على مائدة واحدة.. مهرجان "تذوق دبي" يجمع نكهات العالم

يحتوي تقويم دبي الغذائي على لحظاته الكبرى، ومهرجان تذوق دبي هو بالتأكيد إحداها. يعود المهرجان المحبوب في الفترة من 6 إلى 8 فبراير، ليستولي مرة أخرى على مدرج مدينة دبي للإعلام، محولاً إياه إلى ساحة صاخبة من النكهات والموسيقى الحية والتجارب بقيادة الطهاة.

جزء من مهرجان الطعام، جزء من مهرجان الموسيقى، وجزء من يوم عائلي ممتع، يبقى تذوق دبي أحد أكثر الطرق سهولة في المدينة لتجربة مشهدها المتطور باستمرار لتناول الطعام، كل ذلك في مكان واحد.

مهرجان تذوق دبي

في جوهره، مهرجان تذوق دبي هو احتفال لمدة ثلاثة أيام بالطعام والمشروبات والموسيقى، مبني حول أطباق بحجم التذوق من بعض المطاعم الأكثر شهرة في المدينة.