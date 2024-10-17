قصة نجاح عائلية: ياسمين وفاطمة.. تمكين المرأة في اللياقة

بدأت رحلة ياسمين بعيداً عن مجال اللياقة البدنية، ولدت ونشأت في السودان، وسعت في البداية إلى مهنة في هندسة تكنولوجيا المعلومات. بعد انتقالها إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2014، واصلت مسيرتها المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي، حيث أدارت مستشفى عائلتها بينما كانت تربي أولادها الثلاثة. ومع ذلك، أصبح من المستحيل تجاهل شغفها المتنامي باللياقة البدنية - والذي كان كهواية في البداية. تقول: "لطالما أحببت تجربة رياضات مختلفة، وكان أطفالي دائماً مصدراً للطاقة وحافزاً لي".