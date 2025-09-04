في ذكرى جورجيو أرماني: "دبي مهدت لمفهوم جديد للفخامة"

ما الذي يُنمّي عبقريةً تُحب الموضة والأناقة والجمال؟ هل هي يدٌ مُحبة من أحد الوالدين؟ وبالنسبة لأرماني، هل كان الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي كان عليه مُواجهته خلال الحرب العالمية الثانية؟ يقول: "نشأتُ في إيطاليا ما بعد الحرب، وقد خلق الخروج من سنوات الظلام جوعًا واسع النطاق للجمال". "لقد عشتُ حياةً بسيطةً، مليئةً بأحلام وطموحات الصبي. في ذلك المناخ، كانت والدتي حجر الزاوية، حيث نقلت شعورًا قويًا بالصرامة والكرامة، وهي قيمٌ أثّرت بلا شك عليّ لاحقًا في العمل والحياة. بعد الحرب، كانت مدينة ميلانو دائمًا مصدر إلهام منذ وظيفتي الأولى في متجر لا ريناسينتي [حيث عمل أرماني في العرض]، وكانت ميلانو هي المكان الذي أسستُ فيه شركتي مع شريكي التجاري المُبكر سيرجيو جاليوتي، الذي كان لديه ثقة بي ودفعني للمضي قدمًا".