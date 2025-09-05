كنوز الجمال التي ستعيدين شراءها بلا تردد

في الأسبوع الماضي، أطلقت لويس فويتون أول خط مكياج لها، والذي وصفته بأنه "من إبداع المديرة الإبداعية بات ماكغراث". سعر لوحة ظلال العيون من "لا بوتيه لويس فويتون" 960 درهمًا إماراتيًا، وسعر أحمر الشفاه ومرطب الشفاه 615 درهمًا إماراتيًا. أنا متأكدة من أنها رائعة، ولكن بهذه الأسعار، أتوقع إطلالة متألقة كإطلالة كريس جينر، أو على الأقل إطلالة سيدة.
عندما كنتُ رئيسة تحرير مجلة هاربرز بازار أرابيا، كنا نُرسل جميع منتجات المكياج والعناية بالبشرة المتوفرة في السوق لاختبارها وتجربتها، على أمل أن يُقيّمها فريق التحرير بجدارة. لا أبالغ عندما أقول إن حمامي كان يعجّ بأحمر الشفاه وأحمر الخدود والمرطبات. بعد ست سنوات، وبعد أن تركتُ منصبي كرئيسة تحرير، قلّصتُ روتين العناية بالبشرة والمكياج إلى الأساسيات، ويمكنني القول بصدق إن حمامي وأنا نبدو أفضل. وهذا خبر سارّ للطالبات المهتمات بالجمال اللواتي يواجهن حظر وزارة التعليم في الإمارات العربية المتحدة على استخدام المكياج وطلاء الأظافر في المدارس ابتداءً من هذا الفصل الدراسي.
بالنسبة لي، كان أول ما تخلصت منه هو منتجات العناية بالبشرة الباهظة الثمن. كل ما أستخدمه الآن هو واقي شمس في الصباح ومياه ميسيلار Bioderma لإزالة المكياج في نهاية اليوم. بلا كريم للعينين، ولا كريم للوجه أو الرقبة أو كريم ليلي. وبالتأكيد لا وجود لروتين كوري متعدد الخطوات. أما بالنسبة للمكياج، فلم أصل إلى مرحلة باميلا أندرسون نجمة "باي واتش" السابقة التي تخلت عن المكياج قبل عامين ولم تعد إليه — لكني أبسّطه للغاية، ولا أشتري سوى المنتجات التي أنهيها بالفعل. تابعي القراءة لتتعرفي إلى المنتجات القليلة التي ظلت ثابتة في حقيبتي (بعضها منذ ربع قرن). بعيدًا عن الصيحات، هذه هي منتجات التجميل التي أكرر شراءها دومًا (وإن لم تكن بأسعار فويتون) لأنها ببساطة الأفضل أداء.
كنت طالبة في الجامعة عندما أطلقت علامة جورجيو أرماني من لوريال كريم الأساس Luminous Silk عام 2000. صديقتي إيما وأنا استخدمنا قروض الطلبة لشراء أول زجاجاتنا. ذكرى لا تُنسى. على مدى ربع قرن، جرّبت بدائل أكثر مما أستطيع أن أعد، (بما في ذلك بدائل من أرماني نفسها)، لكن لم يقترب أي منها من أن يحل محله. هذا هو منتج المكياج الذي اشتريته أكثر من أي منتج آخر. يبدو رائعًا وجهًا لوجه، ويبدو رائعًا في الصور. يمكنني أن أغرقك بخطاب تسويقي عن إشراقة البشرة الطبيعية، لكن الصدق أنه فقط يجعلني أبدو بأفضل حالاتي. أستخدم الدرجة 5.5، التي أحصل عليها من الخارج لأنها ليست متوفرة محليًا دائمًا. إنه منتجي المفضل بلا جدال (كما أنه يتوفر أيضًا بحجم صغير للسفر، وهو عبقري للرحلات).
في المرتبة الثانية، ولأيام طويلة أرغب فيها أن أبقى أنيقة من الصباح إلى الليل من دون تعديلات، أستخدم كريم أساس Laura Mercier Real Flawless Foundation. يُوضع سائلاً ويجف بلمسة مقاومة للماء لا تتحرك، وهو أفضل سلاحك ضد رطوبة سبتمبر. منتج عملي من الإفطار إلى العشاء. وأخيرًا، في الأيام التي لا أرغب فيها بوضع مكياج كامل، أستخدم Ilia Super Serum Skin Tint SPF30. إنه خفيف، مشرق، يمنح إحساسًا بالعناية الذاتية، ويمكنك ارتداؤه حتى في النادي الرياضي.
نعم، لوحة ظلال العيون من فويتون تبدو رائعة، لكن لا، لن تقنعني باستخدام ظلال العيون. كنت أحب أن أتقن آيلاينر جناح القطة مثل تايلور سويفت، لكن للأسف، مزيج من نقص المهارة الفنية والجفون المترهلة يجعل ذلك مستحيلاً. لذلك ألتزم بتمرير سريع من قلم Make Up Forever Artist Color بدرجة 612 – Dimensional Dark Brown على الخط الداخلي للرموش، وربما أضيف لمسة تحتها في الليل. أما الرموش الصناعية فتغنيني عن الماسكارا، والحواجب أعززها سريعًا بجيل Kosas Air Brow بدرجة Medium Brown.
ليس لديّ الوقت أو الرغبة أو المهارة الكافية لروتين مكياج طويل ومتعدد الخطوات. وبعد سن الأربعين، البساطة تبدو أفضل. سأبدأ باستخدام خافي العيوب Vanish Airbrush Concealer من Hourglass بلون Cedar. تحتاجين فقط إلى كمية قليلة منه، وهو مثالي مع فرشاة Seamless Finish Concealer Brush من العلامة التجارية. ضعي كمية سريعة من بودرة الكونتور تحت عظام الخد، وحول خط الشعر والفك وعلى جانبي الأنف باستخدام أغمق درجة من لوحة الإضاءة المحيطة من Hourglass في المجلد الثاني، ثم انتقلي إلى أفتح درجة أسفل منتصف الأنف (مرة أخرى، استخدمي فرشاة العلامة التجارية المطابقة). بعد سن الأربعين، يجب أن يبقى أحمر الخدود مرتفعًا على عظام الخد وأن يتجه للخلف نحو خط الشعر. أفضل أحمر الخدود Kosas Blush بلون Life in Blissed.
خلال النهار، يُعدّ أحمر الشفاه "روج كوكو بوم" من شانيل بدرجة "تيندر بيتش" أجمل لون خفيف. كان لوني المفضل في هذه التركيبة هو لون "أنيمون" البرتقالي البيج المحدود الإصدار من إصدار قبل عامين، والذي احتفظتُ به. أما في الليل، فقد أوصتني صديقتي الفاتنة إليزابيث بأفضل لون أحمر وجدته، وهو أحمر شفاه "وايلد جينجر" من توم فورد.