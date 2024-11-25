عرض"تي اس 5" لـ"كريج ديفيد" يصل أرمينيا للمرة الأولى
لأول مرة في أرمينيا، يستعدّ النجم "كريج ديفيد" لإشعال الحماس بعرضه الأسطوري "تي اس 5" (TS5). استعدوا لرحلة موسيقية استثنائية، حيث يبدع "كريج ديفيد" في المزج بين أداء الدي جي وغنائه الساحر، ليقدم تجربة حية فريدة من نوعها.
تفاصيل الحدث:
•المغني: "كريج ديفيد".
• الحدث: عرض مباشر لـ "تي اس 5" (TS5)
• الموعد: الاثنين 2 ديسمبر 2024
•المكان: مجمع "كارين ديميرشيان" للرياضة والحفلات الموسيقية، يريفان، أرمينيا
من أشهر أغانيه التي تصدّرت القوائم، مثل "سفن دايز" (7 Days) و"فيل مي إن" (Fill Me In) و"ووكينج أواي" (Walking Away)، إلى أحدث إصداراته التي تُشعل حماس الجماهير، سيقدّم "كريج ديفيد" أداءً مفعماً بالطاقة والإبداع. استمتعوا بأسلوبه الفريد الذي يمزج ببراعة بين موسيقى "آر أند بي" (R&B) والهيب هوب والهاوس، ليخلق تجربة موسيقية مفعمة بالحيوية والحماس.
لأول مرة في أرمينيا والمنطقة، يستعدّ "كريج ديفيد" لتقديم عرض تاريخي سيعيد تعريف مفهوم الترفيه الحي. سواءً كنت من أشدّ معجبيه أو تستمع إليه للمرة الأولى، لا تفوّت هذه الفرصة الاستثنائية لحضور عرض سيُخلّد في الذاكرة.