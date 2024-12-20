فندق البندر روتانا يطلق احتفالات موسم الأعياد بفعاليات مميزة
أعلن فندق "البندر روتانا"، الذي يقع على خور دبي الخلاب، عن انطلاق مجموعة من الاحتفالات بمناسبة موسم الأعياد.
في شهر ديسمبر، قام فندق البندر روتانا بتنظيم مجموعة مختارة من الفعاليات والعروض الاحتفالية المصممة لنشر البهجة في موسم الأعياد:
احتفل بالديك الرومي: اجلب الأجواء الاحتفالية إلى منزلك مع الديك الرومي المشوي، الذي يعد خياراً مثالياً لحفلات المكتب أو التجمعات العائلية المريحة. ومع الأطباق الجانبية، سيكون الخيار الأمثل لاستضافة ضيوفك هذا الموسم دون عناء.
عشاء ليلة عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد: استمتع بأشهى أطباق الأعياد في مطعم "جوستو" (Gusto) الإيطالي ومطعم "سولت آند بيبر" (Salt & Pepper). من النكهات الإيطالية الأصيلة وإطلالة أفق دبي المذهلة إلى البوفيه العالمي، يعدك طهاتنا بتجربة طعام لا تُنسى.
احتفالات رأس السنة الجديدة: استقبل عام 2025 مع تجربة فاخرة من خلال تناول أشهى المأكولات والترفيه الحي والإطلالات الخلابة على أفق دبي الشهير والألعاب النارية في برج خليفة. سواء كنت تحتفل في "جوستو" أو "سولت آند بيبر"، فتوقع أمسية مليئة بالفخامة والبهجة.
قال أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا: "مع اقتراب نهاية العام، يسعدني أن أرى فندق البندر روتانا يتحول إلى وجهة للاحتفالات والبهجة. موسم العطلات هو وقت للتواصل والتأمل والاحتفال، ونحن فخورون بخلق لحظات تجمع العائلات والأصدقاء والزملاء معاً. بالنيابة عن الفريق بأكمله، أتمنى لكم موسم أعياد سعيد وعاماً جديداً مليئاً بالازدهار".
يقدم فندق البندر روتانا موسماً مليئاً بالأضواء الاحتفالية والنكهات الرائعة واللحظات المبهجة. سواء كنت ترغب في تنظيم حفل بمناسبة عيد الميلاد، أو الاستمتاع بالمأكولات الموسمية الشهية، أو الاحتفال بالعام الجديد بأسلوب أنيق، فإن فريقنا مستعد لجعل احتفالاتك مميزة حقاً.