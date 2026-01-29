"قلة المال علمتني الكثير": مغتربة بريطانية تكشف رحلة نجاحها

عزيزي المال، أنت لست جيدًا ولا سيئًا بحد ذاتك، لكنك تحمل القوة للكشف عن هويتنا. في بعض الأيدي، تفرق، وتضخم الأنا، وتغري الناس بقياس القيمة بالأرقام بدلاً من القيم. في أيدي أخرى، تشفي، وتطعم، وتبني مستقبلًا. أحترمك، لكنني لن أعبدك. أريدك في حياتي ليس كسيدي بل كخادمي. إذا علمتني شيئًا، فليكن أن الثروة الحقيقية لا تكمن في الامتلاك بل في الفرق الذي نصنعه بما نقدمه.