فورسيزونز موريشيوس.. رحلة "اللوحة الحية" التي تُرسم على إيقاع الطبيعة

بمجرد وصولي إلى الساحل الشرقي لموريشيوس في تلك الأمسية الهادئة، شعرت أنني لست مجرد زائرة عادية، بل شاهدة على ولادة جديدة لواحد من أجمل ملاذات المحيط الهندي. فورسيزونز موريشيوس في "أناحيتا" ليس مجرد فندق، بل هو "لوحة حية"، وقد كان لي الحظ أن أعيش تفاصيل هذه اللوحة بكل جوارحي.
فللٌ تحاكي الطبيعة: رفاهية مطلقة
لم تكن إقامتي مجرد مبيت عابر، بل تجربة غامرة في فيلا أعيد تصميمها لتكون امتداداً للطبيعة المحيطة، في الداخل، تهمس الألوان الترابية والمواد الطبيعية بلغة الأناقة الهادئة، حيث كل زاوية مصممة لتجلب ضوء الشمس وتفاصيل المحيط إلى قلب الغرفة، الخصوصية هنا هي "سيدة الموقف"، فالمساحات الخارجية الواسعة المجهزة بمسبح خاص جعلتني أشعر وكأنني أملك قطعة خاصة من هذا الفردوس، حيث تمتزج الفخامة العصرية بالدفء الذي تشتهر به موريشيوس.
حرية على عجلتين
من أجمل اللمسات التي لفتت نظري هي وجود الدراجات الهوائية الأنيقة المصطفة أمام كل فيلا، وكأنها دعوة مفتوحة للانطلاق، لم أتردد في استقلال دراجتي والقيام بجولات يومية في أرجاء المكان، كانت تجربة مذهلة وأنا أقود الدراجة فوق الجسور الخشبية التي تمتد فوق المياه الفيروزية، وأتنقل بسلاسة بين الفلل المتوارية خلف الأشجار الاستوائية، النسيم العليل وهو يلامس وجهي أثناء القيادة منحني شعوراً لا يوصف بالحرية والارتباط العميق بكل ركن في هذا المنتجع الشاسع.
صباحات تطفو على صفحة الماء
لا يمكنني نسيان ذلك الصباح الذي استيقظت فيه في فيلتي، وبدلاً من الإفطار التقليدي، اخترت تجربة "الإفطار العائم"، كان المنظر ساحراً بينما تطفو الصينية الخشبية المزينة بالأزهار الاستوائية والنكهات الطازجة فوق مياه المسبح، في مشهد يجمع بين الرفاهية والسكينة التامة، وفي أيام أخرى كان مطعم "شالوب" يمنحني بداية حيوية مع نسيم البحر وبوفيه إفطار يجمع العالم في طبق واحد، ليجهزني لمغامرات اليوم.
بين صمت الجبال وصوت الشلالات
لم تكن رحلتي مجرد استرخاء خلف الجدران، فقد قادتني قدماي في رحلات "هايكينغ" وسط الغابات الكثيفة، مشيت بين ممرات "أناحيتا" الخضراء حتى وصلت إلى الشلالات المندفعة، هناك حيث يعانق رذاذ الماء الصخر، غمرني شعورٌ طاغٍ بالحرية وكأنني أتصل بجوهر الأرض، ولأستعيد توازني بعد مغامرة الجبال، كانت جلسة اليوغا الصباحية أمام المحيط في سبا "أوسيان" بمثابة "إعادة ضبط" للروح، خاصة مع ذلك التصميم الفريد الذي يجعلك تشعر وكأنك تطفو فوق الفيروز.
كواليس النكهة: حين تصبح الطاهي
من أجمل اللحظات التي أضفت روحاً إنسانية لرحلتي كانت دخولي إلى قلب المطبخ في مطعم "تي بوازون"، لم أكن مجرد ضيفة تتناول الطعام، بل ارتديت مئزر الطبخ ووقفت بجانب الشيف لأتعلم أسرار الأكلات "الكريولية" التقليدية، رائحة التوابل الطازجة وضحكاتنا وسط المطبخ جعلتني أشعر بصلة حقيقية مع ثقافة الجزيرة، فليس هناك أجمل من أن تصنع بيدك طبقاً يحمل روح المكان الذي يحيط بك.
سفر عبر القارات في ليلة واحدة
أما المساءات، فقد كانت حكاية أخرى من الفخامة. عشت ليلة إيطالية دافئة في مطعم "راديتشي"، حيث المأكولات الإيطالية المطهوة بحب والجو الذي يذكرك بريف إيطاليا ولكن بنكهة استوائية، وفي ليلة أخرى، استسلمت لسحر التوابل في مطعم "أنغارا"، لقد كانت تجربة هندية استثنائية بكل المقاييس، حيث نكهات "التندور" المبتكرة التي جعلت من العشاء رحلة ثقافية مستقلة بحد ذاتها.
تجربة بيئية مختلفة
أعلن منتجع فورسيزونز موريشيوس في أناحيتا عن إطلاق مشروع رائد كأول منتجع في المحيط الهندي يطور مشتلاً للأعشاب البحرية في منطقة "باراشوا"، وهي مسطح مائي مالح بعمق متر واحد يضم أكثر من 200 نوع من الأسماك، وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع "أنظمة الكربون الأزرق البيئية" الذي تقوده مؤسسة "أوديسيو" المحلية، وبدعم من برامج دولية تهدف لتعزيز التنوع البيولوجي ومكافحة التغير المناخي.
ويهدف المشروع، الذي يشرف عليه مدير البيئة البحرية في المنتجع، ريك إيرنيست بونييه، إلى استعادة مراعي الأعشاب البحرية المحيطة بالمنتجع من خلال جمع البذور وزراعتها في مختبرات متخصصة قبل نقلها إلى المشتل. وتعد هذه المراعي بيئة حيوية لاحتضان الكائنات البحرية كالسلاحف وأفراس البحر والأسماك، فضلاً عن دورها الجوهري كـ "بالوعات كربون" عالية الكفاءة تمتص الانبعاثات الضارة.
وخلال إقامتي في المنتجع، لم تكن هذه المعلومات مجرد أرقام في بيان صحفي، بل كانت تجربة ملموسة عشت تفاصيلها على أرض الواقع، فقد حالفني الحظ لأشهد اللحظات الدقيقة لعملية الزراعة، حيث يمتزج العلم بشغف الحفاظ على الطبيعة، رأيت الباحثين وعلماء البحار وهم يغرسون الشتلات الصغيرة بعناية فائقة في تربة الـ "باراشوا"، في مشهد يبعث على الأمل ويؤكد أن الفخامة في "أناحيتا" لا تنفصل عن المسؤولية تجاه كوكبنا، إن مراقبة هؤلاء العلماء وهم يعيدون بناء النظام البيئي تجعل الضيف يشعر بارتباط أعمق بالجزيرة، وتمنح معنى جديداً للسياحة البيئية التي تتجاوز مجرد المشاهدة إلى المشاركة الوجدانية في حماية جمال المحيط للأجيال القادمة.
أكثر من مجرد إقامة
غادرت "موريشيوس" وأنا أحمل في ذاكرتي صوراً وفيديوهات للشلالات واللحظات الساحرة، وفي قلبي امتنان لمكان عرف كيف يمزج بين فخامة "الفورسيزونز" العالمية ودفء الروح الموريشية، هي رحلة لم تكن للراحة فحسب، بل كانت لإعادة اكتشاف الجمال، والمذاق، والذات.