عبد الرزاق قرنة: الأدب يكشف وحدة التجربة الإنسانية

يقول قرنة، الذي كان حتى بضع سنوات مضت أستاذاً في جامعة كنت: "إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بتجاربي الشخصية، بل بتجارب ملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم. لقد كان هذا جزءاً من التجربة الإنسانية برمتها؛ وليس شيئاً جديداً. وأعتقد أن الجديد، أو الجديد نسبياً، الآن هو الاتجاه الذي تسلكه هذه الحركة، والذي يمتد في الأساس من الأراضي المستعمرة سابقاً إلى أجزاء أكثر ازدهاراً من العالم. ولكننا شهدنا العكس من ذلك لقرون من الزمان. أي أن الناس يغادرون أوروبا ويذهبون، كما تعلمون، للبحث عن حياة أفضل في أراضي وبلدان شعوب أخرى، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تشريد أناس آخرين".