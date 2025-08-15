طياران إماراتيان يغادران السماء إلى أرض القهوة بدبي

داخل مستودع مُعاد تهيئته في منطقة القوز بدبي، تحت ثريا متلألئة وقطعة حجرية مركزية كبيرة، تفوح رائحة حبوب القهوة الطازجة في الهواء. لا يبدو هذا المكان كمحمصة عادية، وكذلك الحال مع الكابتن عبد العزيز النقبي، فهو ليس رائد أعمال تقليدي.
شق النقبي، وهو كابتن طيران، طريقه من قمرة القيادة إلى محمصة القهوة، ليؤسس علامة "هارفستر" التي أصبحت واحدة من أسرع علامات القهوة المتخصصة نموًا في الإمارات. وتطور مقره الرئيسي، "ذا ويرهوس" (المستودع)، ليصبح مكانًا حيويًا لالتقاء القهوة والثقافة، ينبض بالحياة مع عروض فنية، ومحادثات، وطاقة تعاونية.
بدأت الرحلة في عام 2020، عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى توقف الرحلات الجوية التجارية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رحلات النقبي. يتذكر قائلاً: "فجأة، أصبح لدي كل هذا الوقت الحر. لطالما أحببت القهوة. في مجال الطيران، تشرب الكثير منها. لكنني لم أفكر أبدًا في تحويل هذا الحب إلى عمل تجاري."
تغير ذلك بعد زيارة لمركز "DMCC للقهوة" في جبل علي، التي رتبها له صديقه أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). لقد ترك المرفق الحديث، الذي يضم كل شيء بدءًا من مخازن القهوة الخضراء ذات درجة الحرارة المتحكم بها، وصولًا إلى مختبرات التحميص والتذوق الدقيقة، انطباعًا دائمًا لديه.
يقول النقبي: "في طريق عودتي إلى المنزل في ذلك اليوم، اتصلت بأختي وقلت: "سأبدأ شركة قهوة." لم تذهب الفكرة من رأسي. القهوة هي أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء. وقلت لنفسي: لماذا لا؟"
لحسن الحظ، لم تكن ريادة الأعمال جديدة عليه. "عندما كنت طفلاً، بدأت بقالة صغيرة في الحي"، يقول بابتسامة. "لاحقًا، بعد أن تجاوزت سن المراهقة بقليل، أنشأت عملاً لتصنيع الأبواب المقاومة للحريق."
تلك التجربة المبكرة، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي، جعلت الانتقال سلسًا. ويقول: "استغرق الحصول على رخصتي التجارية ما لا يزيد عن 10 دقائق. هذا هو جمال دبي."
أطلق على الشركة اسم "هارفستر" (Harvester)، أي "الحصّاد"، مستوحاة من صورة لنساء أفريقيات يقطفن كرز القهوة باليد. يوضح: "كان هذا تكريمًا لجذور القهوة، وللنساء، والمزارعين، والمجتمعات التي تقف وراء كل فنجان."
بمعرفة قليلة اكتسبها من فيديوهات يوتيوب حول التحميص والتعبئة، طلب النقبي أول دفعة له؛ 600 كيلوغرام من البن البرازيلي و600 من البن الكولومبي. قام بتحميصها بنفسه، ووضع الملصقات على كل كيس يدويًا، ووصلها عبر المدينة إلى المقاهي والعملاء.
يقول: "لقد بيعت في وقت قصير. ثم جاء جنون "الجوافة بالموز"."
أحد أكثر منتجات "هارفستر" التي يتحدث عنها الناس هو قهوة "الجوافة بالموز"، وهو اسم وُلد من خطأ لغوي. فقد كانت الحبوب، التي تم الحصول عليها من مزرعة كولومبية محاطة بأشجار الجوانابانا، تحمل رائحة فاكهية خفيفة.
يضحك النقبي قائلاً: "تقول الأسطورة إن الأمريكيين سمعوا كلمة جوانابانا بالخطأ "جوافة بالموز"، وظل الاسم هكذا. بغض النظر عن الاسم، الناس أحبوه. حتى أن البعض أتى إلى مركز DMCC يسأل عما إذا كان قد تم حظره!"
مع تزايد الطلبات، أدرك أنه لا يمكنه الاستمرار في العمل من المنزل. في تلك اللحظة، انضمت زميلته وصديقته الطيارة بخيتة المهيري، وهي واحدة من أصغر الطيارين التجاريين الإناث في الإمارات.
يقول النقبي: "أضافت بخيتة طاقة مذهلة. إنها طيارة ورائدة، وشخص يفهم حقًا قوة التمثيل".
معًا، افتتحا "ذا ويرهوس" في عام 2021، وهو مساحة متواضعة في القوز كان الهدف منها في البداية أن تكون مكتبًا. لكنها سرعان ما تطورت لتصبح أكثر من ذلك بكثير.
تم موازنة الهيكل الصناعي للمستودع، من عوارض حديدية وجدران عارية، بثريا كريستالية كبيرة، تم تركيبها لإضفاء لمسة راقية على المكان. ولكن كان لا يزال هناك شيء مفقود.
يتذكر النقبي: "قالت بخيتة، "دعنا نضع صخرة تحتها". في البداية ضحكت. صخرة؟ لكنها قالت: "لدينا المعدن، لدينا الكريستال، فلنُضِف شيئًا عضويًا." ونجحت الفكرة. لقد أضفت أساسًا للمكان."
منذ ذلك الحين، أصبح "ذا ويرهوس" واحدًا من أكثر الأماكن انتقائية في دبي، حيث يستضيف عشاءات خاصة، ومعارض مؤقتة، ومعارض فنية، وفعاليات تعاونية. لقد استضاف معارض فنية لسفارات، بما في ذلك اليابانية والتركية، وأصبح مساحة إبداعية للفنانين ومحبي القهوة على حد سواء.
يقول النقبي: "نحن نؤمن بخلق مساحة يزدهر فيها المجتمع. إنها ترحب بالجميع، وروحها إماراتية في الصميم."
يأتي صعود "هارفستر" في وقت تتوسع فيه سوق القهوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسرعة، ودبي مركز رئيسي لها. من المتوقع أن يصل القطاع إلى 11.5 مليار دولار (42.2 مليار درهم) في عام 2025، وتستهلك الإمارات وحدها ما معدله 3.5 كجم من القهوة للفرد سنويًا. مع وجود أكثر من 4,000 مقهى ومتجر قهوة متخصص، تُعد دبي واحدة من أكثر أسواق القهوة تنافسية في المنطقة.
هذا العام، تم تصنيف "هارفستر" كواحدة من شركات "أفضل 50 شركة مستقبلية" في الإمارات، وهي مبادرة من وزارة الاقتصاد ومكتب تطوير الحكومة والمستقبل، تسلط الضوء على المشاريع التي يقودها إماراتيون في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
بالنسبة للنقبي، هذا التكريم يبعث على التواضع والتحفيز في الوقت نفسه. ويقول: "بدأت "هارفستر" بفكرة بسيطة لتقديم قهوة أفضل. اليوم، نحن نبني علامة تجارية تمثل الابتكار والتراث والفخر."
ويرى بن سليم أن نجاح الشركة جزء من تحول أوسع. ويقول: "تعكس "هارفستر" ذوق أمة متطورًا، وروح ريادة الأعمال لدى الطيارين، وثقافة متنامية من الابتكار في الإمارات."
ويبقي النقبي التركيز على الأساسيات قائلاً: "القهوة كانت دائمًا جزءًا من ضيافتنا وتجمعاتنا. نحن فقط نقدمها بطريقة تتناسب مع عالم اليوم."