فتح باب التسجيل في تحدي دبي للياقة البدنية 2025

باب التسجيل مفتوح الآن للنسخة التاسعة من تحدي دبي للياقة البدنية. هذا التحدي الشهير، الذي أُطلق عام ٢٠١٧، يشجع الجميع على الالتزام بممارسة ٣٠ دقيقة من النشاط البدني يوميًا لمدة ٣٠ يومًا، بدءًا من ١ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.
تحدي دبي للياقة - مبادرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لدبي، وهو من عشاق اللياقة البدنية - يحول المدينة إلى ساحة لياقة بدنية نابضة بالحياة، مما يلهم المزيد والمزيد من الناس لتبني أنماط حياة أكثر صحة.
وقد احتضن المقيمون والزوار على حد سواء هذه المبادرة على مدار النسخ الثماني الماضية، حيث انضم 2.7 مليون مشارك إلى حدث العام الماضي، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 244% في المشاركة منذ عام 2017.
تتزامن نسخة هذا العام مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف تحدي دبي للياقة 2025 إلى تسخير قوة المجتمع لتحفيز المشاركين ومساعدتهم على اتباع نمط حياة صحي. إنه أكثر من مجرد شهر يركز على اللياقة البدنية، بل هو فرصة للتحرك معًا والاحتفال معًا واتخاذ خطوات جماعية نحو دبي أكثر صحة.
نسخة عام ٢٠٢٥ تحمل شعار "اكتشف تحديك" - دعوة عامة على مستوى المدينة للجميع لاستكشاف طرق جديدة للنشاط. إنها دعوة مفتوحة لاكتشاف أنشطة تناسب جميع الأعمار والقدرات والاهتمامات.
بالنسبة لأولئك المستعدين للتحدي، فإن نسخة 2025 تعيد أحداثاً رئيسية مثل سباق دبي للدراجات الهوائية الذي تقدمه موانئ دبي العالمية في 2 نوفمبر، وسباق دبي للجري الذي تقدمه ماي دبي في 23 نوفمبر، مما يحول شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي إلى مسارات الدراجات والجري الأكثر شهرة في العالم ليوم واحد لكل منهما.
تعود بطولة دبي للتجديف وقوفًا، التي تُقدّمها هيئة الطرق والمواصلات، يومي 8 و9 نوفمبر في سد حتا المذهل. في نسختها الثالثة، تم تمديد هذه البطولة، التي تحظى بشعبية واسعة، ليومين.
لأول مرة، ينضم حدث رئيسي رابع إلى برنامج فعاليات تحدي دبي لليوغا في 30 نوفمبر، وهو فعالية اليوغا الجماعية التي تختتم النسخة التاسعة من التحدي بأكبر زفير واعٍ في دبي. سيتم الإعلان قريبًا عن المزيد من التفاصيل حول جميع فعاليات التحدي لليوغا الجماعية.
إلى جانب الفعاليات الرئيسية، يمكن للمشاركين "اكتشاف تحديهم" في ثلاث قرى لياقة بدنية مجانية، تقدم كل ما يلزم، من حصص وتمارين رياضية، إلى مناطق مخصصة للسيدات، وحصص جماعية، وملاعب كرة سلة وكرة قدم وبادل وكرة طائرة جاهزة للنشاط، وغيرها الكثير. كما يمكن للمشاركين العثور على حصص وأنشطة مجانية في مراكز اللياقة البدنية المجتمعية، مع تمارين جماعية ممتعة وجلسات حماسية، بينما ستُبقي آلاف الحصص المجانية في جميع أنحاء المدينة دبي نابضة بالحياة طوال هذا الشهر الاحتفالي بالحركة. سيتم الإعلان قريبًا عن جدول كامل للفعاليات، مما يُقدم طرقًا أكثر من أي وقت مضى لممارسة الرياضة.
بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف نادي دبي للكريكت العديد من الفعاليات الرياضية العالمية المرموقة. ومن أبرزها بطولة دبي بريمير للبادل (P1) (9-16 نوفمبر)، وبطولة دبي للترايثلون (T100) (15-16 نوفمبر)، والموسم الأول من بطولة بيسبول يونايتد (25-26 نوفمبر)، وبطولة موانئ دبي العالمية الختامية للموسم (13-16 نوفمبر)، وبطولة طيران الإمارات دبي للرجبي السبعات (28-30 نوفمبر)، والتي تُقام جميعها خلال الشهر.
وأكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، على "بساطة مفهوم 30×30 - 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي لمدة 30 يوماً"، قائلاً إنه "يواصل إلهام الناس من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية لإعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم".
إلى جانب الفعاليات نفسها، يُرسي نادي دبي للكريكت إرثًا راسخًا، إذ يُعزز عادات صحية مدى الحياة، ويشجع على تبني عقلية تُصبح فيها اللياقة البدنية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، كما أوضح. وأضاف: "إن روح التواصل هذه هي ما يجعل هذه المبادرة مؤثرة للغاية عامًا بعد عام".
يتم تنظيم تحدي دبي للياقة البدنية 2025 من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومجلس دبي الرياضي، بدعم من الشركاء المقدمين موانئ دبي العالمية وبلدية دبي وماي دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
يمكن للمشاركين التسجيل مجانًا على موقع تحدي دبي للياقة البدنية.