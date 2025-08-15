طياران إماراتيان يغادران السماء إلى أرض القهوة بدبي

داخل مستودع مُعاد تهيئته في منطقة القوز بدبي، تحت ثريا متلألئة وقطعة حجرية مركزية كبيرة، تفوح رائحة حبوب القهوة الطازجة في الهواء. لا يبدو هذا المكان كمحمصة عادية، وكذلك الحال مع الكابتن عبد العزيز النقبي، فهو ليس رائد أعمال تقليدي.

شق النقبي، وهو كابتن طيران، طريقه من قمرة القيادة إلى محمصة القهوة، ليؤسس علامة "هارفستر" التي أصبحت واحدة من أسرع علامات القهوة المتخصصة نموًا في الإمارات. وتطور مقره الرئيسي، "ذا ويرهوس" (المستودع)، ليصبح مكانًا حيويًا لالتقاء القهوة والثقافة، ينبض بالحياة مع عروض فنية، ومحادثات، وطاقة تعاونية.

رحلة من الإلهام إلى الإنجاز

بدأت الرحلة في عام 2020، عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى توقف الرحلات الجوية التجارية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رحلات النقبي. يتذكر قائلاً: "فجأة، أصبح لدي كل هذا الوقت الحر. لطالما أحببت القهوة. في مجال الطيران، تشرب الكثير منها. لكنني لم أفكر أبدًا في تحويل هذا الحب إلى عمل تجاري."

تغير ذلك بعد زيارة لمركز "DMCC للقهوة" في جبل علي، التي رتبها له صديقه أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). لقد ترك المرفق الحديث، الذي يضم كل شيء بدءًا من مخازن القهوة الخضراء ذات درجة الحرارة المتحكم بها، وصولًا إلى مختبرات التحميص والتذوق الدقيقة، انطباعًا دائمًا لديه.

يقول النقبي: "في طريق عودتي إلى المنزل في ذلك اليوم، اتصلت بأختي وقلت: "سأبدأ شركة قهوة." لم تذهب الفكرة من رأسي. القهوة هي أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء. وقلت لنفسي: لماذا لا؟"

لحسن الحظ، لم تكن ريادة الأعمال جديدة عليه. "عندما كنت طفلاً، بدأت بقالة صغيرة في الحي"، يقول بابتسامة. "لاحقًا، بعد أن تجاوزت سن المراهقة بقليل، أنشأت عملاً لتصنيع الأبواب المقاومة للحريق."

تلك التجربة المبكرة، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي، جعلت الانتقال سلسًا. ويقول: "استغرق الحصول على رخصتي التجارية ما لا يزيد عن 10 دقائق. هذا هو جمال دبي."