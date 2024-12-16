"غو غريك يوغرت": منافذ جديدة في دبي والرياض والكويت
أعلنت شركة "غو غريك يوغرت" عن خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح موقعها الرئيسي في دبي.
تقول "تانيا سوبوتيتش"، الشريكة المؤسسة لشركة"غو غريك يوغرت": "نحن ممتنون جداً للحب والدعم الذي نتلقاه من عملائنا في الشرق الأوسط، ونشعر بفخر كبير لأن يتم الترحيب بنا في مجتمعكم. تتمثل مهمتنا في مشاركة الجوهر الحقيقي للبحر الأبيض المتوسط، وتعزيز تجارب تناول الطعام مع الترويج لاتباع نمط حياة صحي وواعي. إن الالتزام بالأصالة والتقاليد وقيم المجتمع هو من أسس عملنا، ونحن سعيدون حقاً بالدخول وتقديم الخدمة هنا".
وتتجاوز خطط التوسع الطموحة لشركة "غو غريك يوغرت" حدود دبي. وقالت تانيا: "نحن متحمسون لتعزيز حضورنا في المملكة العربية السعودية بإضافة موقع جديد، يكمّل المتاجر الثلاثة الحالية. وفي الكويت، من المقرر افتتاح خمسة منافذ بيع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بدءاً بالافتتاح الكبير في يناير 2025، يليه إطلاق ثانٍ في وقت لاحق من العام. إن رحلة توسعنا في الشرق الأوسط لا تستهدف النمو فحسب - بل إنشاء روابط ذات معنى عميق من خلال النكهات والأعراف والتقاليد العزيزة التي نعشقها. نحن ممتنون للغاية لتعاوننا مع شركائنا المحليين الرائعين، الذين كانت ثقتهم بنا وشراكتهم معنا مفيدة في رحلتنا".
ومع انتشار مواقع جديدة في مدن بارزة في المنطقة، تهدف "غو غريك يوغرت" إلى كسب قلوب وأذواق الجماهير المميزة في منطقة الخليج. وتقول تانيا: "نحن فخورون بالمساهمة في الاستجابة للطلب المتزايد على تجارب تناول الطعام المدروسة والمستدامة والمسؤولة، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من عروضنا في الشرق الأوسط. وتستند فلسفتنا إلى الاختيارات المدروسة والأصالة الحقيقية، ومن المجزي للغاية أن نرى هذه القيم تتردد بقوة مع مجتمعاتنا في الشرق الأوسط. ونتوجه بخالص الشكر لشركائنا في هذه الرحلة، الذين رحبوا بنا بحرارة وانسجموا مع رؤيتنا".
منذ التأسيس في هوليوود، حظيت العلامة التجارية "غو غريك يوغرت" بتأييد من المشاهير مثل "كيم كارداشيان" و "جنيفر أنيستون" و "كريس هيمسورث" و "جيجي حديد". وتختتم تانيا حديثها قائلة: "بما أننا من عشاق الطعام، يسعدني أنا و ديفيد وجوناثان المؤسسان المشاركان أن نوسع رؤية "غو غريك يوغرت" في جميع أنحاء العالم. نحن نحتفل بالتنوع الطهوي الاستثنائي من خلال مشاركة تجارب طعام لا تُنسى".