"كارتيل" تركز على الاستدامة في توسعها بالإمارات

بدأ العمل في عام 2004، أولاً في نيويورك بالتعاون مع "بير ستيرنز" ثم في ميلانو في شركة "بارتنرز". وانضم إلى شركة "كارتيل" في عام 2005، حيث بدأ كمدير منطقة للأسواق مثل سويسرا ودول البلطيق ودول أوروبا الشرقية والدول الاسكندنافية وإسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة. بعد ذلك، تم تعيين "فيديريكو" مديراً للمبيعات في إيطاليا في عام 2012، حيث تمتلك الشركة 25 متجراً رئيسياً وحيث تحصد الشركة 25 في المائة من إجمالي مبيعاتها.