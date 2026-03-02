فزعة وطن: القطاع الخاص في الإمارات يسطّر ملحمة إنسانية في وجه الأزمات

في الأيام الأخيرة، تجاوز القطاع الخاص في دولة الإمارات مجرد بيانات التضامن لينتقل إلى مرحلة العمل الفعلي، حيث فُتحت المنازل والغرف الفندقية ومطابخ المطاعم للمسافرين القلقين، والعائلات العالقة، والمقيمين الذين تعطلت حياتهم.
من شركات إدارة المرافق التي تعهدت بإصلاح المنازل مجانًا، إلى العلامات التجارية المحلية للأغذية والمشروبات التي تطهو لكل محتاج؛ تُظهر هذه المبادرات كيف يمكن إعادة تسخير موارد الشركات للإغاثة في أوقات الشدة.
ما بدأ بمجرد بضع عروض على "إنستغرام" تطور سريعًا إلى موجة من "ريادة الأعمال الاجتماعية"، حيث تراجعت الأرباح لتفسح المجال لخدمة المجتمع كجزء من نموذج العمل:
تعهدت شركة "رينوفو" (Renovo)، وهي شركة متخصصة في إدارة المرافق وصيانة العقارات ومقرها دبي وتخدم الفلل والمنازل والمباني في جميع أنحاء المدينة، بإصلاح كل منزل تضرر خلال الأزمة الحالية مجانًا.
وشاركت العلامة التجارية عبر إنستغرام: "هذه الأرض وقفت معنا، والآن نحن نقف معها. رينوفو ستصلح كل منزل تضرر خلال هذا النزاع مجانًا".
بالنسبة للمؤسس ساميول خان، الذي عاش في دبي لمدة 19 عامًا وقضى 16 منها في إدارة أعمال التجديدات، فإن هذه المبادرة هي امتداد لنهج طويل الأمد وليست مجرد لفتة عابرة. ويقول المغترب الاسكتلندي: "لقد قمنا بأعمال خيرية للحكومة من قبل، مثل مركز التوحد... وكنا نقوم بالصيانة المجانية للمركز الذي كان في منطقة السطوة... وكذلك مع المساجد ووزارة الشؤون الإسلامية".
ويضيف خان أن قرار تقديم الإصلاحات المجانية جاء من منظومة قوية موجودة بالفعل تتيح له التحرك بسرعة: "إذا احتاج أي شخص لمساعدتنا، سنذهب لإعادة البناء والطلاء وإصلاح كل ما يلزم لإعادتهم إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن. لدي ما يكفي من الشركاء والموردين في دبي لإنجاز الأمر. الأمر لا يتعلق دائمًا بالمال بالنسبة لشركتنا".
كان السكن أحد أكثر الاحتياجات ملحاحة مع وجود مسافرين عالقين في دبي. وقد تقدم العديد من المطورين العقاريين والعاملين في قطاع الضيافة لتقديم مساعدة مؤقتة في الإقامة.
شركة "دانوب العقارية"، وهي واحدة من أبرز مطوري العقارات الخاصين في دبي، فتحت أبوابها لتوفير سكن مجاني للمسافرين والعائلات العالقة في المطارات. وصرح متحدث باسم الشركة: "هذه المبادرة ليست من أجل التقدير، بل تتعلق بالوقوف معًا كمجتمع واحد".
كما انضمت شركة "بيس هومز للتطوير العقاري" (Peace Homes Developments) للمبادرة، معلنة عبر إنستغرام: "إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه عالقًا في دبي، فنحن نوفر إقامة مؤقتة مجانية. ستُعطى الأولوية للعائلات التي تضم نساءً حوامل وأطفالاً وكبار سن".
وفي قطاع الفنادق، قدم فندق "ميليو النخلة" (Mileo Hotel The Palm)، وهو فندق شقق فاخر، إقامات ليلية مجانية للمسافرين العالقين، فاتحًا أبوابه لأولئك العالقين في المطار رغم كونه يستهدف عادةً سياح الرفاهية.
في الأوقات التي يرتفع فيها القلق، يمكن للوجبة الساخنة أن تكون مصدرًا للراحة. أطلقت (Petite Gourmet Dubai)، وهي علامة تجارية محلية، مبادرة غذائية تستهدف الأفراد العالقين والمتضررين، مع تركيز خاص على قطاع الخدمات وسائقي التوصيل.
تقول المؤسسة كاريشما سامتاني: "بصفتنا علامة تجارية نشأت في دبي، اتخذنا مبادرة لدعم الأفراد العالقين في جميع أنحاء الإمارات من خلال توفير وجبات صحية مُعدة طازجًا". وأكدت أن نقطة التحول بالنسبة لها كانت رؤية سائقي التوصيل يعملون رغم الظروف الصعبة، مضيفة: "هؤلاء الأشخاص الذين عملوا بلا كلل يستحقون الراحة أيضًا، والطعام هو الراحة القصوى المرتبطة بأي شكل من أشكال الحياة الطبيعية".
جاء الدعم أيضًا من قطاع بيوت العطلات والإيجارات قصيرة الأجل. كانت منصة "أراب إن بي" (AraBnB Holiday Homes Dubai) من بين أوائل من عرضوا إقامات مجانية لمن يحتاجون مأوى ليليًا.
من جهة أخرى، قامت منصة "ليف جازا" (LivJaza)، وهي سوق سفر إماراتي لتأجير بيوت العطلات، بإسقاط رسوم المنصة لجعل الإقامات بأسعار معقولة للسكان والسياح على حد سواء.
من ناحية أخرى، تدخلت LivJaza، وهي سوق سفر منسق لتأجير العطلات ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بإلغاء رسوم المنصة لجعل الإقامات ميسورة التكلفة لكل من المقيمين والسياح.
ويصف المؤسس والرئيس التنفيذي رامنيك دير هذا القرار بأنه انعكاس لمبادئ المنصة الأساسية: "في ظل الأزمة الحالية، ليس هذا هو الوقت المناسب للتركيز على الأرباح. هذا وقت الاتحاد".
بينما قد لا تتمكن كل منظمة من تقديم شقق كاملة أو إعادة بناء منازل، فإن كل عمل تجاري يمتلك شيئًا ذا قيمة. بالنسبة للبعض، قد يعني ذلك فتح غرف اجتماعات غير مستخدمة كأماكن استراحة مؤقتة. بالنسبة للآخرين، قد يتضمن الأمر التنازل عن رسوم الإلغاء، أو تمديد فترات الائتمان، أو تقديم خدمات مجانية، أو الشراكة مع العلامات التجارية التي تعمل بالفعل على الأرض.
لقد تم وضع المخطط، بطرق عديدة، بالفعل.