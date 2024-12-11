طالبان من مدرسة خاصة بدبي يفوزان بجائزة دولية

حققت "أرينا" أعلى الدرجات في الرياضيات على مستوى العالم وأعلى الدرجات في العلوم في منطقة الشرق الأوسط، مما يبرز التزامها وموهبتها وبراعتها الأكاديمية الاستثنائية. يضعها هذا الإنجاز المتميز ضمن مجموعة مختارة من أكثر من 2200 طالب من 750 مدرسة في 82 دولة تم اختيارهم لهذا التكريم المرموق. لا يعكس هذا الإنجاز قمة التميز الأكاديمي فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على التزام مدرسة ريجنت انترناشيونال الراسخ بتقديم تعليم عالي الجودة.