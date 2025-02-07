قصة نجاح زوجين في دبي: من تجديد فيلا إلى مشاريع ريادية

لقد بنت ليلى، التي أمضت أكثر من 15 عاماً في البلاد، مسيرتها المهنية في مجال الإعلام والفعاليات وحتى التدريس قبل أن تتخذ هذه الخطوة الريادية. تتذكر قائلة: "كان التحول إلى العمل التجاري قراراً معتمداً على الفرصة. لقد رأينا فرصة لبناء شيء مميز، وكنا نعلم أن هذا هو المكان المناسب لتحقيق ذلك". لم تتوقف رحلتهم عند مشروع واحد فقط - لقد فعلوا ذلك مرة أخرى، مما يثبت أن دبي تكافئ حقاً أولئك الذين يجرؤون على الحلم.