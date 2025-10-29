طالبة من دبي تمكن الفتيات وتكسر "الصمت" في ريف الهند

ريا خواجة، طالبة في الصف الثاني عشر، تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، في مدرسة نورد أنجليا (NAS) بدبي، تُحدث نقلة نوعية في الوعي الصحي المتعلق بالدورة الشهرية لدى الفتيات الصغيرات في المناطق الريفية في الهند من خلال مبادرتها الشبابية "مشروع سيف" (الصرف الصحي والتوعية من أجل تمكين المرأة). منذ إطلاقه في فبراير 2024، وزّع المشروع أكثر من 25,000 فوطة صحية، ونظّم جلسات توعية شاملة استفادت منها آلاف طالبات المدارس في ولايتي بيهار وأوتار براديش.
انطلق مشروع "سيف"، بالتعاون مع مؤسسة KCS الهندية، كجهد مُركّز في منطقتين من ولاية بيهار، هما سيتامارهي ومادهوباني، وتطور الآن ليصبح حركة شعبية فاعلة. من خلال شراكات استراتيجية مع 12 مدرسة حكومية، يُقدّم فريق ريا توزيعًا شهريًا للفوط الصحية، إلى جانب جلسات توعية تفاعلية عبر الإنترنت تُغطّي النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية، والصحة الإنجابية، والكرامة الشخصية.
في عام ٢٠٢٥، وسّع مشروع SAFE نطاقه بشكل ملحوظ من خلال شراكة مع مؤسسة ماناوتا في دلهي، حيث وسّعت عملياته لتشمل ثلاث مدارس حكومية إضافية في غازي آباد، أوتار براديش. وقد مكّن هذا التوسع المبادرة من التأثير إيجابيًا على حياة آلاف الشباب في مناطق متعددة.
تقول ريا خواجة، مؤسسة مشروع "سيف": "الصحة الشهرية لا تقتصر على النظافة فحسب، بل تشمل أيضًا المساواة والكرامة والفرص". وتضيف: "في العديد من المناطق الريفية، لا تزال الفتيات يتغيبن عن المدرسة أو ينقطعن عنها تمامًا بسبب الوصمة الاجتماعية ونقص خدمات النظافة الأساسية. من خلال "سيف"، نهدف إلى ضمان ألا تشعر أي فتاة بالخجل أو الإهمال بسبب أمر طبيعي كهذا. كل فوطة صحية تُوزّع هي خطوة نحو ثقتهن بأنفسهن وتعليمهن وتمكينهن".
أكد بانكاج جها، مؤسس ورئيس مؤسسة KCS الهند، التي مكنت أكثر من 20 ألف طالبة ريفية من خلال مبادرات مجتمعية، على أهمية المشروع قائلاً: "تعكس قيادة ريا الروح الحقيقية لشباب التغيير العالمي. في مؤسسة KCS، نؤمن بتمكين الطلاب من قيادة مشاريع واقعية تُحدث أثرًا اجتماعيًا ملموسًا. لم يُحسّن مشروع SAFE الوصول إلى النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية فحسب، بل أثار أيضًا حوارات حيوية حول صحة المرأة في مجتمعات كان الصمت يسودها في السابق".
يتضح أثر المشروع جليًا في شهادات المستفيدات منه. قالت أنجالي كوماري، طالبة من مقاطعة سيتامارهي: "في السابق، كنت أتغيب عن الحصص الدراسية خلال دورتي الشهرية بسبب شعوري بالحرج وعدم وجود فوط صحية. الآن، بعد انطلاق مشروع "سيف" في مدرستنا، أصبحنا نحصل على فوط صحية شهريًا، ونتعلم أيضًا كيفية الاعتناء بأنفسنا. أشعر بثقة أكبر، ولم أعد أتغيب عن المدرسة أبدًا."
يجمع النهج الشامل لمشروع SAFE بين التوزيع المنتظم للفوط الصحية وجلسات التوعية. وقد حظيت شراكات المنظمات غير الحكومية المحلية باهتمام المعلمين وأولياء الأمور وقادة المجتمع المحلي لدعم هذه الحركة التحويلية لطالبات المدارس الثانوية. ويضع إطار عمل المبادرة القابل للتطوير ورؤيتها الشبابية هذه المبادرة كمعيار لبرامج التوعية الصحية المتعلقة بالدورة الشهرية التي تُدار على مستوى القاعدة الشعبية في الهند.
مع استمرار مشروع SAFE في التوسع، فإنه يوضح كيف يمكن للتعاطف مع العمل أن يكسر المحرمات ويخلق مستقبلًا يمكن فيه لكل فتاة أن تزدهر دون حواجز.