فتح باب التسجيل في تحدي دبي للياقة البدنية 2025

إلى جانب الفعاليات الرئيسية، يمكن للمشاركين "اكتشاف تحديهم" في ثلاث قرى لياقة بدنية مجانية، تقدم كل ما يلزم، من حصص وتمارين رياضية، إلى مناطق مخصصة للسيدات، وحصص جماعية، وملاعب كرة سلة وكرة قدم وبادل وكرة طائرة جاهزة للنشاط، وغيرها الكثير. كما يمكن للمشاركين العثور على حصص وأنشطة مجانية في مراكز اللياقة البدنية المجتمعية، مع تمارين جماعية ممتعة وجلسات حماسية، بينما ستُبقي آلاف الحصص المجانية في جميع أنحاء المدينة دبي نابضة بالحياة طوال هذا الشهر الاحتفالي بالحركة. سيتم الإعلان قريبًا عن جدول كامل للفعاليات، مما يُقدم طرقًا أكثر من أي وقت مضى لممارسة الرياضة.