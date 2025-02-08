عيد الحب مع شوكولاتة "غراوي": مجموعة جديدة ومميزة
تستعد شركة "غراوي" للشوكولاتة، الاسم الرائد في صناعة الشوكولاتة والحلويات الحائزة على جوائز والتي مقرها في بودابست، لإبهار العشاق في عيد الحب هذا العام بمجموعة من المأكولات الحصرية اللذيذة.
مع تاريخ غني يعود تاريخه إلى عام 1805، يواصل إرث غراوي تقديم الشوكولاتة المصنوعة يدويًا والمستخرجة من مصادر طبيعية - والتي تجمع بين أرقى تقاليد الشوكولاتة الأوروبية مع جوهر عطري من الفواكه والمكسرات الدمشقية.
تعرض مجموعة عيد الحب لهذا العام الإبداع الفني المميز للعلامة التجارية.
تتميز المجموعة بمجموعة حصرية وآسرة من الهدايا المستوحاة من الحب:
متع القلب: مجموعة مختارة من الشوكولاتة على شكل قلب مصنوعة بعناية، مليئة بالغاناش اللذيذ والبرالين والفواكه الرقيقة. كلها مصنوعة يدويًا من البداية إلى النهاية.
ورود الشوكولاتة: الأناقة الخالدة لورود الشوكولاتة، المنحوتة بعناية لتشبه جمال الطبيعة.
باقات الورد: باقات مذهلة من الورود الشوكولاتة، بديل فريد من نوعه ورائع للترتيبات الزهرية التقليدية.
يقول "آرا أرتين"، المدير العام الإقليمي لشركة غراوي: "نحن سعداء بالكشف عن هذه المجموعة الرائعة لعيد الحب. هدفنا هو خلق لحظات من الفرح والمتعة المشتركة للأزواج والأحباء. من خلال الجمع بين براعة صانعي الشوكولاتة لدينا وأفضل المكونات، نعتقد أن هذه المجموعة ستجسد حقًا جوهر الحب وتخلق ذكريات لا تُنسى".