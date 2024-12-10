طلاب الإمارات يتفوقون في امتحانات كامبريدج الدولية
حققت أكاديمية "بلومنجتون عجمان" بصمة مميزة في حفل توزيع جوائز كامبريدج للطلاب المتميزين الذي أقيم في دبي.
وتم تقديم عرض موسيقي، مقدمة من طلاب مدرسة ميريلاند الدولية، تمهيداً للاحتفال بالتميز الأكاديمي، لتكريم الإنجازات المتميزة للطلاب من مختلف أنحاء المنطقة، الذين تميزوا بنتائج عالمية في امتحانات كامبريدج الدولية. وقد سلط الضوء بشكل ساطع على طالبين استثنائيين، "محمد نوشروان خان فواد خان باشا" وأجمين فائق صبور عبد صبور ميا".
ونال نوشروان، المتفوق عالمياً (المركز الأول المشترك) في امتحان كامبريدج IGCSE للغة الإنجليزية كلغة ثانية، يونيو 2024، هتافات وتصفيقاً مدوياً. كما ظهر أيضاً باعتباره المتفوق الحالي في المدرسة في امتحانات IGCSE، وحصل على منحة مدام سوساما لازار Madam Sosamma Lazar Award بنسبة 100٪ على الرسوم الدراسية في المدرسة، وهي لفتة من دعم نورث بوينت ايديوكيشن North Point Education ومدرستنا الثابت للمواهب الاستثنائية.
وقال: "كنت أسعى دائماً للحصول على درجات ممتازة، لكن حصولي على لقب أفضل طالب في العالم كان مفاجأة، حتى بالنسبة لي. لقد ألهمتني هذه التجربة لأسعى إلى تحقيق أهداف أعلى. التحدي التالي الذي أواجهه هو أن أصبح مبرمجاً عالمياً، وأساهم في مستقبل التكنولوجيا".
في المدرسة أيضاً، حصلت أجمين على جائزة مدام سوساما لازار Madam Sosamma Lazar المرموقة من نورث بوينت ايديوكيشن North Point Education. يأتي هذا التكريم الموقر مع منحة دراسية بنسبة 100% لكل من مستوى الشعادة الدولية العامة للتعليم الثانوي IGCSE و المستوى المتقدم AS، وهي مكافأة لعمل أجمين الجاد والتزامها بالتميز.
قالت أجمين: "لقد وصلت للتو إلى المنزل من المدرسة، متعبة ومنهكة. رننت جرس الباب وسمعت ضجة في الداخل. عندما فتح والداي الباب، رأيت وجوههم تشرق بالفرح. لقد فوجئت حقاً. عندها عانقوني وأخبروني أنني احتللت المرتبة الثانية في الإمارات العربية المتحدة في نتائج AS الخاصة بي. لقد صدمت في البداية لأنني لم أستطع تصديق أذني. لقد كانت صدمة سارة وتجربة ممتعة ستبقى محفورة إلى الأبد في ذاكرتي ".
"إن إنجازي يعتمد بشكل كامل على عملي الجاد والدعم الذي تلقيته من والدي ومعلمي وأصدقائي. لم يكن من الممكن أن أحقق هذا الإنجاز لولا أي منهم. ومع تحقيق الفكرة، فإن أفعالك وعملك الجاد هما القوة الدافعة التي تحولها إلى حقيقة."