فهم سن اليأس: إشارات جسدية وتغيرات هرمونية

ومع ذلك، هناك أمر واحد أريد توضيحه وهو أن سن اليأس ليس مشكلة تحتاج إلى معالجة. إنها عملية يجب التعامل معها. جسدك لا ينهار، إنه يتغير. ومع المعرفة والأدوات، يمكنك الازدهار في هذه الفترة بثقة. فكري في الأمر بهذه الطريقة: إذا كان انقطاع الطمث هو الهدف النهائي، فإن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث هي الرحلة. مثل أي رحلة، التحضير يُحدث الفرق. معرفة ما يحدث يعني أنك لن تُفاجئي بالتغييرات غير المتوقعة. يمكنك أن تحزمي الأساسيات سواء كانت المعرفة، او الدعم، أو قائمة تشغيل موسيقية تساعدك في تلك الليالي التي لا تستطيعين فيها النوم.