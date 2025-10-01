عين العالم"... عزم لا يلين للقضاء على مسببات العمى

حظي نهج الفريق بتقدير السلطات الدولية. وقد أكد تقرير منظمة الصحة العالمية لعام ٢٠٢٢ على أهمية التغطية الجراحية الفعالة لإعتام عدسة العين، وهو مبدأ اتبعته منظمة "عين العالم" منذ عام ٢٠٠٩. وأوضح التقرير أنه في الوضع الحالي، لم يحصل ما يصل إلى ٤٣.٨٪ من المرضى الذين خضعوا للجراحة على الفائدة المرجوة. وهذا يؤكد أهمية نهج الفريق. وبالمثل، أبرزت المناقشات في اجتماع IAPB في نيبال الحاجة إلى معايير جديدة للجودة في مخيمات العيون، وهي معايير كان الفريق رائدًا فيها لأكثر من عقد من الزمان.