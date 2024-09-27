قصر الأطفال في فندق قصر الإمارات: وجهة مثالية للعائلات

أثناء جولتي في المنشأة، أدركت أن برنامج الأطفال لا يوفر فقط مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتيح لهم التعلم واللعب في بيئة ترحيبية، بل يقدم أيضاً أنشطة تعليمية مخصصة وجذابة تثير فضولهم، إلى جانب ألعاب مرحة تملأ المكان بالضحك اللامتناهي.

كان ابني حريصاً على استكشاف كل ركن من مجموعة العروض المتنوعة التي تتركز حول الغرف الخمس ذات الطابع الرئيسي في المرافق.