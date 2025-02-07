قصة نجاح زوجين في دبي: من تجديد فيلا إلى مشاريع ريادية
تولد بعض الشراكات التجارية في غرف الاجتماعات؛ وتبدأ شراكات أخرى في أماكن غير متوقعة على الإطلاق. يتذكر ليلى ومحمد، المقيمان في دبي، رحلتهما كمؤسسي أعمال بدأاها وسط الغبار والحطام الناتج عن تجديد فيلا.
لقد رأت ليلى ياسين الحوراني، المديرة الإبداعية لشركة "ليليا للأثاث" والديكور والتي تبلغ من العمر 39 عاماً، أكثر من مجرد جدران يتم تجديدها في العقار العائلي، فقد رأت إمكانات شراكة ديناميكية تتجاوز الزواج.
,تتذكر قائلة: "كنا نتمتع بمسيرة مهنية قوية على المستوى الفردي، ولكن العمل معاً في عملية التجديد جعلنا ندرك أن مهاراتنا المشتركة يمكن أن تخلق شيئاً أكبر، أردت أن أنمو وأبني معه شيئاً ذا معنى - شيئاً يعكس شخصيتنا حقاً".
بالنسبة لزوجها محمد باسم الحوراني البالغ من العمر 41 عاماً، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمشروعهما المشترك في دبي "مطعم ومقهى ABS"، كان قرار خوض مجال الأعمال غريزياً. ومع شغفه بالتصميم والابتكار والتأثير، ورؤية ليلى، فقد توافق الاثنان بشكل طبيعي. يقول: "لم يكن قراراً إجبارياً. كان لدينا نقاط قوة تكميلية - كان أحدهما حالماً والآخر فاعلاً. عندما يكون لديك شريك يتقاسم رؤيتك، يصبح النجاح قابلاً للتحقيق بشكل أكبر".
وقد وجد الزوجان المسرح المثالي لتحويل حلمهما إلى حقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى حد اعتباره أساس نجاحهما في مجال ريادة الأعمال.
لقد غمرت رحلة ليلى في مجال الإخراج الفني في الثقافة الغنية والمشهد التجاري الديناميكي في البلاد، مما أدى إلى حصولها على التأشيرة الذهبية الفخرية. تقول: "لقد عملت في العديد من البرامج التقليدية، وتعاونت مع أفراد بارزين، وتواصلت مع رواد وعقول الأعمال. لقد كان الأمر تثقيفياً وملهماً".
ومن ناحية أخرى، يصف محمد الإمارات العربية المتحدة بأنها بيئة مصممة للنجاح. ويؤكد: "عليك أن تكون قوياً، وأن تثبت أقدامك، وأن تبرز بين الآخرين. تجتذب الإمارات العربية المتحدة أشخاصاً طموحين من جميع أنحاء العالم، وكل منهم يسعى إلى البناء والنمو. هذا النوع من البيئة معدي - فهو يجعلك ترغب في تجاوز الحدود وخلق شيء استثنائي".
لقد بنت ليلى، التي أمضت أكثر من 15 عاماً في البلاد، مسيرتها المهنية في مجال الإعلام والفعاليات وحتى التدريس قبل أن تتخذ هذه الخطوة الريادية. تتذكر قائلة: "كان التحول إلى العمل التجاري قراراً معتمداً على الفرصة. لقد رأينا فرصة لبناء شيء مميز، وكنا نعلم أن هذا هو المكان المناسب لتحقيق ذلك". لم تتوقف رحلتهم عند مشروع واحد فقط - لقد فعلوا ذلك مرة أخرى، مما يثبت أن دبي تكافئ حقاً أولئك الذين يجرؤون على الحلم.
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"عندما تحدثت أنا وليلى عن بدء مشروع خاص بنا، لم يكن هناك شك في أن دبي هي المكان المناسب للقيام بذلك"، كما يقول. ومع إمكانية الوصول إلى جمهور عالمي ونظام بيئي مصمم للإبداع، كان القرار واضحاً. ففي النهاية، الإلهام اللامتناهي والاتصالات التي توفرها هذه المدينة - كل هذة الأشياء كانت منطقية تماماً لبدء مشروعنا".
بدأوا بعمليات تأسيس العلامة التجارية للأثاث والديكور في إسطنبول أثناء جائحة كوفيد-19 قبل التوسع في دبي، وفي وقت لاحق، تنوعوا في قطاع المطاعم، لتلبية احتياجات السكان المحليين والسياح.
وتضيف ليلى: "تتخذ كل من شركتينا من دبي مقراً لها، ولا تخدم المقيمين فحسب، بل أيضاً الزوار الدوليين الذين يضفون الحياة على المدينة ويتفاعلون بطريقة إيجابية" وتستمر طموحات الزوجين في النمو، حيث يتجهان الآن نحو إضفاء الطابع الرسمي على شركتهما آرت دايركشن. وتقول: "نعمل لحسابنا الخاص منذ فترة، ومع وجود فريق متخصص، فقد حان الوقت لإضفاء الطابع الرسمي على الأمر وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لما يمكننا تحقيقه".
بعض رواد الأعمال مدفوعون بالأرقام، والبعض الآخر بالشغف - ولكن بالنسبة إلى ليلى ومحمد، فإن المزيج المثالي من الإبداع وحل المشكلات والذكاء التجاري هو ما يحدد رحلتهما.
ولدت ليلى عام 1985. حصلت المغتربة نصف الأوكرانية والنصف الأردنية على درجة في الأدب الإنجليزي، قبل أن يقودها ذوقها في التصميم إلى عالم الإخراج الفني، حيث عملت في إنتاجات تلفزيونية كبرى، وصممت مجموعات شكلت القصص المرئية. تقول: "الإبداع لا يقتصر على جعل الأشياء جميلة، بل يتعلق بجعلها تعمل بشكل جميل". وبصفتها رائدة أعمال، تواصل تطبيق هذه الفلسفة في كل مشروع تجاري تقوم به.
وفي الوقت نفسه، يؤمن محمد بأنه "رجل يجيد كل المهن". ويقول: "يقولون إن الرجل الذي يجيد كل المهن لا يتقن أياً منها، ولكنه في كثير من الأحيان أفضل من أن يتقن مهنة واحدة". وهذا يلخص وجهة نظري. ومع تقديره العميق للنمو والوظيفة والإبداع، يزدهر محمد في تحقيق رؤاه. وتمنحه خبرته الواسعة القدرة على تفويض المهام بشكل فعال، وبناء فرق قوية، وإنشاء شركات تتميز في سوق تنافسية.
لقد حقق الزوجان تقدماً كبيراً في أعمالهما. لكنهما تلقيا بعض المساعدة على طول الطريق. لم يكن الإرشاد والتوجيه يتعلقان بشخص واحد بل بالتعلم من الخبرات وقادة الصناعة وبعضهما البعض. على سبيل المثال، كانت مسيرة ليلى في مجال الإعلام والفعاليات في MBC وأبو ظبي للإعلام ويورونيوز سبباً في تعريفها بعقول قوية، مما شكل ذكاءها التجاري. تقول: "لقد تعلمت أن الإبداع لا يعني شيئاً بدون استراتيجية، وأن الشغف يحتاج إلى انضباط".
وبالنسبة لمحمد، كانت الخبرة العملية هي التي علمته أساسيات النجاح ــ المرونة والمثابرة وقوة العمل. فقد نشأ في أسرة حيث كان العمل أسلوب حياة، وشهد بنفسه الصعود والهبوط في بناء شيء ما من الصفر. ويقول: "كنت محاطاً بأفراد مجتهدين أدركوا قيمة وقتهم. لقد رأيت أمثلة حقيقية على المرونة، وتعلمت من تجاربهم، وحملت تلك الدروس إلى الأمام". ويضيف: "النمو ونهج "افعل ذلك فقط" هما ما يميزني".
التوازن المثالي
عندما التقى بليلى، التقت رؤيتها بتنفيذه، فشكلا توازناً مثالياً بين الإبداع والتصميم. معاً، أثبتا أن النجاح لا يتعلق فقط بالإرشاد - بل يتعلق بالتعلم والتكيف والجرأة على اتخاذ الخطوة.
عندما شرعوا في رحلتهم الريادية، لم يكن الأمر يتعلق بمشروع واحد فقط - بل كان يتعلق ببناء إرث من شأنه أن يصمد أمام اختبار الزمن.
لم تكن الدروس الأكثر قيمة التي تعلمتها ليلى من عائلة والدها تتعلق باستراتيجية الأعمال، بل كانت تتعلق بالمرونة والقدرة على التكيف. فخلال نشأتها، شاهدت والدها يتطور باستمرار ويحسن حياتهما، بينما غرست والدتها في نفسها الاعتقاد بأن الفرص لا تُمنح - بل تُخلق.
تقول ليلى: "إذا كانت لديك رؤية، فإنك مدين لنفسك بتحويلها إلى حقيقة". قد يبطئك الخوف، لكن المثابرة ستتغلب عليه. إن رحلة ليلى ومحمد هي شهادة على قوة إعادة الاختراع والشجاعة والسعي الدؤوب إلى النمو.
نصائح للأزواج الشباب الذين يفكرون في خوض تجربة العمل معاً
إن العمل يشبه الزواج، فهو لا يتعلق بالاتفاق طوال الوقت، بل يتعلق بمعرفة كيفية التعامل مع الاختلافات.
اعمل مع شخص يتحداك!.
افصل بين العمل والحياة الشخصية. لا ينبغي أن تتحول الخلافات حول استراتيجية التسويق إلى جدال على العشاء.
حدد أدوارك. من السهل أن يتدخل كل منكما في شؤون الآخر عندما يكون كل منكما منخرطاً في نفس المشروع، لذا كن واضحاً بشأن المسؤوليات منذ اليوم الأول.
لا تجعل العمل جزءاً من كل محادثة، وبالتأكيد لا تجعل العمل جزءاً من ليلة الاسترخاء ومشاهدة نيتفلكس.
إن إدارة الأعمال معاً أمر رائع، ولكنك لا تزال بحاجة إلى حياة خارجها. عليكما أن تذكرا أنفسكما بأنكما تحبا بعضكما البعض.