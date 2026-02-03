على مائدة واحدة.. مهرجان "تذوق دبي" يجمع نكهات العالم

يحتوي تقويم دبي الغذائي على لحظاته الكبرى، ومهرجان تذوق دبي هو بالتأكيد إحداها. يعود المهرجان المحبوب في الفترة من 6 إلى 8 فبراير، ليستولي مرة أخرى على مدرج مدينة دبي للإعلام، محولاً إياه إلى ساحة صاخبة من النكهات والموسيقى الحية والتجارب بقيادة الطهاة.
جزء من مهرجان الطعام، جزء من مهرجان الموسيقى، وجزء من يوم عائلي ممتع، يبقى تذوق دبي أحد أكثر الطرق سهولة في المدينة لتجربة مشهدها المتطور باستمرار لتناول الطعام، كل ذلك في مكان واحد.
في جوهره، مهرجان تذوق دبي هو احتفال لمدة ثلاثة أيام بالطعام والمشروبات والموسيقى، مبني حول أطباق بحجم التذوق من بعض المطاعم الأكثر شهرة في المدينة.
بدلاً من الالتزام بوجبة كاملة، يتجول الزوار عبر قوائم الطعام المؤقتة، ويتوقفون لمشاهدة عروض الطهي الحية، ويبقون للاستمتاع بمجموعات منسقي الأغاني وعروض غروب الشمس. والنتيجة؟ مهرجان يعمل بشكل جيد لعشاق الطعام الجادين بقدر ما يعمل للعائلات ومجموعات الأصدقاء والرواد العاديين.
باستقطابه ما يقدر بنحو 27,000 زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا للأرقام المشتركة على حساب الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر الحدث أحد أكبر تجمعات عشاق الطعام في المدينة.
يقوم حوالي 16 من أفضل مطاعم دبي بإنشاء أكشاكها كل عام، ويقدم كل منها ثلاثة إلى خمسة أطباق بحجم التذوق مصممة حصريًا للمهرجان. الفكرة هي تذوق مجموعة واسعة بدلاً من الاستقرار في مكان واحد.
ستضم نسخة هذا العام مطاعم مثل The Beam By Nick Alvis، Rhodes W1، Franky's Pizzeria، Indilight Turkey، The Guild، Lento، Ting Irie، Nama Yoso، Indya by Vineet، Maya by Richard Sandoval، وغيرها.
توقع مزيجًا من المأكولات العالمية والمفاهيم المعترف بها من ميشلان، وغالبًا ما تقدم طبقًا واحدًا على الأقل لن تجده في قائمة المطعم العادية.
على عكس ما قد تكون افترضته، لا يقتصر مهرجان تذوق دبي (Taste of Dubai) على تناول الطعام الجيد فحسب. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، سيستضيف طهاة مشهورون وبارزون عروضاً حية وجلسات حول حفرة النار وورش عمل عملية — العديد منها مجاني ويمكن حضورها بالتسجيل في نفس اليوم.
تضمنت التشكيلات السابقة أسماءً لامعة في عالم الطهي مثل ماركو بيير وايت، وداني غارسيا، وجينو دي’أكامبو، وألفين ليونغ، وشخصية الطعام المفضلة للعائلات أنابيل كارميل، إلى جانب طهاة إقليميين ومواهب محلية.
قد يكون الطعام هو الحدث الرئيسي، لكن الموسيقى هي العمود الفقري لأجواء المهرجان. تعمل مسارح متعددة من بعد الظهر حتى وقت متأخر من المساء، وتضم منسقي أغاني (DJs) وفرقاً موسيقية حية وعروضاً صوتية. لذا، يمكنك الاختيار بين الإيقاعات عالية الطاقة أو الأصوات الأكثر استرخاءً وهدوءاً.
إحدى أكبر نقاط قوة مهرجان تذوق دبي (Taste of Dubai) هي ترحيبه بالعائلات. تُقام ورش عمل للطهي للأطفال ومناطق لعب تفاعلية وأنشطة إبداعية على مدار اليوم، بينما تُشجع المطاعم على تقديم أطباق مناسبة للعائلات.
تضمنت الإصدارات السابقة أيضاً جلسات طهي للأطفال، وأركان للفنون والحرف اليدوية، وعروض بالونات والمزيد.
تتوفر تذاكر الدخول مسبقاً وعند البوابة، مع تقديم خصومات الحجز المبكر عادةً حتى 5 فبراير. تتضمن بعض فئات التذاكر قسائم طعام وشراب، بينما تقتصر فئات أخرى على الدخول فقط.
إذا اخترت تذكرة دخول فقط، يمكن شراء الطعام والمشروبات لكل طبق أو مشروب في الموقع. العديد من ورش العمل مجانية الحضور ولكنها تعمل على أساس أسبقية الحضور أو التسجيل، حيث تمتلئ عروض الطهاة بسرعة. تتضمن تذاكر كبار الشخصيات (VIP) عادةً قسائم مجمعة، ودخولاً سريعاً، وإمكانية الوصول إلى مناطق صالة مخصصة.
لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة ممتعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وكنت من عشاق الطعام، فإن هذا الحدث يستحق التجربة. فقط لا تنسَ ارتداء أحذيتك المريحة (وسراويلك)!