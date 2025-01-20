"غاليري لافاييت" تحتفل بالأناقة الفرنسية في "دبي مول"

وخلال الغداء، استمتع الضيوف بقائمة حصرية من المأكولات الفرنسية الشهية. ولا تحتفل الحملة فقط بالموضة الفرنسية، بل تسلط الضوء أيضاً على مجموعة من العلامات التجارية الفرنسية الرائدة المعروضة في "غاليري لافاييت" بدبي مول، بما في ذلك "زادج إي فولتير"، و"إيزابيل مارانت"، و"ذا كوبلز" في أقسام السيدات والرجال، والعلامات التجارية الشهيرة في مجال التجميل مثل "جان بول غوتييه" و"ماسون فرانسيس كركديان"، والعلامات التجارية الفاخرة للمنازل مثل "لو كروستي" و"كريستال دي باريس".