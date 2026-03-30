فورسيزونز موريشيوس.. رحلة "اللوحة الحية" التي تُرسم على إيقاع الطبيعة

وخلال إقامتي في المنتجع، لم تكن هذه المعلومات مجرد أرقام في بيان صحفي، بل كانت تجربة ملموسة عشت تفاصيلها على أرض الواقع، فقد حالفني الحظ لأشهد اللحظات الدقيقة لعملية الزراعة، حيث يمتزج العلم بشغف الحفاظ على الطبيعة، رأيت الباحثين وعلماء البحار وهم يغرسون الشتلات الصغيرة بعناية فائقة في تربة الـ "باراشوا"، في مشهد يبعث على الأمل ويؤكد أن الفخامة في "أناحيتا" لا تنفصل عن المسؤولية تجاه كوكبنا، إن مراقبة هؤلاء العلماء وهم يعيدون بناء النظام البيئي تجعل الضيف يشعر بارتباط أعمق بالجزيرة، وتمنح معنى جديداً للسياحة البيئية التي تتجاوز مجرد المشاهدة إلى المشاركة الوجدانية في حماية جمال المحيط للأجيال القادمة.