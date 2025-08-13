علامات خفية: طبيب عيون يكشف الخلط بين أمراض الشبكية وصعوبات التعلم لدى الأطفال

أمراض الشبكية الوراثية (IRDs) هي مجموعة من الاضطرابات الجينية التي تؤثر على شبكية العين؛ وهي ناجمة عن طفرات في الجينات الضرورية لسلامة وظيفة الشبكية. على الرغم من أن أمراض الشبكية الوراثية لدى الأطفال أقل شيوعًا بكثير من عيوب الانكسار مثل قصر النظر أو حالات مثل الغمش (كسل العين)، إلا أن تأثيرها قد يكون كبيرًا. يمكن لهذه الاضطرابات أن تُضعف قدرة الطفل على القراءة والمشاركة في الأنشطة الصفية والتنقل في بيئته، في كثير من الأحيان، دون أن يُدرك الطفل وجود خلل في بصره.