على خطى الأناقة: ريما الخطيب تُحوّل الحذاء الفاخر إلى "بيان" للقوة النسائية

تسعى ريما الخطيب، رائدة الأعمال ومصممة الأزياء البارعة، إلى إعادة تعريف سوق الأحذية الفاخرة في الشرق الأوسط من خلال علامتها التجارية "Tigre Rosa" (النمر الوردي). وقد حققت ذلك من خلال دمج الحرفية المتقدمة في كل زوج من الأحذية التي تصممها.

صُنعت أحذية "Tigre Rosa" في إيطاليا، وهي مستوحاة من القوة والرفاهية الخالدة، وتشعّ بالقوة الأنثوية. إنها تعبير عن القوة والأناقة والرقي، ومصممة لمن يمشين بثقة ويحتضنّ نقاط قوتهن الداخلية. وهذا ما يجعلها الخيار الأول للمشاهير العالميين عندما يتعلق الأمر بالأحذية الفاخرة.

وتحدثت ريما الخطيب، الرئيس التنفيذي والمؤسس، عن إلهامها وفلسفتها، حيث تقود العلامة التجارية نحو آفاق أكبر، قائلة بحماس: "رحلتي هي انعكاس حقيقي لمفهوم 'من هي التي تزأر' (Who She Roars)، وهي حركة تحتفي بالنساء اللواتي يجرؤن على الحلم والقيادة بقوة وهدف. إن شغفي بإلهام النساء وتفانيّ في صياغة علامة تجارية تعيد تعريف الرفاهية لا يشكلان ملامح 'Tigre Rosa' فحسب، بل يسمحان أيضاً للنساء عبر الأجيال باحتضان قوتهن وأنوثتهن وهدفهن".

أصبحت العلامة التجارية، التي تهدف إلى جلب الرفاهية الدولية إلى المستهلكين في الشرق الأوسط، شهرة فورية عندما عُرضت لأول مرة في ميلانو. وقد احتلت مركز الصدارة في عرض "جلاوكو كافاكويتي" خلال أسبوع الموضة في ميلانو. واشتهرت العلامة التجارية بحرفيتها الرائعة وتصاميمها المبهرة، وقدمت عرضاً لا يُنسى أعاد تعريف الأحذية الفاخرة.

منذ اللحظة التي صعدت فيها العارضة الأولى إلى منصة العرض، كان واضحاً أن "Tigre Rosa" وصلت لتدلي ببيان. تومض كل زوج من الكعوب العالية تحت أضواء المنصة، عاكساً مزيج العلامة التجارية المميز من الرقي والجرأة. فبتطريزات معقدة، وتفاصيل انسيابية، وهالة لا يمكن إنكارها من الثقة، جسد كل تصميم جوهر البهجة العصرية. بالنسبة لخبراء الأحذية الفاخرة، تعمل "Tigre Rosa" حقاً على تحويل الصناعة والارتقاء بها إلى المستوى التالي من خلال حرفيتها وتصاميمها وأناقتها.