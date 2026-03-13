في الإمارات الشدائد تظهر المودة: مبادرات مجتمعية ترسم الابتسامة والطمأنينة

في لحظات عدم اليقين، غالباً ما يكشف مجتمع الإمارات عن إحدى سماته المميزة: غريزة التكاتف. في جميع أنحاء البلاد، تعود روح المرونة والتضامن هذه لتجد تعبيراً عنها من خلال سلسلة من الإيماءات والمبادرات المدروسة التي تهدف إلى دعم المقيمين والزوار على حد سواء.
من معالم الجذب العالمية التي تفتح أبوابها مجاناً إلى عروض الضيافة المصممة لتخفيف تكاليف الترفيه، تتدخل المؤسسات عبر القطاعات لخلق مساحات صغيرة من الراحة.
يأتي التوقيت ذا مغزى خاص مع اقتراب عطلة عيد الفطر الطويلة، مما يمنح العائلات فرصة للتوقف وإعادة التواصل وإيجاد لحظات من الحياة الطبيعية.
إليكم نظرة على بعض العروض والمبادرات المجتمعية وإجراءات الدعم المتاحة حالياً في جميع أنحاء الإمارات:
في بادرة تضامن، فتح أتلانتس النخلة معلم الجذب المائي الرئيسي للجمهور مجاناً. تتزامن المبادرة مع بداية مبكرة لعطلات الربيع المدرسية، مما يمنح العائلات مساحة آمنة للاسترخاء.
بينما يستمر المنتزه في تشغيل مجموعته الكاملة من المنزلقات وشاطئه الخاص، تتم إدارة الدخول بعناية من خلال نظام حجز رقمي للحفاظ على السلامة وتدفق الزوار. يجب على الضيوف حجز مواعيدهم عبر الإنترنت مسبقاً، حيث لا يتم إصدار تذاكر الدخول المباشر عند البوابات.
الموعد: 10 مارس – 22 مارس
المكان: أتلانتس النخلة، دبي
تستقبل أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم حالياً سكان الإمارات بدون رسوم دخول. تشجع المبادرة المجتمع على قضاء الوقت في الهواء الطلق والاستمتاع بالعروض النابضة بالحياة خلال طقس مارس البارد.
يمكن للزوار استكشاف مجسم طائرة الإمارات A380 الزهري الشهير وقرية السنافر الشهيرة بمجرد إظهار بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم. على عكس بعض المعالم الأخرى، لا يلزم الحجز المسبق، ولا توجد حالياً قيود على أعداد الزوار.
الموعد: 15 مارس – 31 مارس
المكان: البرشاء جنوب 3، دبي لاند
لمساعدة المقيمين على إدارة الإنفاق المنزلي، قدمت ذا إنترتينر عضوية موحدة تسمى ‘One Heart UAE 2026’.
تجمع المبادرة آلاف عروض اشترِ واحدًا واحصل على الآخر مجانًا في دبي وأبوظبي وخارجها في عضوية واحدة. تشمل الأماكن المشاركة المطاعم المفضلة مثل ناندوز وكافيه بتيل، بالإضافة إلى مناطق الجذب مثل موشنجيت ووايلد وادي.
يقدم التطبيق أيضًا اشتراكًا مجانيًا لمدة ستة أشهر لفترة محدودة، مما يتيح للمقيمين الوصول إلى مئات العروض في مجالات الطعام والترفيه والتجارب.
متى: بعض العروض سارية حتى 15 سبتمبر (راجع التطبيق لمزيد من التفاصيل)
أين: متاح في جميع أنحاء البلاد عبر تطبيق ذا إنترتينر
مع مواجهة بعض المسافرين لإلغاء الرحلات وتأخيرات غير متوقعة، تدخلت شركات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة لتوفير حلول الاتصال.
على سبيل المثال، قدمت دو حزمة دعم للمقيمين العالقين في الخارج، تقدم 15 جيجابايت من بيانات التجوال المجانية ومكالمات صادرة غير محدودة، مما يساعد المسافرين على البقاء على اتصال مع العائلة والخدمات الأساسية أثناء الانقطاعات.
متى: اعتبارًا من 5 مارس (تختلف الصلاحية حسب المزود والباقات)
أين: يمكن الوصول إليها عبر تطبيق دو للهاتف المحمول
تقديراً لسلطات الخدمة وأفراد المجتمع في البلاد، قدمت SHI Hospitality برنامج خصم مخصصًا في مطاعمها.
يمكن للضيوف الاستمتاع بخصم 15 بالمائة على تجارب تناول الطعام في الأماكن التي تمزج بين تقاليد الطهي الصينية واليابانية مع لمسة دبي المعاصرة. الخصم متاح للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة وحاملي بطاقات فزاع أو إيسعاد عند تقديم بطاقة هوية أو بطاقة صالحة
أين: SHI (جزيرة بلوواترز)، MEI (جميرا مينا السلام)، MOLI by SHI (تلال دبي)
متى: اعتبارًا من 9 مارس
للمقيمين الذين يبحثون عن عطلة قصيرة دون مغادرة البلاد، قدمت فنادق ومنتجعات جميرا عرض إقامة شامل في العديد من الفنادق في دبي وأبوظبي.
تتضمن الباقة أنشطة عائلية مثل دروس التنس والرياضات المائية غير الآلية، بالإضافة إلى تسجيل الدخول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر وخيارات تناول الطعام. يمكن للضيوف الذين يحجزون في مارس تثبيت نفس السعر لإقامة عودة في أبريل، مما يسهل التخطيط لعطلات الربيع القادمة.
العرض سارٍ على إقامة لا تقل عن ثلاث ليالٍ ويتضمن خيارات الإفطار أو نصف الإقامة، بالإضافة إلى علاجات سبا بنظام 2 مقابل 1.
متى: الحجوزات التي تتم في مارس 2026 (بما في ذلك إقامات عيد الفطر)
أين: الفنادق المشاركة تشمل برج العرب، النسيم، مينا السلام، القصر، دار المصيف، فندق جميرا بيتش، أبراج الإمارات، زعبيل هاوس ذا جرينز، وجميرا جزيرة السعديات
للمسافرين العالقين في الإمارات العربية المتحدة بسبب اضطرابات السفر، أطلقت Metabolic مبادرة دعم الرعاية الصحية لضمان استمرارية رعاية المرضى.
تقدم العيادة استشارات سريعة للمرضى الذين يعانون من حالات مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحة الهرمونات، خاصة للمسافرين الذين قد يكونون قد نفدت أدويتهم.
يمكن تقديم الرعاية في العيادة، عن بُعد، أو من خلال زيارات منزلية وفندقية، مما يضمن استمرار المرضى في تلقي العلاج الأساسي.
متى: مستمر
أين: عيادات Metabolic في جميع أنحاء دبي
للباحثين عن هروب سريع في المدينة، يقدم فندق ليفا أيضًا خصمًا بنسبة 20 بالمائة على أفضل أسعار الغرف المتاحة.
تم تصميم الباقة للمقيمين الباحثين عن استراحة مريحة في قلب دبي، مع إمكانية الحجز مباشرة عبر موقع الفندق باستخدام الرمز الترويجي GSTLV.
متى: حتى عيد الفطر
أين: شارع الشيخ زايد، دبي