في ذكرى جورجيو أرماني: "دبي مهدت لمفهوم جديد للفخامة"

يوم حزين على عالم الموضة. فقد توفي المصمم الأسطوري جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عامًا، وفقًا لما أكدته الشركة في بيان.
كان اسم أرماني مرادفًا للأناقة والأسلوب الإيطالي العصري. وجاء في بيان الشركة: "ببالغ الحزن والأسى، تُعلن مجموعة أرماني عن رحيل مؤسسها وروحها المعنوية التي لا تعرف الكلل: جورجيو أرماني.
رحل السيد أرماني، كما كان يُناديه الموظفون والمتعاونون باحترام وإعجاب، بسلامٍ مُحاطًا بأحبائه. واصل عمله الدؤوب حتى آخر أيامه، مُكرّسًا نفسه للشركة والمجموعات والمشاريع العديدة الجارية والمستقبلية.
وفي مايو/أيار الماضي، تحدث أرماني إلى مجلة KT LUXE في مقابلة حصرية حول مصدر إلهامه، والذكرى السنوية لدارته، ولماذا يعتقد أن دبي هي "مهد مفهوم جديد للفخامة".
اقرأ المقابلة كاملة أدناه:
تتميز مسيرة جورجيو أرماني الطويلة والحافلة بالإنتاج الاستثنائي بتماسك أسلوبي لا يزال يميزه في عالم الموضة. وكأن مرور الزمن لا يُغيّر من إبداع المصمم الأسطوري. صرّح المصمم الإيطالي لصحيفة نيويورك تايمز قبل بضع سنوات: "لا أفكر كثيرًا في عمري. في رأيي، ما زلتُ في نفس عمري عندما بدأتُ".
أجرى موقع KT LUXE مقابلة مع المصمم الميلاني للسؤال عن مصدر إلهامه، والذكرى السنوية لداره، ولماذا يعتقد أن دبي هي "مهد مفهوم جديد للفخامة".
احتفل نجم الموضة بعيد ميلاده التسعين الصيف الماضي، مفعمًا برغبة عارمة في مواصلة الإبداع. ولا يُظهر أي علامات على التباطؤ. يقول المصمم في مكتبه بميلانو، المُزيّن بالصور: "كان بلوغي التسعين حدثًا بالغ الأهمية، ولكنه يُحفّزني أيضًا، فهناك الكثير مما ما زلت أرغب في تحقيقه، وهو ما يُلهم خيالي". ويضيف: "الشغف يُحفّزني، إلى جانب دافعٍ للتحسين المستمر. كما أن هناك جانبًا من الانضباط يُؤثّر في الأمر: فكرة أنه يُمكنك دائمًا رفع سقف طموحاتك قليلًا، وأن الإنجاز التالي سيكون أفضل من سابقه. إنه مسارٌ لا نهاية له من التحسين".
يُركّز أرماني، الذي يقترب من الحادية والتسعين، على الاحتفال بالذكرى السنوية لدار الأزياء الخاصة به. على سبيل المثال، تحتفل دار الأزياء الخاصة به بالذكرى الخمسين لتأسيسها، بينما بلغت مجموعته للأزياء الراقية "أرماني/بريفيه"، التي أُطلقت في باريس عام ٢٠٠٥، العشرين من عمرها.
بعد احتفال رائع في العاصمة الفرنسية في يناير/كانون الثاني الماضي، يقام حالياً معرض حصري بعنوان "جيورجيو أرماني بريفيه 2005-2025" في ميلانو في أرماني سيلوس، وهي مساحة مفتوحة للجمهور في فيا بيرجوجنوني 40 تم افتتاحها قبل 10 سنوات بالضبط لتوضيح الخبرة المهنية للمصمم.
سيتم عرض 150 زي أحلام مخيط يدويًا بعناية فائقة حتى نهاية العام؛ وهو التعبير الأكثر تجريبية من أرماني عن الفخامة.
يستذكر أول ظهور للدار في 24 يوليو 1975، ويقول: "كان ذلك العرض تحديدًا لا يُنسى لأنه أتاح لي إبراز فكرتي عن الخياطة العصرية - ناعمة ومريحة، واعية للجسم، بدلًا من أن تكون جامدة ومقيدة. كان عرضًا للرجال، لكن الجمع بين الأناقة والراحة العصرية وضع نموذجًا لأزيائي النسائية أيضًا."
ظلّ أسلوبه الجمالي طموحًا، حتى أن بعضها تحول إلى مقتنيات لهواة الجمع على مر السنين. وهو، كما يرى، خير دليل على إبداع شيء خالد. يقول: "أفخر باهتمام الجيل الجديد بتصاميم أرماني الكلاسيكية. إذا وجد الشباب تقاربًا مع أعمالي، فربما يعود ذلك إلى التزامي الدائم برؤيتي، وعرض وجهة نظري ببساطة. إذا استطاع ما ابتكرته قبل 20 أو 30 عامًا أن يلقى صدى لدى جمهور ربما لم يكن قد وُلد بعد، فهذه هي المكافأة النهائية والتأكيد على سعيي الدائم نحو أسلوب خالد".
فكيف إذا وبأي أحداث ستحتفل أرماني بعيدها الذهبي؟
ما زلتُ أفكر في الذكرى الخمسين [لتأسيس الدار]. لكن من السابق لأوانه الكشف عن أي تفاصيل،" يُعلق. "يصادف هذا العام أيضًا مرور عشر سنوات على افتتاح أرماني/سيلوس وعشرين عامًا على إطلاق جورجيو أرماني بريفيه، خط الأزياء الراقية الخاص بي. لذا، شعرتُ أن الوقت مناسب لعرض هذه الإبداعات الرائعة في ميلانو لأول مرة، ويُعتبر سيلوس المكان الأمثل لعرضها على جمهور أوسع."
أبهر أرماني باريس في قصر أرماني الكائن في 21 شارع فرانسوا بريميير في يناير الماضي، بعرض أزياء ضخم احتفى بعشرين عامًا من الإبداع والرقيّ وفن أرماني بريفيه. صُنعت هذه الإبداعات بأيدي خياطاته الماهرات، اللواتي عملن في المبنى التاريخي الكائن في شارع بورغونوفو 11 في ميلانو.
يقول: "إن ابتكار أسلوبٍ يُعرّفه الجميع فورًا بأنه أسلوبي هو إنجازٌ حقيقي، وهو أمرٌ يجعلني فخورًا للغاية". "لقد عملت بجد طوال حياتي لبناء شيءٍ حقيقي، جوهري، ودائم. يُمثل قصر أرماني معلمًا جديدًا في حواري مع العاصمة الفرنسية. كان قراري بالمجيء إلى باريس لعرض أرماني/بريفيه، وهو خيارٌ اتخذته في بداية هذا المشروع عندما قررتُ إطلاق المجموعة، مدفوعًا جزئيًا برغبةٍ في إظهار الاحترام لتاريخ الأزياء الراقية وموطنها، المدينة التي لطالما أحببتها". لكنه أراد أيضًا أن يُثبت للعالم أن "الحرفية الإيطالية تُضاهي مهمة ابتكار قطع أزياء راقية رائعة. أنا، في النهاية، إيطالي فخور"، كما يقول مبتسمًا.
يصادف هذا العام أيضًا الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس أرماني/كازا. تجمع مجموعاته للتصميم الداخلي بين التقاليد الغربية والإلهام الشرقي، وكان الشرق الأوسط مصدرًا للأفكار. ويشير قائلًا: "في الواقع، كثيرًا ما أستلهم من ثقافات وأماكن أخرى زرتها. كان للشرق، بشكل عام، تأثير كبير على ذوقي الجمالي في التصميم". ويضيف: "أنا مهتم بالألوان والأقمشة المرتبطة بالشرق الأوسط، وخاصةً استخدام الهندسة في الفن القديم والحديث. بشكل عام، أحب ابتكار شيء مميز من خلال الجمع بين الروح الإبداعية لوطني وتأثيرات أخرى".
يتمتع أرماني بأخلاقيات عمل راسخة. في سيرته الذاتية "بير أموري"، الصادرة عن دار ريزولي نيويورك، كتب: "لم أتعاطَ المخدرات قط، ولم أقع في فخ التدخين قط. لكنني إنسان، لستُ راهبًا زِنًا. لم أسعى قط وراء متعة مصطنعة. بالنسبة لي، أدرينالين العمل أفضل من أي هلوسة أو ذهول مُصطنع".
يتعلق الأمر بطبيعة الإنسان. لنسمِّها "الشخصية"، وهو مصطلحٌ أصله مشتقٌّ من الفعل اليوناني "charasso"، الذي يعني "يطبع، يُشكِّل، يُنقش". لكل شخصيةٍ زيٌّ يُميّزها عن الأخرى. ولكن بين جورجيو أرماني الرجل وجورجيو أرماني مصمم الأزياء الأيقوني، أين يتجلى هذا الخطّ الخفي؟
من الصعب جدًا تحديد أين ينتهي أرماني الرجل وأين تبدأ علامته التجارية، لأنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا لا ينفصم، كما يؤكد. "يرتبطان بذوقي، وهي سمة شخصية حميمة للغاية، ورؤيتي التي ينبع منها كل ما أفعله."
ما الذي يُنمّي عبقريةً تُحب الموضة والأناقة والجمال؟ هل هي يدٌ مُحبة من أحد الوالدين؟ وبالنسبة لأرماني، هل كان الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي كان عليه مُواجهته خلال الحرب العالمية الثانية؟ يقول: "نشأتُ في إيطاليا ما بعد الحرب، وقد خلق الخروج من سنوات الظلام جوعًا واسع النطاق للجمال". "لقد عشتُ حياةً بسيطةً، مليئةً بأحلام وطموحات الصبي. في ذلك المناخ، كانت والدتي حجر الزاوية، حيث نقلت شعورًا قويًا بالصرامة والكرامة، وهي قيمٌ أثّرت بلا شك عليّ لاحقًا في العمل والحياة. بعد الحرب، كانت مدينة ميلانو دائمًا مصدر إلهام منذ وظيفتي الأولى في متجر لا ريناسينتي [حيث عمل أرماني في العرض]، وكانت ميلانو هي المكان الذي أسستُ فيه شركتي مع شريكي التجاري المُبكر سيرجيو جاليوتي، الذي كان لديه ثقة بي ودفعني للمضي قدمًا".
يقول: "الإبداع هو أكثر ما أستمتع به في الحياة. وبالنسبة لي، كل يوم هو فرصة لممارسته. لديّ خيال واسع، والإبداع فطري. أجد الإلهام في كل مكان - في الأفلام التي أشاهدها، والمحادثات التي أجريها، والرحلات التي أقوم بها. إلهامي الأول والأعظم يأتي من العالم وملاحظة الناس."
إنه مدفوعٌ برغبته في إبداع أشياء جميلة لدرجة أنه لم يُعانِ قط من عائقٍ إبداعي. يقول: "إن الرغبة في الإبداع لديّ فطرية، ولا بد لي من الاعتراف بأنني نادرًا ما واجهتُ عائقًا إبداعيًا. أكثر ما يُعجبني في عملي هو رؤية ثمار إبداعي - رؤية أفكاري تتشكل وتتحقق. والواقع هو مصدر إلهامي الرئيسي".
في مرحلة ما، يُبدي أرماني حماسًا تجاه دبي والشرق الأوسط. ويُطلق على المنطقة اسم "مهد مفهوم جديد للفخامة، مكان قادر على استلهام ثقافته الغنية ونقل طاقة إبداعية جديدة".
المصمم المؤثر، الذي يُنسب إليه الفضل في ريادة أزياء السجادة الحمراء، لا يتعامل مع الشهرة كهدف، بل كنتيجة ثانوية لما يحبه. في سيرته الذاتية، "في حبي"، كتب: "لطالما قبلتُ الشهرة كالتزام، ونتيجةً لالتزامٍ عظيم... لطالما كنتُ عمليًا للغاية لدرجة أنني لم أسعى إليها كزينة أو أعرضها كجوهرةٍ براقة".
ومع ذلك، عندما تكون في رحلة الشهرة وعروض الأزياء، كيف تستوعب النجاح دون أن تدعه يثقل كاهلك؟ يُقرّ قائلًا: "قد يكون عدم الرضا عن الذات أمرًا صعبًا بعد النجاح". "يكمن الحل في ضبط النفس. شخصيتي عملية ومتحفظة، وأُفضّل أن يُركّز الناس على أفعالي بدلًا من اهتمامهم بسمعتي العامة. في النهاية، عملي هو ما يُعبّر عن نفسه، وهذا أفضل ما لديّ".
وبهذه البراجماتية، يُقدّم نصائحه للمواهب الشابة. "امتلك رؤيتك الخاصة، آمن بها، واعمل بجدٍّ وشغف، واعمل بجدٍّ، وكن صادقًا مع نفسك. استمع للآخرين، ولكن في النهاية، اتخذ قراراتك بنفسك. أعتقد أن على أي مصمم، شابًا كان أم لا، أن يتبع مساره."
ومع ذلك، يُتابع قائلاً: "أنت بحاجة إلى وجهة نظر تؤمن بها حقًا. يُلهمني الماضي، وهناك فترات تاريخية تُثير اهتمامي بشكل خاص. لكنني لطالما كنتُ شخصًا يتطلع إلى المستقبل، ملتزمًا بالتطور، وتطوير تقنيات وتقنيات جديدة، وأسأل نفسي باستمرار عما يريده عملائي اليوم وغدًا. هكذا تحافظ على مكانتك كمصمم."
ثورات الموضة، كتلك التي قادها، لا تأتي من فراغ. على الشباب أن يجدوا طريقةً للقيام بذلك بأنفسهم، مع مراعاة تاريخ الموضة.
كل مصمم بارع يترك بصمته على التصاميم. في حالة أرماني، كان الهدف هو جعل القوام الرجالي أقل حدةً وجمودًا، والقوام الأنثوي أقل تهذيبًا، مع الحفاظ على لمسة أنيقة تجذب الانتباه.
إن عيش سنوات العمر الذهبية لا بد أن يُثير في النفس خيوط الحنين إلى الماضي، مع عقدٍ خشنة من الندم. لكن، كما يقول أرماني، "أنا لا أعاني من الندم حقًا. إذا كان هناك ما أرغب بفعله، فسأسعى لتحقيقه. أنا سعيدٌ بما آلت إليه الأمور، ولو أُتيحت لي فرصة العودة بالزمن إلى الوراء، لبدأتُ من جديد".
في نهاية حديثنا، عاد أرماني إلى علاقته المميزة بدبي. يقع أول فندق أرماني في العالم في المدينة، في برج خليفة الشاهق. قال برأسه: "إدارة فندق هناك لعقد من الزمن كانت تجربة رائعة. أنا فخور بكيفية اندماجه التام في المدينة التي يحتضنه".
ولكن هل يكفي النجاح لجذبه للعودة وخوض مشاريع جديدة؟ يجيب: "مشروع أرماني بيتش ريزيدنسز نخلة جميرا هو استمرار لهذه الرحلة. لا أعرف إلى أين سأتجه بعد ذلك حتى يأتيني الإلهام".
في كل مرة يزور فيها دبي، يجد أجواءً دافئة تجمع بين الأجواء الاحتفالية والأجواء المركزة. يقول: "دبي مدينة عصرية مثيرة، نمت بسرعة لتصبح عاصمة عالمية خلال السنوات الأخيرة. يعجبني أنها تعود إلى قرية صيد تعود للقرن الثامن عشر. أنا مفتون بكيفية احتضانها لزوّارها وتخليدها لذكريات مفعمة بالحيوية والنشاط".
يبدو الأمر كما لو أن أرماني وجد في هذه المدينة الحيوية روحًا مشتركة. "في كل مرة، أُعجب بمدى تغيرها وتطورها السريع. دبي مكان استثنائي، وهي نظرة إلى المستقبل. كما أن دبي تتميز بطابع عملي. إنها مدينة تُحب إنجاز الأمور ببساطة ووضوح. أُقدّر ذلك في هذه المدينة."
بالطبع يفعل - إنه تذكير بما يتطلبه الأمر للبقاء على صلة بالموضة، وفي دائرة الضوء. "هذا ما يدفعني للعودة."