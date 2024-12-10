طلاب الإمارات يتفوقون في امتحانات كامبريدج الدولية

وقال: "كنت أسعى دائماً للحصول على درجات ممتازة، لكن حصولي على لقب أفضل طالب في العالم كان مفاجأة، حتى بالنسبة لي. لقد ألهمتني هذه التجربة لأسعى إلى تحقيق أهداف أعلى. التحدي التالي الذي أواجهه هو أن أصبح مبرمجاً عالمياً، وأساهم في مستقبل التكنولوجيا".