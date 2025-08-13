علامات خفية: طبيب عيون يكشف الخلط بين أمراض الشبكية وصعوبات التعلم لدى الأطفال

أمراض الشبكية الوراثية (IRDs) هي مجموعة من الاضطرابات الجينية التي تؤثر على شبكية العين؛ وهي ناجمة عن طفرات في الجينات الضرورية لسلامة وظيفة الشبكية. على الرغم من أن أمراض الشبكية الوراثية لدى الأطفال أقل شيوعًا بكثير من عيوب الانكسار مثل قصر النظر أو حالات مثل الغمش (كسل العين)، إلا أن تأثيرها قد يكون كبيرًا. يمكن لهذه الاضطرابات أن تُضعف قدرة الطفل على القراءة والمشاركة في الأنشطة الصفية والتنقل في بيئته، في كثير من الأحيان، دون أن يُدرك الطفل وجود خلل في بصره.
دعونا نستكشف أمراض الشبكية عند الأطفال والعلامات التي قد تشير إلى مشكلة في الرؤية بدلاً من صعوبة التعلم.
عندما لا تكون مشكلة القراءة اضطرابًا في التعلم
غالبًا ما لا يُدرك الأطفال ذوو الإعاقة البصرية أن ما يرونه ليس طبيعيًا. إذا أثرت المشكلة على كلتا العينين أو تطورت تدريجيًا، فقد يتكيفون بهدوء دون شكوى، مما يُسهّل عليهم عدم ملاحظة أمراض الشبكية. ونتيجةً لذلك، تُعزى أعراضهم أحيانًا خطأً إلى صعوبات التعلم، أو مشاكل الانتباه، أو قلة الجهد.
ولهذا السبب، من الضروري أن يكون الآباء والمعلمون على دراية بالإشارات الدقيقة التي قد تشير إلى مشكلة في الرؤية وليس مشكلة معرفية.
على الرغم من أنها ليست خاصة بأمراض الشبكية، فإن الأعراض التالية، وخاصة عند رؤيتها معًا، تستحق المزيد من التحقيق:
● صعوبة التعرف على الحروف الصغيرة أو خطوط التتبع
● زيادة التعب البصري أثناء المهام القريبة
● مشكلة في الرؤية في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة
● الحساسية للضوء أو الألوان
● سلوكيات المشاهدة غير المعتادة (على سبيل المثال، حمل الكتب بالقرب الشديد أو إمالة الرأس)
● التحديق المتكرر أو الرمش أو فرك العينين
● شكاوى من عدم وضوح الرؤية أو إجهاد العين
● عدم الاتزان أو الاصطدام بالأشياء (مما يشير إلى فقدان الرؤية الطرفية)
● تأخر التطور البصري الحركي (عند الأطفال الأصغر سنًا)
● ضعف الأداء الأكاديمي غير المبرر على الرغم من الجهد الجيد
● حركات العين غير الطبيعية، مثل الرأرأة
● تاريخ عائلي لمرض الشبكية الوراثي
إذا أظهر الطفل أيًا من هذه الأعراض - خاصة في غياب اضطراب التعلم المشخص - فمن المستحسن بشدة إجراء فحص شامل للعين، ويفضل أن يكون ذلك مع طبيب عيون الأطفال أو أخصائي شبكية العين.
يشمل الفحص السريري عادةً فحص حدة البصر، وفحص الانكسار، وفحص المصباح الشقي، وفحص شبكية العين المتوسعة. وحسب الحالة المشتبه بها، قد تُطلب فحوصات إضافية، مثل تقييم رؤية الألوان، أو التصوير المقطعي البصري (OCT)، أو تخطيط كهربية الشبكية (ERG).
فما هي بعض أمراض الشبكية الوراثية الشائعة التي يمكن أن تؤثر على الأطفال في سنوات الدراسة؟
يمكن أن تؤدي عيوب الإبصار الشبكية إلى فقدان تدريجي للرؤية، غالبًا ما يبدأ في مرحلة الطفولة أو المراهقة، وقد تؤثر على الرؤية المركزية، أو الرؤية المحيطية، أو الرؤية الليلية، أو إدراك الألوان، وذلك حسب نوعها. ورغم ندرتها بشكل فردي، إلا أنها تُمثل مجتمعةً سببًا رئيسيًا لضعف البصر لدى الأطفال.
مرض ستارغاردت: أكثر أنواع ضمور البقعة الصفراء شيوعًا لدى الأطفال
من بين أمراض الشبكية الوراثية لدى الأطفال، يُعدّ مرض ستارغاردت الأكثر شيوعًا. يُصيب ما يقارب طفلًا واحدًا من كل 8000 إلى 10000 طفل حول العالم. يُسبب مرض ستارغاردت، الناجم عن طفرات في جين ABCA4، فقدانًا تدريجيًا للرؤية المركزية نتيجة تلف البقعة، وهي الجزء المسؤول عن الرؤية التفصيلية في الشبكية.
قد يواجه الأطفال المصابون بمرض ستارغاردت صعوبة في القراءة أو تمييز الوجوه أو رؤية الحروف الصغيرة، حتى مع بقاء الرؤية المحيطية سليمة. غالبًا ما تظهر الأعراض بين سن السادسة والعشرين، إلا أن التشخيص قد يتأخر ما لم تتم استشارة أخصائي شبكية.
على الرغم من عدم وجود علاج حاليًا، فإن التشخيص المبكر يسمح بالوصول إلى مساعدات ضعف البصر، وعلاج الرؤية، والدعم الأكاديمي المناسب.
أمراض الشبكية الأخرى التي قد تظهر مع صعوبات القراءة
على الرغم من أن مرض ستارغاردت هو الأكثر انتشارًا، إلا أن أمراض الشبكية الأخرى عند الأطفال يمكن أن تسبب تحديات بصرية تتداخل مع القراءة:
التهاب الشبكية الصباغي (RP): مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تؤثر بشكل رئيسي على الرؤية المحيطية والليلية. يصيب التهاب الشبكية الصباغي حوالي واحد من كل 3000 إلى 4000 شخص حول العالم، وقد يبدأ في مرحلة الطفولة. قد يشكو الأطفال المصابون بالتهاب الشبكية الصباغي في مراحله المبكرة من صعوبة القراءة في الضوء الخافت أو الاصطدام بالأشياء.
ضمور المخروط: يؤثر على الرؤية المركزية وإدراك الألوان. قد يعاني الأطفال من ضبابية الرؤية، أو حساسية للضوء، أو صعوبة في تمييز الحروف المتشابهة.
انشقاق الشبكية عند الأطفال المرتبط بالكروموسوم X: يحدث بشكل حصري تقريبًا عند الأولاد ويؤدي إلى انقسام الشبكية، مما يؤدي غالبًا إلى فقدان الرؤية المركزية وصعوبة القراءة.
الكشف المبكر يحدث فرقًا
تُعد أمراض الشبكية الوراثية لدى الأطفال نادرة، إلا أن تأثيرها كبير، وغالبًا ما تُفسر خطأً على أنها صعوبات أكاديمية أو سلوكية. بخلاف مشاكل الرؤية الشائعة كقصر النظر، لا يمكن عادةً تصحيح اضطرابات الشبكية بالنظارات، وحتى الآن، لا يوجد علاج نهائي لها. مع ذلك، يبقى التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية. فالإحالة السريعة إلى أخصائي عيون تفتح الباب أمام التدخلات الداعمة، وتوفير موارد لضعف البصر، وتوفير التسهيلات التعليمية التي من شأنها إحداث فرق ملموس في حياة الطفل.
الكاتب استشاري طب العيون في مستشفى باراكير للعيون، الإمارات العربية المتحدة