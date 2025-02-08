عيد الحب مع شوكولاتة "غراوي": مجموعة جديدة ومميزة

يقول "آرا أرتين"، المدير العام الإقليمي لشركة غراوي: "نحن سعداء بالكشف عن هذه المجموعة الرائعة لعيد الحب. هدفنا هو خلق لحظات من الفرح والمتعة المشتركة للأزواج والأحباء. من خلال الجمع بين براعة صانعي الشوكولاتة لدينا وأفضل المكونات، نعتقد أن هذه المجموعة ستجسد حقًا جوهر الحب وتخلق ذكريات لا تُنسى".