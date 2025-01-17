فهم سن اليأس: إشارات جسدية وتغيرات هرمونية
لنكن صريحين، في أغلب الأحيان، تُعَد فترة ما قبل انقطاع الطمث كلمة تُسمع كثيراً ولكن لا يُفهَم معناها بالكامل. ولكن ما هي بالضبط، ولماذا هي مهمة؟ فكِّري في فترة ما قبل انقطاع الطمث باعتبارها إشارة من الجسم تشير إلى حدوث تغييرات، والتي يجب أن تكوني على دراية بها.
تشبه مرحلة ما قبل انقطاع الطمث مرحلة انتقال الصيف إلى الخريف. لا تزال الشمس مشرقة، لكن الهواء يبدو مختلفاً. تلاحظين أن أوراق الشجر بدأت تتحول. وبالمثل، في أواخر الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمرك، يبدأ جسمك في التحول بشكل خفي. تبدأ الهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون في التقلب. لا تحدث هذه التغييرات بين عشية وضحاها؛ فهي تدريجية، وغالباً ما تتسلل دون ضجة كبيرة.
ما هي الإشارات السرية التي يرسلها جسمك دون أن تلاحظي؟ في البداية، قد تصبح دورتك الشهرية غير منتظمة؛ فقد تكون أخف أو أثقل، وفي بعض الأحيان قد تفوتك شهراً. قد تشعرين بتعب غير عادي أو تقلبات مزاجية. ولا تنسي الهبات الساخنة المزعجة التي تجعلك تشكين في كفاءة جهاز التكييف. لذا من المهم أن تكوني واعية بأعراض انقطاع الطمث. فهم ما يحدث يساعدك على التعرف على التغيرات بدلاً من الشعور وكأن جسمك يعمل ضدك.
ومع ذلك، هناك أمر واحد أريد توضيحه وهو أن سن اليأس ليس مشكلة تحتاج إلى معالجة. إنها عملية يجب التعامل معها. جسدك لا ينهار، إنه يتغير. ومع المعرفة والأدوات، يمكنك الازدهار في هذه الفترة بثقة. فكري في الأمر بهذه الطريقة: إذا كان انقطاع الطمث هو الهدف النهائي، فإن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث هي الرحلة. مثل أي رحلة، التحضير يُحدث الفرق. معرفة ما يحدث يعني أنك لن تُفاجئي بالتغييرات غير المتوقعة. يمكنك أن تحزمي الأساسيات سواء كانت المعرفة، او الدعم، أو قائمة تشغيل موسيقية تساعدك في تلك الليالي التي لا تستطيعين فيها النوم.
وعلى نحو مماثل، فإن الوعي مهم لأنه يساعد في مكافحة الوصمة. وكلما تحدثنا أكثر عن سن اليأس، كلما أصبح الأمر طبيعياً. فهو ليس شيئاً من الأفضل تركه دون مساس، بل هو تجربة عالمية لابد وأن تمر بها كل امرأة. وهذا الواقع يسمح لنا بالتحدث عنه وخلق موقف إيجابي بدلاً من السكوت عنها.
إذن، ماذا يمكنك أن تفعلي إذا كنت تعتقدين أنك تدخلين مرحلة ما قبل انقطاع الطمث؟ أولاً، انتبهي إلى جسدك. تلك الفترات غير المنتظمة، أو التقلبات المزاجية المفاجئة، أو التغيرات في الطاقة ليست عشوائية. إنها طريقة جسدك للتواصل. ثانياً، تحدثي إلى شخص ما، صديق أو شريك أو مقدم رعاية صحية. يمكن أن يوفر إجراء هذه المحادثات الوضوح والطمأنينة. أخيراً، كوني لطيفة مع نفسك. مرحلة ما قبل انقطاع الطمث ليست اختباراً تحتاجين إلى اجتيازه ببراعة. إنها مرحلة يجب أن تتقبليها.
تذكري أن الأمر كله يتعلق بالازدهار. فجسدك لا يتغير فحسب، بل يتكيف أيضاً. ومع العقلية والموارد المناسبة، يمكن أن يكون هذا وقتاً للنمو واكتشاف الذات. فلنتوقف عن الهمس ونبدأ في التحدث بصراحة عن سن اليأس. عندما نفهم إشارات أجسادنا، نشعر بالقدرة على الاستجابة بقوة وثقة.
جايو لويس هي مدافعة عن صحة انقطاع الطمث ومدربة شاملة