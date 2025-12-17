"علم الاستشفاء" في دبي: النوم والتعافي الذكي ركيزتا تحقيق الأداء الفائق

بعيداً عن صخب الملاعب وضجيج الصالات الرياضية، تُحسم أقوى المعارك الرياضية في هدوء تام، وتحديداً حين يغمض البطل عينيه ليركن إلى النوم. لم يعد التفوق اليوم مرهوناً فقط بساعات التدريب الشاقة أو قوة الإرادة، بل بات يرتكز على فن غائب عن الكثيرين: "فن الاستشفاء". ففي عالم يتسارع فيه الإيقاع، تحول النوم من مجرد لحظات لالتقاط الأنفاس إلى استراتيجية مدروسة ومنظومة متكاملة من العلوم والبيانات. من دبي، انطلق حوار عالمي ليعيد تعريف مفهوم القوة، مؤكداً أن الطريق إلى القمة لا يبدأ من خط الانطلاق، بل من جودة الليلة التي تسبقه.