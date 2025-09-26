كشف "أسرار الفصل" وسلامة الطفل النفسية في المدرسة

نترك أطفالنا في المدارس لمدة تصل إلى ثماني ساعات يوميًا، وأحيانًا أكثر. يقضي معلموهم معهم وقتًا أطول مما نقضيه معهم خلال الأسبوع. ومع أن الصوت الوحيد المهم حقًا هو صوت الوالدين، إلا أنه من المبالغة القول إن المعلم الذي يقضي أطفالنا كل هذا الوقت معه لا يؤثر على حالتهم النفسية وسلامتهم إلا قليلاً، إن لم يكن معدومًا.

ماذا يحدث حقًا في المدرسة؟ عادةً ما يكون الأطفال منهكين بعد يوم طويل من التماسك، فيجيبون على أسئلتنا بأصوات حادة. "نعم"، "حسنًا"، و"بخير" هي الإجابات الأكثر شيوعًا، والتي بالكاد تُفهم، المتوقعة عند استلام الطفل.

كلما طال اليوم، قلّت معرفة الوالد بما يحدث. لذلك، قررتُ أن أتولى الأمر بنفسي وأجمع مخاوف أولياء أمور آخرين، أو مروا بها، لأضع قائمة بالأسئلة التي يجب عليكم طرحها على معلميكم. لا توجد إجابات بديهية، وبعضها سيصدمكم.

ما دفعني لكتابة هذا العمود مُقلق بعض الشيء: توسل ابن صديقي إلى مُعلمه للذهاب إلى الحمام لأنه كان عليه القيام بالمهمة الثانية. رفضت المُعلمة طلبه المُتكرر. عاد الطفل إلى المنزل باكيًا، متألمًا، وخائفًا. أفهم مفهوم محاولة بناء القدرة على التركيز، وإدارة وقت دخولك إلى الحمام، وتنمية القدرة على التحكم في حركاتك الجسدية، لإنجاز شيء ما. ففي النهاية، لا يُمكنك أخذ استراحة طويلة للذهاب إلى الحمام في مباراة تنس احترافية. ولكن هناك طريقة لتعليم الأطفال. وهذه ليست الطريقة الصحيحة. هناك طريقة لفهم ما إذا كان هذا الطفل بحاجة فعلًا للمساعدة، أم أنه يستطيع الانتظار.

أكثر ما يزعجني هو افتراض الكبار أن الأطفال يتغيبون عن المدرسة. لا ثقة ولا إيمان متأصلان في الطفل. لا تواصل. حان الوقت لنبدأ بطرح الأسئلة المهمة لنتمكن من تعليم أطفالنا من خلال التواصل، لا الخوف.

السؤال 1: هل يستطيع طفلي الذهاب إلى الحمام عندما يحتاج إلى ذلك؟

يرجى الاستفسار عن سياسة استخدام دورات المياه وكيفية إبلاغ الطفل بها. يمكنك بعد ذلك التعاون مع المعلمة وتحضير طفلك لما يمكن توقعه.

السؤال 2: هل يُسمح للأطفال باللعب على جهاز iPad الخاص بهم أثناء وقت الاستراحة كمكافأة؟

هناك حالاتٌ يقضي فيها الأطفال وقتهم على أجهزة الآيباد دون أي غرضٍ تعليمي. في إحدى المرات، سُمح لطفلٍ بلعب "لعبة" بعد أن أنهى واجباته المدرسية مبكرًا. يُرجى طرح هذا السؤال، فهذه الممارسة أكثر شيوعًا مما تظن.

السؤال 3: هل يستخدم الأطفال سماعات الرأس وسماعات الواقع الافتراضي؟

من غير الضروري إطلاقًا تعريض الأطفال الصغار لسماعات الواقع الافتراضي. فالدراسات العلمية حول أضرارها واسعة النطاق. بحث بسيط على جوجل سيُظهر دراسات مُقلقة. لا توجد أدلة علمية كافية تدعم الاستخدام المُكثف لتقنيات التعليم على صحة الأطفال وقدرتهم على التعلم.

السؤال 4: هل تحرم الأطفال من وقت اللعب كنوع من العقاب؟

المفارقة هي أن الأطفال يتصرفون بشكل أفضل ويكونون أكثر تنظيمًا عندما يتاح لهم وقت لعب أطول. إن حرمانهم من اللعب يضرّ بالسلامة العامة للفصل الدراسي، كما أنه محبط للغاية للطفل. فهو لا يُسفر إلا عن الإحباط والخوف لدى الطفل.

السؤال 5: هل لديكم أوقات مستقطعة؟ هل هناك احتجاز؟

مدرسة زرتها أنكرت بشدة وجود فترات استراحة لديها. لكنني اكتشفت لاحقًا أنهم يُطلقون عليها "ركن الهدوء"، وهي في الواقع "فترة استراحة" بتعبير مُعقّد. أي وقت يُترك فيه طفل بمفرده أو يُجبر على الجلوس في زاوية عندما يرتكب فعلًا "غير مقبول"، يُعتبر ذلك فترة استراحة. ومن المصطلحات المُعقّدة الأخرى "بعد ساعات العمل".

السؤال 6: ما هي سياسة الترطيب الخاصة بك للأطفال؟

هل يُسمح للأطفال بوضع زجاجات الماء على مكاتبهم؟ إذا شعروا بالعطش، هل يُسمح لهم باستراحة لشرب الماء؟ كم مرة يشرب الأطفال الماء؟ وهل يتلقون تذكيرات بشرب الماء؟ أين يمكنهم ملء الماء؟ وبالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، هل يوجد شخص لمراقبة ذلك؟

السؤال 7: ما هي سياسة الهاتف الخاص بك وسياسة الساعة الذكية وسياسة الكمبيوتر؟

هل يُسمح للأطفال باستخدام هذه الأجهزة في الممرات؟ كيف تتحكمون في استخدام الهواتف؟ ما هي سياستكم المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في الحرم الجامعي؟ ما هي عواقب استخدامها؟

قد يظن المرء أن هذه الأسئلة ليست ضرورية. لكن من الضروري فهم ما يحدث في المدارس وما يمر به طفلك. هذه أسئلة وجيهة، وهي تتعلق برفاهية طفلك. تابعونا للجزء الثاني.