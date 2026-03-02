فزعة وطن: القطاع الخاص في الإمارات يسطّر ملحمة إنسانية في وجه الأزمات

بينما قد لا تتمكن كل منظمة من تقديم شقق كاملة أو إعادة بناء منازل، فإن كل عمل تجاري يمتلك شيئًا ذا قيمة. بالنسبة للبعض، قد يعني ذلك فتح غرف اجتماعات غير مستخدمة كأماكن استراحة مؤقتة. بالنسبة للآخرين، قد يتضمن الأمر التنازل عن رسوم الإلغاء، أو تمديد فترات الائتمان، أو تقديم خدمات مجانية، أو الشراكة مع العلامات التجارية التي تعمل بالفعل على الأرض.