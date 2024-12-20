فندق البندر روتانا يطلق احتفالات موسم الأعياد بفعاليات مميزة

قال أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا: "مع اقتراب نهاية العام، يسعدني أن أرى فندق البندر روتانا يتحول إلى وجهة للاحتفالات والبهجة. موسم العطلات هو وقت للتواصل والتأمل والاحتفال، ونحن فخورون بخلق لحظات تجمع العائلات والأصدقاء والزملاء معاً. بالنيابة عن الفريق بأكمله، أتمنى لكم موسم أعياد سعيد وعاماً جديداً مليئاً بالازدهار".