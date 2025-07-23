عقب وفاة هنديتين في الشارقة: لا تصمتي أمام العنف..الدعم متاح والأمل موجود

في أعقاب الوفيات المأساوية التي وقعت مؤخرًا في الشارقة، دعا خبراء وعاملون اجتماعيون إلى ضرورة رفع الوعي بشكل عاجل حول التأثير النفسي للعنف الأسري والحاجة الملحّة لتقديم الدعم النفسي في الوقت المناسب.

تتعلق أولى هذه الحوادث بسيدة هندية شابة وابنتها الرضيعة، في قضية يجري التحقيق فيها على أنها انتحار محتمل مرتبط بإساءة طويلة الأمد. وبعد تسعة أيام فقط، تم العثور على امرأة هندية أخرى تُدعى "أتوليا شيخار" وتبلغ من العمر 30 عامًا، متوفاة في شقتها بالقرب من حديقة الرولة في الشارقة.

وقد أثارت هذه الحوادث نقاشات صعبة ولكن ضرورية حول المعاناة الخفية التي تواجهها العديد من النساء في صمت، غالبًا دون أن تُتاح لهن فرص الحصول على المساعدة، أو حتى دون علم بوجودها.

"الألم الصامت قد يؤدي لعواقب لا تُحتمل"

قال عبد الله كامامبلام، وهو عامل اجتماعي مقيم في الشارقة، إن هذه الحالات تُعد تذكيرًا مؤلمًا لـ"كيف أن المعاناة الصامتة يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن تصوّرها". وأضاف:

"نحث الناس على التواصل مع صديق موثوق، أو أحد أفراد العائلة، أو مختص نفسي قبل فوات الأوان. إذا كان أي شخص يتعرض لأي نوع من الإساءة، فعليه أن يعلم أنه ليس وحده، وأن هناك دعمًا متاحًا له".

الضرر النفسي الخفي للعنف الأسري

تحدثت صحيفة "خليج تايمز" مع خبراء صحة نفسية أشاروا إلى أن العنف المنزلي، خاصة عند استمراره لفترات طويلة، يؤثر بعمق على الصحة النفسية للضحايا. فحين يكون الضحية معزولًا عن أسرته أو شبكة دعمه - إما بسبب البُعد الجغرافي أو الوصمة الاجتماعية - فإن التأثير قد يكون مدمراً.

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