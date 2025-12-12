عنتر وعبلة.. حيث يرقص "الشاولين" مع الأوبرا العربية تحت سماء أبوظبي

تحت سماء أبوظبي المفتوحة، ينهض من جديد أشهر فرسان الشعر في التراث العربي. في العرض الأوبيرالي الجديد «عنتر وعبلة»، يجتمع مؤدون من مختلف أنحاء المنطقة – ومعهم فرقة من رهبان الشاولين – لرواية حكاية المنفى والشرف والحب المستحيل وصراع القبائل.

وبعد عرض خاص لكبار الشخصيات، تحدّث أفراد الطاقم إلى «خليج تايمز» عن الثقل العاطفي لتجسيد شخصيات نشؤوا على سماع قصصها، بينما شرح فريق الإبداع كيف أُعيد تشكيل أسطورة قديمة لجمهور العصر الحديث.

رُويت الحكاية الأسطورية لعنتر وعبلة قروناً عبر الشعر والفولكلور، لكن إنتاج أبوظبي يقدّمها بعدسة معاصرة لافتة. فالعمل يُعدّ أول أوبرا تُغنّى بالكامل باللغة العربية باستخدام تقنية غناء أوبيرالي عربي، ويُقدَّم في الهواء الطلق كعمل هجين يجمع بين السينوغرافيا السينمائية، وكوريغرافيا الفنون القتالية، وأوركسترا صينية حية. وبالنسبة لطاقم العمل، لا يقتصر الأمر على أداء مسرحي، بل هو – كما وصفه المنتج التنفيذي والتينور الرئيسي [translate:أمين حاشم] – "صناعة للتاريخ".

أعطت ليلة العرض التمهيدي الجمهور لمحة عن حجم الإنتاج وطموحه. فقد ملأ [translate:أوركسترا لانتشو السيمفونية] المكان بموسيقى طاغية، بينما رسمت الإضاءة والإسقاطات البصرية والحركة لوحة حديثة لملحمة الصحراء. وخلف الكواليس، حوّل الفريق [translate:المركز الدولي للتنس] في مدينة زايد الرياضية خلال عشرة أيام فقط إلى مسرح مفتوح بمساحة 300 متر مربع مع خلفيات رقمية واسعة، تتيح للشعر والحركة أن يتجليا بوضوح غير مألوف في أوبرا خارجية.

بطل ممزّق وصوت خُلِق للدور

يُدرك أمين حاشم جيداً ثقل مسؤولية تجسيد شخصية عنتر. ففي حديثه إلى «خليج تايمز»، وصف المتطلبات العاطفية والصوتية المعقّدة للدور.

قال: "عنتر شخصية ممزّقة. هو عاشق لعبلة. منفيّ من قبيلته. يشعر أنه لا ينتمي لا إلى اليمن ولا إلى الحجاز. قبيلته تعتبره لقيطاً، رغم أنه بطلها".

هذا التوتر بين الهوية والانتماء والكرامة، هو ما يجعل الأداء "مجهِداً عاطفياً إلى حد بعيد". وقد جرى تكييف الدور خصيصاً لصوته. يضيف: "من المثير دائماً أن تكون أوّل من يفعل شيئاً كهذا. نحن نبني التاريخ بطريقة ما، ونأمل أن ينجح هذا العمل لأجل الأجيال القادمة".

نشأ حاشم في لبنان وفي باله صورة عنتر كمرجع ثقافي حاضر. يقول مبتسماً: "كلما أردنا أن نصف شخصاً بالقوة نقول: يا عنتر!". ثم يضيف: "إنها شخصية أعتز بها وأحمل لها كثيراً من الاحترام".

وعن الرسالة التي يمكن أن يستخلصها الشباب العرب الذين يواجهون التمييز، يشير إلى صمود عنتر ورفضه أن يختزله الآخرون في لون بشرته أو أصله: "سيراه الناس في النهاية كما هو، لا كما يُوصَف". ويختم: "الجميع ينادونني عنتر هذه الأيام، وهذا يسعدني".

عبلة.. صلابة الحب وقلب الحكاية

بالنسبة للميزو–سوبرانو مريم معوّض، التي تجسد شخصية عبلة، تشكّل صلابة الشخصية محور القصة.

تقول: "تُختطَف عبلة وتواجه الكثير من العقبات – لكن رغم المحن والفراق، تبقى ثابتة في حبها ومبادئها".

هذا هو أول أداء لها في أبوظبي، وترى أن مزيج الشعر الكلاسيكي مع السينوغرافيا الرقمية والفنون القتالية يقدّم "توليفة تجمع كل أشكال الفن". وتعتبر مشهد لقاء العاشقين مجدداً – على أنغام الأغنية التي تشكل الثيمة الأساسية للعرض «نبض قلبي ينشد عنتر»] – من أكثر لحظات الأوبرا قوة وتأثيراً.

عن دمج الشاولين، تختصر انطباعها بالقول: "كان شيئاً جميلاً وغير مسبوق".

المنافس: شرف القبيلة حتى في الخصومة

يرى الباريتون اللبناني قيصر نعسي، الذي يؤدي دور مارد تاي خصم عنتر، أن شخصيته تُقرأ من خلال منظار شرف القبيلة.

يوضح أن القبيلة تستخدم جمال عبلة كسلاح لأنها قد تُضعِف عنتر: ومع ذلك، يقول إن الخصم ليس شريراً على نحو مطلق: "لا وجود لشخصية شريرة بالكامل". فكل شخصية، بما في ذلك مارد تاي، تحمل مزيجاً من الشراسة والشعر، في استحضار لصورة الفارس–الشاعر العربي. وعن التبادل الثقافي في العرض، يضيف: "كل أمة تملك ما تقدمه من خصوصية".

شيبوب.. خفة ظل وسرعة وحضور لغوي

الممثل بيار ساميا الذي يؤدي دور شيبوب – الأخ غير الشقيق السريع البديهة لعنتر – يصف دوره بأنه يتأرجح بين الكوميديا والحنكة. تتمثل مهمته في القصة في استدراج عنتر للخروج من منفاه كي تتمكن القبيلة من كسب الحرب.

يتذكر ساميا حفظه للمعلقات في المدرسة، ويرى أن الأوبرا تُعيد إحياء صلة عميقة مع اللغة العربية الفصحى. يقول: "سيجد الجمهور نفسه مدفوعاً للعودة إلى العربية الكلاسيكية – نحن بحاجة لإعادتها إلى الحياة".