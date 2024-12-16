"غو غريك يوغرت": منافذ جديدة في دبي والرياض والكويت

ومع انتشار مواقع جديدة في مدن بارزة في المنطقة، تهدف "غو غريك يوغرت" إلى كسب قلوب وأذواق الجماهير المميزة في منطقة الخليج. وتقول تانيا: "نحن فخورون بالمساهمة في الاستجابة للطلب المتزايد على تجارب تناول الطعام المدروسة والمستدامة والمسؤولة، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من عروضنا في الشرق الأوسط. وتستند فلسفتنا إلى الاختيارات المدروسة والأصالة الحقيقية، ومن المجزي للغاية أن نرى هذه القيم تتردد بقوة مع مجتمعاتنا في الشرق الأوسط. ونتوجه بخالص الشكر لشركائنا في هذه الرحلة، الذين رحبوا بنا بحرارة وانسجموا مع رؤيتنا".