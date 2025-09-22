قلق.. ألم أو إرهاق.. أعراض خفية لاضطرابات النوم تكشف عن سببها الحقيقي

س: أعاني من صعوبة في النوم، وقد جربت أشياء مثل الحد من الضوء الأزرق والعد التنازلي من 100. هل يجب أن أرى طبيبًا؟

ج: إن تعديل عادات نومك وتجربة بعض الحيل قبل النوم هي أفكار جيدة بشكل عام. ولكن في بعض الأحيان، لا يكفي الالتزام بوقت نوم ثابت أو الابتعاد عن الهاتف.

يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نوم مزمنة إلى 20% في الولايات المتحدة؛ ومع ذلك، لم يناقش معظم البالغين موضوع النوم مع طبيب الرعاية الأولية. ويقول الدكتور لورانس إبستين، أخصائي النوم في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن: "الأطباء لا يسألون بما فيه الكفاية عن ذلك، والناس لا يعتقدون أنه شيء يستدعي الذهاب إلى الطبيب."

علامات تدل على ضرورة استشارة الطبيب

يقول الدكتور فيليب غيرمان، مدير مختبر النوم والبيولوجيا العصبية والطب النفسي في جامعة بنسلفانيا، إنه من الطبيعي أن تمر بليلة نوم سيئة من حين لآخر، خاصة إذا كان هناك سبب واضح للإجهاد مثل اختبار كبير أو مشروع عمل.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لرؤية الطبيب، وبعض الطرق للتمييز بين ما هو طبيعي وغير طبيعي.

1. صعوبة في الدخول في النوم

عندما تكون في السرير، قد تشعر بتسارع أفكارك أو تجد صعوبة في الشعور بالراحة. هذه علامات محتملة للأرق ومتلازمة تململ الساقين، وهي حالة تتميز برغبة لا يمكن السيطرة عليها في تحريك ساقيك. للحصول على تشخيص رسمي، يجب أن تعاني من هذه الأعراض لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. ولكن يمكنك بالتأكيد استشارة الطبيب في وقت أقرب، خاصة إذا كانت الأعراض تزداد سوءًا أو تتعارض مع حياتك.

كما أن الاعتماد المنتظم على الكحول، أو البنادريل، أو القنب، أو حتى الميلاتونين (دون توصية من الطبيب) للدخول في النوم يمكن أن يكون مدعاة للقلق، لأنها قد تؤثر على جودة النوم وتخفي اضطرابًا أساسيًا.

2. صعوبة في البقاء نائمًا

النوم ليس غيبوبة لمدة ثماني ساعات، ومن الطبيعي أن تستيقظ عدة مرات، خاصة مع التقدم في العمر. ولكن إذا استمرت هذه الاستيقاظات لأكثر من خمس إلى عشر دقائق أو كانت مزعجة، فقد تكون علامة على اضطراب نوم أو حالة طبية أخرى.

على سبيل المثال، في دراسة استقصائية للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 80 عامًا، كانت مشاكل المثانة، والقلق، والألم هي الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعًا لصعوبة النوم. وعلاج هذه الحالات غالبًا ما يحسن نوم المرضى.

قد يعاني بعض المرضى أيضًا من الباراسومنيا، أو سلوكيات غير عادية مثل المشي، أو الأكل، أو الصراخ، أو الارتعاش أثناء النوم. وفي حين أن هذا قد يكون غير ضار في بعض الأحيان، خاصة بين الأطفال، فإنه قد يزعج نومك أو يسبب إصابات.

3. صعوبة في البقاء يقظًا خلال النهار

من الطبيعي أن تشعر بالنعاس قليلًا بعد الغداء أو في غرفة مظلمة، ولكن الشعور بالنعاس بانتظام في العمل، أو أثناء القيادة، أو خلال الأنشطة المهمة الأخرى يمكن أن يكون علامة على مشكلة أعمق.

انقطاع التنفس أثناء النوم، على سبيل المثال، هو حالة يتوقف فيها المرضى عن التنفس خلال الليل. وقد لا تتذكر الشخير، أو اللهاث، أو حتى الاختناق ليلًا، لكنك تعاني من الصداع في الصباح وتشعر بالإرهاق طوال اليوم.

في حالات نادرة، يمكن أن يكون النعاس أثناء النهار أيضًا علامة على التغفيق، والذي يتميز بـ"هجمات النوم"، حيث تغفو فجأة لبضع ثوان أو دقائق خلال النهار.

كيف تستعد لموعدك مع الطبيب؟

يمكن إدارة معظم مشاكل النوم من قبل طبيب الرعاية الأولية أو عن طريق إحالتك إلى أخصائي نوم.

أثناء موعدك، كن محددًا بشأن مشكلة نومك، سواء كانت صعوبة في الدخول في النوم، أو البقاء نائمًا، أو النعاس أثناء النهار. وقد يكون من المفيد الاحتفاظ بمذكرة نوم لمدة أسبوعين مسبقًا، وتدوين وقت استيقاظك وذهابك إلى السرير، بالإضافة إلى الأدوية، والتمارين الرياضية، واستهلاك الكحول والكافيين.

إذا أمكن، اصطحب شريكك: فقد يكون قد لاحظ أعراضًا لم تلاحظها. كما يمكن أن تكون بيانات جهاز تتبع النوم مفيدة أيضًا، على الرغم من أن الأجهزة الاستهلاكية ليست دقيقة دائمًا.

أخيرًا، غالبًا ما ترتبط حالات مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، ومرض باركنسون باضطرابات النوم، والعديد من الأدوية الموصوفة تؤثر على النوم. لذا اسأل طبيبك عنها.

وعلى الرغم من أن هذه التحضيرات مفيدة، إلا أنها ليست ضرورية قبل تحديد موعد. كما تقول الدكتورة جونسون: "فقط اذهب. لا تحتاج إلى تدوين أي شيء؛ ولا تحتاج إلى القيام بأي شيء مسبقًا".