتحيا من جديد أحلام يسرى الأولمبية. وبعد عام واحد فقط، كانت يسرى تمثل فريق اللاجئين في أول ظهور له في أولمبياد ريو 2016، ثم عادت للمشاركة في طوكيو 2020.

المنافسة من دون علم وطني

بدأت مسيرة يسرى الأولمبية في ريو 2016 ضمن أول فريق لاجئين على الإطلاق.

وتقول عن تلك اللحظة الاستثنائية عند دخول ملعب ماراكانا في ريو: "لم أكن مرتاحة تمامًا حينها لوصف 'لاجئة'. لكن تلك اللحظة غيّرت كل شيء. أدركت أن فريق اللاجئين لم يكن مجرد رياضة – بل هو رسالة أمل."

وعادت للمشاركة مجددًا في طوكيو 2020، لكن تحت ظروف مختلفة تمامًا — في عزلة، وسط جائحة عالمية، حيث لم يكن بمقدورها المجازفة بالتعرض للمرض. تقول: "كانت كلتا الدورتين صعبتين للغاية، لكن عنادي وإيماني بحلمي هو ما منحني القوة على الصمود."

المنافسة دون علم تُثير تساؤلات معقدة حول الهوية. بالنسبة ليسرى، الإجابة مركبة، لكنها واضحة: "أنا أكثر من مجرد علم. أنا سورية، كنت ضيفة في ألمانيا، وأعيش في أمريكا. أنا لاجئة وسبّاحة وراوية قصص. هويتي تمتد عبر كل ذلك. تعلمت أن أكون في وطني أينما وجدت، لأنني أعرف من أنا." هذه الهوية السائلة منحتها القوة وصوتاً فريداً للدفاع عن قضايا اللاجئين حول العالم.

وفي بطولة العالم للألعاب المائية في بودابست 2022، سبحت يسرى آخر سباق لها مع فريق اللاجئين، لتختم بذلك فصلاً رياضياً غير مسبوق.