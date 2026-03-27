طيران الإمارات تُطلق نظام دعم متطور لنقل الحيوانات الأليفة على مدار الساعة

السفر إلى الخارج نادراً ما يكون مهمة بسيطة، حتى بالنسبة للبالغين، لذا فمن السهل تخيل الأثر الذي قد يتركه على رفاقنا من الحيوانات الأليفة. بالنسبة لأصحاب الحيوانات الأليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يخططون للانتقال دولياً، فإن المسؤولية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد حجز الرحلات وشحن الأمتعة.
ولتسهيل هذه العملية قليلاً، قدمت طيران الإمارات نسخة مطورة من خدمة نقل الحيوانات الأليفة، من خلال إضفاء الطابع الرسمي على نظام دعم مخصص يعمل على مدار الساعة، ومصمم لتبسيط كيفية سفر الحيوانات عبر شبكتها العالمية. وإليكم آلية العمل:
يعتمد التحديث الأخير للناقلة على خدمة "الإمارات للحيوانات الأليفة" الحالية ضمن "الإمارات للشحن الجوي"، ولكن مع إضافة رئيسية: فريق متخصص لسفر الحيوانات الأليفة مقره دبي ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
يدير هذا الفريق العملية من البداية إلى النهاية، بدءاً من طلبات الحجز الأولية وتخطيط المسار إلى فحص الأوراق، واعتماد الأقفاص، والمناولة أثناء الترانزيت في دبي، والتسليم النهائي في الوجهة. وبالنسبة لأصحاب الحيوانات الأليفة، وخاصة أولئك الذين ينتقلون ضمن جداول زمنية ضيقة، يهدف هذا الدعم المركزي إلى تقليل حالة عدم اليقين في عملية غالباً ما تكون مشتتة للغاية.
على الرغم من الطلب المتزايد على السفر الصديق للحيوانات الأليفة، لم تغير الناقلة سياسة رئيسية واحدة: معظم الحيوانات الأليفة لا تزال لا تسافر في مقصورة الركاب.
بدلاً من ذلك، تسافر الحيوانات مثل الكلاب والقطط والطيور إما على رحلات قصيرة محددة على نفس الطائرة مع أصحابها، أو كما هو شائع في الرحلات الدولية، كشحن جوي عبر "الإمارات للشحن الجوي". وتقتصر الاستثناءات على كلاب الخدمة المدربة، وفي مسارات معينة، الصقور.
ووفقاً للشركة، يتم وضع الحيوانات الأليفة المسافرة عبر الشحن في مقصورات يتم التحكم في درجة حرارتها وضغطها الجوي، وهي مصممة خصيصاً للحيوانات. وفي دبي، يتم التعامل معها من خلال مرافق مخصصة لرعاية الحيوانات مع إمكانية الوصول إلى موظفين مدربين وخدمات بيطرية.
ماذا تشمل الخدمة المطورة؟
تركز الخدمة الرسمية الجديدة على تحسين كيفية إدارة رحلة الحيوانات الأليفة، وتشمل أبرز مميزاتها:
فريق متخصص 24/7: لمراجعة تفاصيل الحيوان الأليف، بما في ذلك السلالة، الوزن، السجلات الطبية ومواصفات الأقفاص.
الموافقات المسبقة: بما في ذلك تصاريح "الموافقة على الإرسال" (OK to forward) من مطارات الوجهة.
مناطق ترانزيت مخصصة: في دبي مع طاقم عمل متخصص في رعاية الحيوانات.
حلول لوجستية متميزة: توفير خدمات "من الباب إلى الباب" في أسواق مختارة من خلال خدمات شركاء.
بينما تدير شركة الطيران الخدمات اللوجستية للنقل، تظل مسؤولية الامتثال تقع على عاتق المالك. وفي دولة الإمارات، تخضع هذه العملية بالفعل لتنظيم دقيق.
وفقاً لعيادة "نوبل" البيطرية (Noble Veterinary Clinic)، يجب أن تحتوي الحيوانات الأليفة على:
رقائق دقيقة متوافقة مع معايير ISO.
تطعيمات محدثة (بما في ذلك داء الكلب).
شهادات صحية صادرة عن طبيب بيطري معتمد من الوزارة.
تعتبر تصاريح التصدير والاستيراد إلزامية، والعديد من المستندات صالحة لفترة محدودة فقط، تتراوح أحياناً بين 7 إلى 30 يوماً فقط. نتيجة لذلك، يظل التخطيط المبكر أمراً بالغ الأهمية.
تكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في دولة تصبح فيها قوانين رعاية الحيوان صارمة بشكل متزايد. فبموجب اللوائح التي وضعتها وزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCAE)، يتحمل أصحاب الحيوانات الأليفة مسؤولية قانونية عن سلامة حيواناتهم.
يُصنف التخلي عن حيوان أليف في الإمارات على أنه جريمة جنائية، مع عقوبات تشمل الغرامات واحتمال السجن. ومع توسع أنظمة التتبع الرقمي، يمكن للسلطات الآن ربط الحيوانات مباشرة بأصحابها المسجلين.
بالنسبة للمقيمين في الإمارات، تعني هذه الإجراءات المنظمة أن الانتقال السلس لحيوانهم الأليف لم يعد مجرد مسألة راحة، بل يتطلب أيضاً مسؤولية تامة.
للمزيد من التفاصيل، يمكنك التواصل عبر:
البريد الإلكتروني: SkyCargoPets@emirates.com
الهاتف: 600566661