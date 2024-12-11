طالبان من مدرسة خاصة بدبي يفوزان بجائزة دولية
حصلت "أرينا جافريلينكو"، طالبة في السنة الثانية عشرة بمدرسة "ريجنت انترناشيونال"، على جائزة "بيرسون" المرموقة لأفضل متعلم لعام 2024. تحتفي هذه الجائزة بالأداء الأكاديمي المميز في سلسلة امتحانات "بيرسون إيديكسل" 2023/2024، مما يميزها كواحدة من أبرز العلماء الشباب على نطاق عالمي.
حققت "أرينا" أعلى الدرجات في الرياضيات على مستوى العالم وأعلى الدرجات في العلوم في منطقة الشرق الأوسط، مما يبرز التزامها وموهبتها وبراعتها الأكاديمية الاستثنائية. يضعها هذا الإنجاز المتميز ضمن مجموعة مختارة من أكثر من 2200 طالب من 750 مدرسة في 82 دولة تم اختيارهم لهذا التكريم المرموق. لا يعكس هذا الإنجاز قمة التميز الأكاديمي فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على التزام مدرسة ريجنت انترناشيونال الراسخ بتقديم تعليم عالي الجودة.
وحصل "ماكسيم ميلنيك" وأربعة طلاب آخرون من المرحلة الثانوية في مدرسة ريجنت انترناشيونال على تكريم تقديراً لأدائهم المتميز في الامتحانات الدولية للثانوية العامة من "بيرسون إدكسل". وقد حقق كل طالب منهم درجات متعددة بدرجة 8 أو أعلى، مما يجسد تفوقهم الأكاديمي المتميز ويؤكد مكانة مدرسة ريجنت انترناشيونال كمركز للريادة التعليمية.
تُقدَّم "جوائز بيرسون للمتعلم المتميز" تكريماً للطلاب الذين يتميزون بالقدرات الاستثنائية والالتزام الجاد في مساعيهم الأكاديمية. إنها تمثل تقديراً للعمل الجاد، والمرونة، والرغبة في التفوق على التوقعات. ومن بين الآلاف من المرشحين حول العالم، تعكس نتائج "أرينا" المتميزة انضباطها، واهتمامها بالمعرفة، وتصميمها الراسخ على النجاح.
تحتفي المبادرة العالمية "جوائز بيرسون للمتعلم المتميز" بالطلاب المتفوقين في مناطقهم وعلى مستوى العالم. تسلط الجائزة الضوء على المتعلمين الذين يتفوقون أكاديمياً ويجسدون أيضاً صفات القيادة والابتكار والطموح - وهي الصفات التي تمثلت في "أرينا" و "ماكسيم" والطلاب الآخرون الحائزون على الجائزة طوال رحلاتهم الأكاديمية.
وفي حديثه عن هذا الإنجاز، قال "ستيف دوبسون"، رئيس المرحلة الثانوية في مدرسة ريجنت انترناشيونال: "نحن فخورون بأرينا وماكسيم والطلاب الآخرين الذين حصلوا على هذا التكريم البارز. هذه الجوائز تعكس تفانيهم الاستثنائي والمعايير العالية للتميز التي تسعى مدرسة ريجنت انترناشيونال إلى غرسها في كل متعلم".
تقول أرينا: "أشعر بفخر كبير لتلقي هذا التكريم. لم يكن نجاحي ممكناً لولا دعم معلمي، وتوجيهات عائلتي، والبيئة المشجعة في مدرسة ريجنت انترناشيونال. هذه الجائزة تلهمني للاستمرار في السعي لتحقيق التميز في كل ما أفعله".
قال "ماكسيم": "إن الحصول على هذا التكريم يحفزني على العمل بجد أكبر ومواصلة التفوق في رحلتي الأكاديمية. وأنا ممتن لمدرسة ريجنت انترناشيونال لتوفيرها بيئة داعمة ساعدتني في تحقيق أهدافي".