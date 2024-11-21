"كارولين سيمار": توازن مثالي بين الأسرة والعمل في عالم الفروسية

تأسست إسطبلات زعبيل، الاسم المرادف للتميز، على أساس من العمل الجماعي والثقة والجهد الدؤوب، وكارولين هي عامل أساسي ضمن هذا النظام المثالي. وعملت بالتنسيق مع بوبات لتهيئة بيئة حيث يمكن للخيول والموظفين تحقيق التفوق.

تجسد كارولين روح إسطبلات زعبيل، حيث تؤدي دورها في العمل بدافع الحب والسعي إلى النجاح.