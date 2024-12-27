عبد الرزاق قرنة: الأدب يكشف وحدة التجربة الإنسانية
عند ظهور عبدالرزاق قرنة، الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 2021، على الشاشة، بدا عليه بعض نفاد الصبر وهو ينتظر بدء المقابلة. وبعد قبول الاعتذار عن الخلل الفني الذي تسبب في تأخير الاتصال، اقترح الدخول مباشرة في المناقشة، مشيراً إلى جدول أعماله الضيق.
يجلس المؤلف الشهير، وهو متحدث رئيسي في مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي يبدأ في 29 يناير ويستمر حتى 3 فبراير 2025، خلف طاولة في غرفة مليئة بالكتب. يتمتع الكاتب السبعيني، الذي ولد في زنجبار وانتقل إلى المملكة المتحدة حيث يقيم الآن، بهالة خاصة. يحظى بتقدير واحترام واسع النطاق كواحد من أقوى كتاب ما بعد الاستعمار، وتستكشف رواياته (الجنة)، و(الحياة بعد الموت)، و(الهجر) موضوعات النزوح والمنفى والهوية والانتماء، وهي جوانب أكدت عليها أكاديمية نوبل في استشهادها، مشيرة إلى "مداخلته القوية والمليئة بالتعاطف لآثار الاستعمار ومصير اللاجئ في الفجوة بين الثقافات والقارات".
قرنة يعرف هذه المشاعر جيداً. فقد نشأ في زنجبار، التي كانت لقرون من الزمان مركزاً تجارياً رئيسياً رائعاً، ثم أصبحت محمية بريطانية. وأصبحت زنجبار مستقلة في ديسمبر/كانون الأول 1963، ولكن الثورة التي اندلعت بعد شهر واحد أدت إلى فرار العديد من الناس من زنجبار. وفي خضم الاضطرابات، انتقل قرنة وشقيقه إلى بريطانيا.
هل تعكس مواضيع مثل النزوح والهجرة والانتماء في أعماله رحلته الشخصية؟ وكيف يرى أن هذه المواضيع تتردد في المشهد العالمي اليوم؟
يقول قرنة، الذي كان حتى بضع سنوات مضت أستاذاً في جامعة كنت: "إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بتجاربي الشخصية، بل بتجارب ملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم. لقد كان هذا جزءاً من التجربة الإنسانية برمتها؛ وليس شيئاً جديداً. وأعتقد أن الجديد، أو الجديد نسبياً، الآن هو الاتجاه الذي تسلكه هذه الحركة، والذي يمتد في الأساس من الأراضي المستعمرة سابقاً إلى أجزاء أكثر ازدهاراً من العالم. ولكننا شهدنا العكس من ذلك لقرون من الزمان. أي أن الناس يغادرون أوروبا ويذهبون، كما تعلمون، للبحث عن حياة أفضل في أراضي وبلدان شعوب أخرى، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تشريد أناس آخرين".
فهل يرى أن هذه الفكرة تلقى صدى في المشهد العالمي هذه الأيام؟
"لماذا يتنقل الملايين من الناس في الأمريكتين وأفريقيا وآسيا؟ هذا هو الحال منذ فترة، هذا ما أحاول قوله. إنها ليست مجرد ظاهرة جديدة. ما هو جديد نسبياً هو الذعر الذي ينتشر في مختلف أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية"، كما يقول الكاتب.
غادر قرنة زنجبار منذ عدة عقود، لكن موضوعات المولد، وانفصال الأسرة، والخسارة، وكسر القلب، تظهر بشكل متكرر في أعماله. إذ كان عمله "الهجر" يستكشف هشاشة الحب عبر ثلاثة أجيال والنزوح السياسي والثقافي، أما "الهدية الأخيرة" فتكشف عن سر عميق لا ينكشف إلا عند الموت، بينما تتميز "الجنة"، التي يمكن القول أنها أشهر أعمال قرنة، بعمقها التاريخي والثقافي الغني.
في إطار حرصه على معرفة المزيد عن تأثير تاريخ زنجبار وتقاليدها الشفوية في كتاباته، سألته عن كيفية تحقيق التوازن بين تكريم تلك التقاليد والحاجة إلى الابتكار والتواصل مع الجمهور العالمي الحديث.
"أنا أكتب فقط عن كيفية سير الأمور؛ الأمر لا يتعلق بموازنة شيء ما مع ذلك أو بأشياء أخرى غير متناغمة أو شيء من هذا القبيل. الأمر يتعلق بكيفية سير الأمور. هذا الجزء من العالم هو هذا الجزء من العالم. والعوالم متداخلة نوعاً ما.
الكتب تعليمية
"من المدهش أننا نستطيع القراءة، هذا هو الأمر. ولكن ما نتعلمه من الأدب هو أننا نستطيع أن نقرأ عن مجتمعات وأماكن وأزمنة، لا نعرف عنها الكثير أو لا نألفها. ثم نرى أنها في الواقع تشبهنا تماماً، أينما قرأنا. لأن ما يظهره الأدب حقاً هو أن التجربة الإنسانية مشتركة. التجربة ليست خاصة بمكان واحد أو وقت واحد".
والخبرة هي التي يتحدث عنها قرنة ويكتب من خلالها. ففي مقابلة مع هيئة تابعة للأمم المتحدة قبل عامين، استذكر كيف أن ظهوره كروائي كان نتيجة لرغبة في "صنع شيء ما... بدلاً من مجرد كتابة الأشياء". وعلى الرغم من أنه كتب أكثر من 10 روايات وعدداً من القصص القصيرة، فقد بدأ حياته المهنية في الكتابة وهو في الحادية والعشرين من عمره في المملكة المتحدة، إلا أن جائزة نوبل هي التي جعلته اسماً مألوفاً في جميع أنحاء العالم.
ولقد لخص أندرس أولسون، رئيس لجنة جائزة نوبل، الأمر على أفضل نحو عندما شرح لماذا يستحق الكاتب جائزة نوبل: "إن تفاني قرنة في الحقيقة ونفوره من التبسيط أمران مذهلان. وهذا من شأنه أن يجعله كاتباً لا يقبل المساومة، في الوقت الذي يتابع فيه مصائر الأفراد بعطف كبير والتزام لا يتزعزع. إن رواياته تبتعد عن الأوصاف النمطية وتفتح أعيننا على شرق أفريقيا المتنوع ثقافياً وغير المألوفة للكثيرين في أجزاء من العالم... إن الاستكشاف الذي لا ينتهي والذي تحركه العاطفة الفكرية حاضر في كل كتبه، وهو بارز بنفس القدر الآن... كما كان بارزاً عندما بدأ الكتابة كلاجئ يبلغ من العمر 21 عاماً".
كيف أثر فوزه بجائزة نوبل على حياته وكتاباته؟
"كيف أثر ذلك على حياتي؟" يكرر. "حسناً، في البداية، بالطبع، أي كاتب سوف يسعد لاختياره بهذه الطريقة. إنه نوع من التأييد لما كنت تفعله لفترة طويلة. عادة، لا تُمنح الجائزة عن كتاب واحد أو كتابين؛ بل تُمنح مدى الحياة. لذا فإن الحصول على الجائزة يعني القول، "نعم، لقد قمت بعمل جيد. لقد قمت بعمل جيد". لذا فإن هذا يعتبر تأييداً كبيراً.
"ولكن بطريقة أكثر عملية، فإن هذا يعني أن الكثير من الناس يريدون التعرف على أعمالك، يريدون التعرف عليك. لذا فإن الطبعات الجديدة والترجمات والزيارات إلى الأماكن، وكل هذه الأنواع من الطرق التي يريد الناس من خلالها التقرب منك."
ويؤكد أن "التأثير العالمي" لجائزة نوبل، كما يقول، يساعد في نشر أعمال الكاتب. "وهذا ما يأمله أي كاتب؛ ألا يقرؤه مجموعة صغيرة من الناس فحسب، بل يريد أن يعرف عنه الكثيرون . ثم في النهاية، يمكنهم التفاعل معه.
"إنهم يستطيعون التفاعل مع هذا الأمر والقول: "إنها ليست مجرد أخبار عن مكان آخر، بل إنها أيضاً شيء أفهمه أو أتعاطف معه". وهذا أمر مطمئن دائماً أن المجتمعات البشرية لديها هذه التجارب المشتركة التي يعترفون بها، حتى لو لم يعرفوا عنها شيئاً. أينما كنت أكتب، فإنهم ما زالوا يرون أنفسهم في هذا. وهذا مطمئن بطريقة مختلفة، سواء ككاتب أو كشخص يعيش في العالم".
نفس العملية القديمة
وهل أثرت الجائزة على عمله؟
"بالتأكيد لم يتغير الأمر. فأنا ما زلت جالساً على مكتبي، أنظر إلى الشاشة وأحاول تنظيم ما يدور في ذهني لأضعه هناك. ولا أستطيع أن أقول للكمبيوتر: "مرحباً، هل تعرف من أنا؟" فهو لن يجيب. ما زلت مضطراً إلى الكتابة والقيام بالعمل والتفكير. لذا، لا، لم يتغير الأمر. فالعمل يظل كما هو، والجهد المبذول فيه يظل كما هو".
إن عملية الكتابة التي يتبعها قرنة بسيطة للغاية. يقول وهو يربت على الطاولة أمامه: "إنها على هذه الطاولة. إنها مجرد طاولة عادية. لا شيء مميز. لا توجد رائحة غامضة تحترق هنا. إنه مجرد مكتب كمبيوتر. هل الكرسي مريح؟ نعم، هذا مهم".
ويوضح أن أهم شيء هو الانضباط. "الاستيقاظ في الصباح والجلوس على المكتب والعمل بينما يكون الذهن صافياً. ثم عندما لا يكون الذهن صافياً، التوقف والانتقال إلى شيء آخر".
يمكن أن يكون شيء آخر كـ"الطبخ، أو مشاهدة لعبة الكريكيت، أو الذهاب في نزهة على الأقدام".
أما عن الأشياء التي تشعل شرارة الحبكة، فيقول: "حسناً، في بعض الأحيان تكون الأشياء هي التي تزعجك وتستولي على أفكارك. كل شخص لديه أشياء معينة تتكرر باستمرار. ليس الأمر أنني أفكر فجأة، "مرحباً، هذه فكرة جيدة". عادةً، تكون الأشياء التي أكتب عنها هي تلك التي تدور في ذهني لفترة طويلة".
"ثم يأتي الأمر بعد ذلك لتحديد الأولويات. حسناً، هذه لحظة جيدة، ووقت جيد. لدي هذه المساحة، وسأكتب عن... أي شيء قد يكون."
في بعض الأحيان قد تتطلب الفكرة القيام بقراءة إضافية للحصول على تفاصيل حول مكان معين أو فترة زمنية أو حدث معين، ولكن خلال تلك الحالات يتأكد من أن "القراءة مركزة".
"على سبيل المثال، قد ترغب في وصف شارع معين، لذا قد تحتاج إلى القراءة عنه. أو في بعض الأحيان، قد تذكر نفسك بتفاصيل معينة، مثل حالة الطقس في شهر سبتمبر في مكان معين. تحتاج إلى التأكد من الحصول على هذه التفاصيل بشكل صحيح. لذا قد تضطر إلى التحقق من ذلك أو قراءته في مكان ما. هذا النوع من البحث عملي للغاية. فقط الحصول على التفاصيل بشكل صحيح."
ومع ذلك، يقول إن الأفكار قد تأتي أحياناً من فراغ. "أنت تقرأ شيئاً مختلفاً تماماً، ليس بقصد إجراء بحث، لكن هذا يصبح جزءاً مما تفعله. أعتقد أن هذا حظ الكاتب؛ تلك اللحظات التي تأتي فيها الأشياء من فراغ، وتفكر، "هذه فكرة جيدة"، وتنجح. هناك طرق مختلفة لبناء السرد، سواء لأن هناك فكرة أو أفكار أساسية ولكن أيضاً لأن أشياء أخرى تستمر في الانضمام إلى العملية، أحياناً بشكل غير متوقع".
هل هناك بعض النصائح التي يمكن أن تقدمها للكتاب الطموحين؟ "لا توجد نصيحة. فقط اكتب واستمر في الكتابة حتى تصل إلى النتيجة الصحيحة. لا يوجد طريق مختصر. لا توجد نصيحة تجعل الأمر أسهل"، هكذا يقول جورناه بكل صراحة.
عندما وصلنا إلى نهاية المقابلة، تذكرت كيف ذكر جورناه ذات مرة أن أحد أقاربه يمتلك مطعماً في زنجبار يُدعى ميركوري. أسأل الكاتب المتميز ماذا يعني أن تكون مشهوراً آخر من زنجبار بعد فريدي ميركوري؟
"لا أفكر في الأمر بهذه الطريقة"، كما يقول. "هناك العديد من سكان زنجبار المشهورين. فريدي ميركوري مشهور في المملكة المتحدة وربما في أماكن أخرى من العالم. لا أعرف ما إذا كان مشهوراً في زنجبار أم لا. لا يهم. لكن هذه مقارنة مثيرة للاهتمام".