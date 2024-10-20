طالبة من دبي تحقق حلمها بالدراسة في جامعة كولومبيا

ولكن ما ميز ويان عن آلاف الطلاب الدوليين الذين يتقدمون بطلبات إلى مدارس في أمريكا الشمالية كان أصل اهتمامها المبكر بجامعة كولومبيا باعتبارها اختيارها الأول. ولم يكن مجرد التعرف على العلامة التجارية هو ما دفعها إلى التقدم بطلب الالتحاق بها - فقد بدأ كل شيء مع الأستاذة كيمبرلي كرينشو، مؤلفة كتب مثل The Poet X و On Intersectionality، والتي ستحفز بشدة مسيرتها الأكاديمية الطويلة الأجل، فضلاً عن الأبحاث المستقبلية والأنشطة اللامنهجية. مستوحاة من إرثها الأكاديمي في كولومبيا ودورها كشخصية محورية في الدعوة إلى الحقوق المدنية، سعت ويان ليس فقط إلى عكس نظريات كرينشو الأساسية، بل وتضخيمها من خلال الأبحاث والمبادرات التي تعزز تقدم السياسات التقاطعية وتوسيع نظرية العرق النقدية.