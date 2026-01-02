عظام الماضي وعامنا الجديد: حاجة ملحة إلى جرد داخلي قبل التخطيط للغد

قد يبدو هذا قاسيًا، لكن لا يوجد وقت أفضل من نهاية العام للتفكير الصادق وأخذ الجرد الحقيقي. في الواقع، هذا هو نقطة البداية لعمل الدكتور إسبن وولد-ينسن وأيضًا الحقيقة الصارخة التي يواصل العودة إليها: التوتر ليس مجرد 'شعور'، إنه حالة فسيولوجية. في رأيه، يقضي الكثير من الناس اليوم جزءًا كبيرًا من حياتهم في 'السيطرة الودية'، وهو وضع القتال أو الهروب للجهاز العصبي.

وفقًا للدكتور إسبن، الذي يصف نفسه بأنه باحث في الفيزياء الكمية ويعمل كمرشد أعمال واعٍ ومدرب تنفس، فإن مفتاح عام جديد تحويلي لا يوجد في عضوية جديدة في صالة الألعاب الرياضية أو نظام غذائي معقد. إنه موجود تحت أنوفنا مباشرة. 'التوتر يقمع المناعة والهضم والإدراك والشفاء. يمكن أن يساعد التنفس في تنشيط النظام اللاودي، وهو حالة التدفق والشفاء والإبداع'، كما يقول.

كيف ساعده التنفس على الشفاء

بدأ اهتمام الدكتور إسبن بالجهاز العصبي البشري من خلال تجربته الخاصة مع الشدائد. نشأ في بيئة خلابة ولكن 'مؤلمة جدًا' في النرويج، حيث تعامل مع فقدان شقيقه الرضيع، وإدمان والدته على الكحول، وولادة أخت مع إعاقات.