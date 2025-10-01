عين العالم"... عزم لا يلين للقضاء على مسببات العمى

بمناسبة اليوم العالمي للبصر، تُجدد "عين العالم"، العضو الرئيسي في مؤسسة دبي الإنسانية، التزامها بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى للعيون في المجتمعات الأقل حظًا. كما يُجدد الفريق الموقر التزامه بدعم الجهود العالمية لمكافحة العمى الذي يُمكن الوقاية منه، مُحتفلًا بهذا اليوم التوعوي المهم. يُحتفل باليوم العالمي للبصر سنويًا في ثاني خميس من شهر أكتوبر، وهو حدث عالمي يهدف إلى لفت الانتباه إلى العمى وضعف البصر.
تأسست منظمة "عين العالم" في ديسمبر ٢٠٠٩، وتعمل في مصر وإثيوبيا وتشاد والنيجر والسنغال ومالي، بهدف تحسين الرعاية الصحية في المناطق النائية ومخيمات اللاجئين. وتوسّع فريق العمل تدريجيًا، بدءًا بمخيمات متنقلة لفحص العيون، وصولًا إلى إنشاء مراكز دائمة تدريجيًا لتوفير رعاية صحية متقدمة ومتواصلة.
بهدف إجراء مليون جراحة إعتام عدسة العين باستخدام تقنيات حديثة وآمنة، نجح فريق "عين العالم" في استعادة البصر لأكثر من 125,000 مريض. تساعد كل عملية جراحية المرضى على استعادة بصرهم، وممارسة أنشطتهم اليومية، واستعادة استقلاليتهم. يعمل الفريق على رفع معايير الجراحة في المخيمات، وبناء نموذج يُسهم في سد فجوة الجودة، وتطوير الخبرات المحلية من خلال أكاديمية "عين العالم"، التي تُدرّب الجراحين وطاقم التمريض. ويظل توفير الرعاية التي يحتاجها كل مريض على رأس أولويات الفريق.
حظي نهج الفريق بتقدير السلطات الدولية. وقد أكد تقرير منظمة الصحة العالمية لعام ٢٠٢٢ على أهمية التغطية الجراحية الفعالة لإعتام عدسة العين، وهو مبدأ اتبعته منظمة "عين العالم" منذ عام ٢٠٠٩. وأوضح التقرير أنه في الوضع الحالي، لم يحصل ما يصل إلى ٤٣.٨٪ من المرضى الذين خضعوا للجراحة على الفائدة المرجوة. وهذا يؤكد أهمية نهج الفريق. وبالمثل، أبرزت المناقشات في اجتماع IAPB في نيبال الحاجة إلى معايير جديدة للجودة في مخيمات العيون، وهي معايير كان الفريق رائدًا فيها لأكثر من عقد من الزمان.
قال الدكتور محمد هندي، استشاري طب العيون ورئيس فريق "عين العالم": "إن استعادة البصر ليست مجرد إجراء طبي، بل هي فرصة للفرصة والكرامة والأمل". وأضاف: "مهمتنا هي ضمان عدم ترك أي شخص في ظلام بسبب مكان ولادته أو حصوله على الرعاية. نحن ممتنون للغاية لمؤسسة دبي الإنسانية والحكومة لتقديرهما عملنا. إن حصولنا على جائزة أفضل مشروع يركز على أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 دليل على التأثير الذي تُحدثه "عين العالم" في التنمية المستدامة".
في يوم البصر العالمي 2025، تجدد مؤسسة دبي الإنسانية وعين العالم تعهدهما بعدم ترك أي شخص خلف الركب في مكافحة العمى الذي يمكن تجنبه.