"غاليري لافاييت" تحتفل بالأناقة الفرنسية في "دبي مول"
أطلقت "غاليري لافاييت" في دبي مول حملتها "اجعلها أيقونية" لعام 2025، احتفالاً بالأناقة والابتكار الفرنسي، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.
وقد انطلقت الحملة بوجبة غداء خاصة في التاسع من يناير في "إيزو بيكري آند براسيري"، الواقع في الطابق الأرضي من "غاليري لافاييت". ويشكل هذا الحدث، الذي تشرف بحضور القنصل العام الفرنسي في دبي، "جان كريستوف باريس"، بداية لسلسلة من الفعاليات التي تستمر على مدار العام وتسلط الضوء على تميز الثقافة الفرنسية والتسوق الفاخر.
وخلال الغداء، استمتع الضيوف بقائمة حصرية من المأكولات الفرنسية الشهية. ولا تحتفل الحملة فقط بالموضة الفرنسية، بل تسلط الضوء أيضاً على مجموعة من العلامات التجارية الفرنسية الرائدة المعروضة في "غاليري لافاييت" بدبي مول، بما في ذلك "زادج إي فولتير"، و"إيزابيل مارانت"، و"ذا كوبلز" في أقسام السيدات والرجال، والعلامات التجارية الشهيرة في مجال التجميل مثل "جان بول غوتييه" و"ماسون فرانسيس كركديان"، والعلامات التجارية الفاخرة للمنازل مثل "لو كروستي" و"كريستال دي باريس".
وقال "ميشيل أبشي"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "غاليري لافاييت": "إن حملة "اجعلها أيقونية" التي تدعمها الحكومة الفرنسية لم تكن مجرد احتفال، بل كانت بمثابة التزام جديد بتقديم تجربة تسوق فرنسية لا مثيل لها. كما أنها تعزز الروابط الثقافية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى تماماً مع مهمتنا المتمثلة في تقريب الفخامة وأسلوب الحياة الفرنسي إلى مجتمعنا في دبي".
تواصل "غاليري لافاييت" في دبي مول كونها وجهة رئيسية لكل من المقيمين والزوار، حيث تقدم مجموعة واسعة من السلع من العلامات التجارية الفرنسية المرموقة في مختلف الأقسام، من الأزياء والجمال إلى ديكور المنزل وملابس الأطفال. وتضمن هذه الحملة أن يتمكن كل زائر من تجربة جزء من باريس في قلب دبي.