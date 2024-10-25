طبيبة بريطانية في دبي: أهمية المال حقيقة لا مفر منها

أعتذر عن تلك الأيام التي لم أحسن فيها الحفاظ عليك، أيام الصِبا والطيش. فبدلاً من أن أُدّخرك وأستثمرك، بدّدتك بلا وعي ولا تقدير. والآن، وقد نضجتُ، أدركتُ قيمتك الثمينة، وأيقنت أنك عماد حياتي، وسبيل راحتي. فأنت من يوفر لي ولأسرتي المأوى الآمن، والطعام الشهي، والماء العذب، واللباس اللائق. وبفضلك، أستطيع أن أهدي أطفالي حياة هانئة، وتعليماً متميزاً، ومستقبلاً مُشرقاً. أنتَ السند الذي يمكنني من بناء عائلة مُستقرة، ينعمُ فيها أبنائي بالطمأنينة، ويُلاحقون أحلامهم بثقة. شكراً لكَ من القلب، وأعدُكَ بأن أُحسنَ صُحبتَكَ، وأُديرَكَ بحكمة وعناية.