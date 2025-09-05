كنوز الجمال التي ستعيدين شراءها بلا تردد

كنت طالبة في الجامعة عندما أطلقت علامة جورجيو أرماني من لوريال كريم الأساس Luminous Silk عام 2000. صديقتي إيما وأنا استخدمنا قروض الطلبة لشراء أول زجاجاتنا. ذكرى لا تُنسى. على مدى ربع قرن، جرّبت بدائل أكثر مما أستطيع أن أعد، (بما في ذلك بدائل من أرماني نفسها)، لكن لم يقترب أي منها من أن يحل محله. هذا هو منتج المكياج الذي اشتريته أكثر من أي منتج آخر. يبدو رائعًا وجهًا لوجه، ويبدو رائعًا في الصور. يمكنني أن أغرقك بخطاب تسويقي عن إشراقة البشرة الطبيعية، لكن الصدق أنه فقط يجعلني أبدو بأفضل حالاتي. أستخدم الدرجة 5.5، التي أحصل عليها من الخارج لأنها ليست متوفرة محليًا دائمًا. إنه منتجي المفضل بلا جدال (كما أنه يتوفر أيضًا بحجم صغير للسفر، وهو عبقري للرحلات).

في المرتبة الثانية، ولأيام طويلة أرغب فيها أن أبقى أنيقة من الصباح إلى الليل من دون تعديلات، أستخدم كريم أساس Laura Mercier Real Flawless Foundation. يُوضع سائلاً ويجف بلمسة مقاومة للماء لا تتحرك، وهو أفضل سلاحك ضد رطوبة سبتمبر. منتج عملي من الإفطار إلى العشاء. وأخيرًا، في الأيام التي لا أرغب فيها بوضع مكياج كامل، أستخدم Ilia Super Serum Skin Tint SPF30. إنه خفيف، مشرق، يمنح إحساسًا بالعناية الذاتية، ويمكنك ارتداؤه حتى في النادي الرياضي.