"كرونوغراف ميلي ميليا" الكلاسيكي: تحفة "شوبار" في تكريم أسطورة سباقات السيارات"

كانت ميلي ميليا أكثر من مجرد سباق؛ كانت هوساً وطنياً ومسيرة للحماس والسرعة عبر 1000 ميل من مدن وريف إيطاليا، من بريشيا إلى روما ثم العودة. بين عامي 1927 و1957، جرت هذه المنافسات على طرق عامة، معتمدين فقط على الشجاعة والدقة التي تبقي السيارات والسائقين على المسار الصحيح. اجتذبت أفضل السائقين والمصنعين في العصر، لكن جمالها الحقيقي كان في طبيعتها الصعبة التي لا ترحم. دون حواجز بين المتسابقين والجماهير المشجعة، ودون هامش للخطأ في طرق ضيقة ومتعرجة، كانت معركة شجاعة وقوة محرك في آن واحد. أطلقوا عليها لقب "La corsa più bella del mondo" أي "أجمل سباق في العالم".

في يوم مشمس من شهر مايو 1955، نقش الأسطورة سير ستيرلنغ موس، والذي يُعتبر أحد أعظم السائقين الذين لم يفزوا ببطولة الفورمولا 1، مع رفيقه الملاح والصحفي الرياضي دينيس جينكنسون قصة لا تنسى في أساطير السباق. خلف عجلة مي Mercedes-Benz 300 SLR، أنهى موس النسخة الثانية والعشرين من ميلي ميليا بسرعة متوسطة مذهلة بلغت 98 ميلاً في الساعة، وقد سجل وقتاً نهائياً قدره عشرة ساعات وسبع دقائق وثمانية وأربعون ثانية. وبعد سبعين عاماً، لا يزال هذا الرقم القياسي غير مكسور.

احتفالاً بهذا الإنجاز الرائع، كشفت دار شوبار عن ساعة جديدة تلتقط روح السباق وأسلوب أشهر أبطالها. ساعة كرونوغراف ميلي ميليا الكلاسيكي تكريم لموس محدودة بـ70 نسخة فقط – واحدة لكل عام مضى منذ الفوز التاريخي.

تأتي الساعة في علبة قياسها 40.5 ملم مصنوعة من فولاذ لوسنت الخاص بشوبار، المعروف بأصالته وأصالته الأخلاقية ومتانته الاستثنائية. هذه المادة، كالرجُل الذي تكرم، توحي بالبساطة والقوة المدوّنة بهدوء. التفاصيل الكلاسيكية متماشية بذكاء، حيث تحاكي أزرار الضغط المفعمة بأسلوب المكابس مكونات المحرك الكلاسيكية، بينما تعيد تاج البرغي إلى الأذهان شكل غطاء خزان الوقود. تنحني العلبة بانسيابية مدروسة تعكس حقبة كان فيها التصميم يواكب الوظيفة بأناقة.