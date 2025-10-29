طالبة من دبي تمكن الفتيات وتكسر "الصمت" في ريف الهند

ريا خواجة، طالبة في الصف الثاني عشر، تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، في مدرسة نورد أنجليا (NAS) بدبي، تُحدث نقلة نوعية في الوعي الصحي المتعلق بالدورة الشهرية لدى الفتيات الصغيرات في المناطق الريفية في الهند من خلال مبادرتها الشبابية "مشروع سيف" (الصرف الصحي والتوعية من أجل تمكين المرأة). منذ إطلاقه في فبراير 2024، وزّع المشروع أكثر من 25,000 فوطة صحية، ونظّم جلسات توعية شاملة استفادت منها آلاف طالبات المدارس في ولايتي بيهار وأوتار براديش.