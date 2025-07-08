عملية قطع القناة الدافقة في الإمارات: تحديات وصمة الرجولة والخوف من المجهول

على الرغم من أن عملية قطع القناة الدافقة تعتبر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم طريقة بسيطة وآمنة وطويلة الأمد لمنع الحمل، إلا أنها تظل واحدة من أكثر الإجراءات التي يساء فهمها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد أدت المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالرجولة، والقدرة على الانعكاس، والوظيفة الجنسية إلى إبقاء الاهتمام منخفضًا - حتى مع قيام المزيد من الرجال بمناقشتها بهدوء في المساحات عبر الإنترنت وخلف الأبواب المغلقة.

خذ كريم (تم حجب الاسم بناءً على الطلب)، وهو مقيم في أبو ظبي يبلغ من العمر 34 عامًا، والذي استكشف هذا الخيار لأول مرة في عام 2019. وقد قوبل استفساره في عيادة محلية بالارتباك.

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قال لي موظف الاستقبال: "لا نفعل ذلك هنا. إنه أمر غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة"، يتذكر. "لكنني كنت أعلم أنه ليس كذلك، فقد بحثت عنه على الإنترنت."

بإصرار، واصل كريم البحث حتى وجد مُقدِّم رعاية صحية خاصًّا يُقدِّم عملية قطع القناة الدافقة دون جراحة. استغرقت العملية بأكملها أقل من 30 دقيقة، ولم تُسبِّب سوى ألمٍ طفيف. ومع ذلك، لم يكن الألم الجسدي هو ما بقي، بل وصمة العار.

حتى الطبيب سألني إن كانت زوجتي قد وافقت. كان عليّ أن أؤكد له أنها ليست أزمة منتصف العمر، كما قال.

أوضح كريم أن القرار لم يكن متسرعًا، بل كان قرارًا مدروسًا ومتبادلًا. "زوجتي تعاني من حالة طبية مزمنة تجعل الحمل محفوفًا بالمخاطر. كنا نعلم منذ البداية أننا لا نريد المخاطرة، ولم أكن أريدها أن تخوض سنوات من موانع الحمل الهرمونية لمجرد أنني كنت خائفًا من إجراء بسيط."

انخفاض الوعي

وعلى الرغم من إثبات أن عملية قطع القناة الدافقة هي إحدى أكثر وسائل منع الحمل فعالية وفعالية من حيث التكلفة بالنسبة للرجال، إلا أن الإقبال عليها في الشرق الأوسط لا يزال محدودا.

وكشفت دراسة نُشرت عام ٢٠٢١ في مجلة Urology Annals أن ١٣٪ فقط من الرجال في عينة من الشرق الأوسط سمعوا بهذا الإجراء، بينما خضع له ٠.٤٪ فقط. وأشار الباحثون إلى أن المعتقدات الدينية، والضغوط الاجتماعية، وضعف الوعي الصحي العام هي عوائق رئيسية.

يقول الدكتور حسام زيتون، استشاري جراحة المسالك البولية في أبوظبي: "هناك مفاهيم خاطئة شائعة. المخاوف الأكثر شيوعًا تتعلق بالعجز الجنسي، أو نقص هرمون التستوستيرون، أو ضعف الرجولة. كل هذه المخاوف غير صحيحة، لكنها متأصلة في أعماقنا".