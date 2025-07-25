عائلات بالإمارات تعيد تعريف مستقبل أبنائها عبر "التعليم العالمي"

أماندا تشير إلى أن أطفالها الصغار ولدوا في عالم الحركة المستمرة، حيث السفر جزء من الحياة، فلا يوجد مفهوم صارم لـ"المنزل" بل هو مكان يرتبط بالأشخاص والروتين أكثر من المكان. وتعطي أمثلة على اكتشافاتهم وانخراطهم في ثقافات محلية مثل حضور الطقوس التقليدية أو تعلم الحرف اليدوية.

أما ابنها الأكبر، البالغ 16 عامًا، فقد بدأ دراسته لشهادة IGCSE في سن مبكرة بدافع رغبته، وهو الآن يدرس درجة في إدارة الأعمال عبر الإنترنت بالتوازي مع شهادته الثانوية، معتمدًا على المرونة التي يوفرها هذا الأسلوب الحياتي.

رغم التحديات اللوجستية التي واجهتهم مثل قيود السفر أثناء الجائحة وتأخيرات الطيران، تؤكد أماندا أن التواصل المفتوح والقيم الواضحة كأسرة ودعم المجتمعات العالمية للتعليم العالمي ساعد في تجاوز الصعوبات. أسست مجتمعات للتعليم العالمي في دبي وجوا لدعم العائلات الأخرى التي تبنت هذا النمط.

للعائلات المهتمة لكن المترددة، تنصح أماندا بالبدء بخطوات صغيرة، وتجربة التعليم العالمي لفترة، ومراقبة تأثيره على الأسرة، مع التأكيد على أهمية التخطيط الجيد من حيث التكاليف وتوليد الدخل من خلال العمل عن بُعد أو المشاريع الحرة. وتوضح أن التعليم العالمي قد يكون في كثير من الأحيان أقل تكلفة من الحياة التقليدية في مدن مثل دبي.

بالنسبة لأماندا، مفهوم النجاح تغير جذريًا، من التركيز على المدارس الأفضل والوظائف الثابتة إلى تحقيق التوازن بين القيم الشخصية، والارتباط العائلي، والنمو الشخصي، وإتاحة مساحة للفرح.

تتطلع أماندا إلى مستقبل يتميز بتوسع حركة التعليم العالمي، مع زيادة مراكز الدعم، وتنوع النماذج التطبيقية، واعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والعمل عن بُعد، لتلبية حاجات المزيد من العائلات التي تسعى لبناء حياة تعكس تطلعاتهم الحقيقية.