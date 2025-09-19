عين على الشاشة.. وأخرى على الطبيب: زيادة صادمة في حالات قصر النظر بين طلاب الإمارات

أوضح أنه على الرغم من أن الشاشات ليست السبب الوحيد، إلا أنها تُعدّ عاملًا مُحفّزًا. "العلاقة بين وقت الشاشة وقصر النظر مُعقّدة، لكن الأبحاث قدّمت أدلةً قويةً على وجود صلةٍ مهمة. من الضروري إدراك أن وقت الشاشة بحد ذاته ليس السبب المباشر لقصر النظر، كما تُسبّب الجراثيم العدوى. بل هو عاملٌ مُحفّزٌ رئيسيٌّ من خلال العديد من الآليات المُترابطة."