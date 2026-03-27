كأس دبي العالمي في عامه الثلاثين: حكاية شغف حوّل الرمال إلى عاصمة لخيول النخبة

قبل أن تصبح دبي مرادفاً لناطحات السحاب الشاهقة والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق والفعاليات الرياضية العالمية، اكتشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شغفاً سيشكل حياته: عالم سباقات الخيل.

تركت زيارته الأولى لسباق خيل في المملكة المتحدة أثراً لا يمحى. في مايو 1967، شاهد هو وشقيقه، الشيخ حمدان، فوز رويال بالاس بسباق 2,000 غينيا في نيوماركت بالمملكة المتحدة، وهي لحظة تركت انطباعاً دائماً وساعدت في إشعال شغفه مدى الحياة بسباقات الخيل الأصيلة.

جاء نجاحه الأول كمالك لخيول السباق بعد عقد من الزمان. في 20 يونيو 1977، حققت مهرته حتا أول فوز له في مضمار برايتون قبل أن تفوز بسباق المجموعة 3 موليكومب ستيكس في مضمار جودوود في الشهر التالي، مما أرسخ التزامه الجاد بسباقات الخيل الدولية.

لعبت هذه التجارب المبكرة في المملكة المتحدة دوراً رئيسياً في تشكيل رؤيته لسباقات الخيل العالمية وأدت إلى إنشاء إسطبل جودلفين في عام 1992 وكأس دبي العالمي في عام 1996.

أشعل هذا التعرض المبكر طموح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لرؤية دبي تستضيف سباقاً يجذب أعظم الرياضيين. لقد تصور سباقاً يجذب أفضل الخيول والفرسان والمدربين من جميع أنحاء العالم.

بطولة عالمية للخيول الأصيلة يمكنها أن تقارن نفسها بسباقات أيقونية مثل إبسوم ديربي، الذي أقيم لأول مرة عام 1780؛ وكنتاكي ديربي، الذي بدأ عام 1875؛ وسباق جائزة قوس النصر الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان؛ وكأس ملبورن، الذي بدأ عام 1861. من تلك الرؤية، وُلد كأس دبي العالمي، وهو سباق خيل نخبة مصمم لرفع مكانة الإمارة من بؤرة صحراوية إلى عاصمة رياضية دولية.