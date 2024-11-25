عرض"تي اس 5" لـ"كريج ديفيد" يصل أرمينيا للمرة الأولى

من أشهر أغانيه التي تصدّرت القوائم، مثل "سفن دايز" (7 Days) و"فيل مي إن" (Fill Me In) و"ووكينج أواي" (Walking Away)، إلى أحدث إصداراته التي تُشعل حماس الجماهير، سيقدّم "كريج ديفيد" أداءً مفعماً بالطاقة والإبداع. استمتعوا بأسلوبه الفريد الذي يمزج ببراعة بين موسيقى "آر أند بي" (R&B) والهيب هوب والهاوس، ليخلق تجربة موسيقية مفعمة بالحيوية والحماس.