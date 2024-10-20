طالبة من دبي تحقق حلمها بالدراسة في جامعة كولومبيا
لقد وضعت "ويان ويلسون"، خريجة مدرسة جيمس ويلينغتون الدولية في دبي، مثالاً للطلاب الذين يأملون في استخدام اهتماماتهم الأكاديمية والاجتماعية العميقة نحو القبول في الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة.
ومن خلال أدوارها القيادية ومبادراتها الذاتية وتصميمها على إحداث تأثير في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، نجحت في نهاية المطاف في الحصول على القبول في مدرسة أحلامها كطالبة متخصصة في العلوم السياسية في المركز الثقافي للولايات المتحدة: جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.
بدأت ويان العمل مع فريق الإرشاد التابع لـ هيل في بداية المدرسة الثانوية - وهي خطوة استراتيجية نحو صياغة ملف تعريفي متكامل على مدار أربع سنوات. وبينما كانت تمتلك بالفعل حجر الزاوية الأساسي لتقديم طلب جيد، فقد عملت عن كثب مع مستشاريها لبناء ملف تعريفي قوي من خلال المشاركة في الأنشطة اللامنهجية والبحث الأكاديمي المتعمق.
وكما هو متوقع من أي طالبة في جامعة آيفي ليج، فقد حافظت على سجل أكاديمي ممتاز طوال فترة دراستها الثانوية، وكانت منخرطة بشكل كبير في مدرستها ومجتمعها المحلي، حيث عملت على تعظيم مهاراتها في التواصل والقيادة من خلال أدوارها كرئيسة للفتيات، وأمين عام الأمم المتحدة، وكاتبة رئيسية لمجلة مدرستها، ومسؤولة وسائل التواصل الاجتماعي في منظمة غير ربحية محلية. لم تكن هذه الأدوار مجرد أنشطة تتطلبها عملية التقديم الناجحة؛ بل أظهرت دافعًا ثابتًا لدفع مجتمعها إلى التحسن على جميع الجبهات.
ولكن ما ميز ويان عن آلاف الطلاب الدوليين الذين يتقدمون بطلبات إلى مدارس في أمريكا الشمالية كان أصل اهتمامها المبكر بجامعة كولومبيا باعتبارها اختيارها الأول. ولم يكن مجرد التعرف على العلامة التجارية هو ما دفعها إلى التقدم بطلب الالتحاق بها - فقد بدأ كل شيء مع الأستاذة كيمبرلي كرينشو، مؤلفة كتب مثل The Poet X و On Intersectionality، والتي ستحفز بشدة مسيرتها الأكاديمية الطويلة الأجل، فضلاً عن الأبحاث المستقبلية والأنشطة اللامنهجية. مستوحاة من إرثها الأكاديمي في كولومبيا ودورها كشخصية محورية في الدعوة إلى الحقوق المدنية، سعت ويان ليس فقط إلى عكس نظريات كرينشو الأساسية، بل وتضخيمها من خلال الأبحاث والمبادرات التي تعزز تقدم السياسات التقاطعية وتوسيع نظرية العرق النقدية.
وبمساعدة كرينشو، أدركت أنه لا يوجد مكان أفضل لبدء دمج أجندتها اللامنهجية والاجتماعية من مجتمعها. وبعد أن شهدت شخصيًا المحتوى الأكاديمي المتحيز وغير الشامل في المناهج الدراسية المتنوعة، نظمت برنامجًا مع "تنويع سردنا"، سعياً إلى دمج تاريخ وتجارب وآراء أولئك الذين تم تجاهل أصواتهم بشكل منهجي. ولتعزيز أطرها النظرية، أجرت في السنة الثانية عشرة بحثًا مع مرشد دكتوراه من جامعة واشنطن والذي فحص أزمة الذكورة في الاقتصاد السياسي، مع التركيز على سياقات الولايات المتحدة والهند.
وفي نهاية المطاف، تمكنت ويان من صياغة تطبيق يجمع بين التميز في العديد من القدرات وتركيزها الثابت على جامعة كولومبيا والقضايا الاجتماعية التي تتردد صداها معها. وبينما تغادر في رحلتها الجديدة هذا الخريف، فإنها ستواصل بلا شك حمل إرث خريجيها وأعضاء هيئة التدريس.
إن هذا النهج الدقيق والممارس في تقديم المشورة بشأن القبول هو ما يميز مؤسسة هيل للتعليم والطلاب الذين ترشدهم عن المنافسين. وفي مشهد القبول الأمريكي حيث يتم قبول أجزاء ضئيلة من الطلاب الدوليين كل عام، فإن الاستراتيجيات الشاملة التي يقدمها مستشارو هيل غالبًا ما تحدث فرقًا كبيرًا.