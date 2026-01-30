ضريبة الشهرة في زمن "تيك توك".. النقد وهوس التفاعل يهدد الصحة النفسية

أسماء س.، صانعة محتوى منذ ثلاث سنوات، بدأت في بناء قاعدتها الجماهيرية في البداية دون أن تظهر وجهها قط. ركزت مقاطع الفيديو الخاصة بها على زيارة الأماكن، ومشاركة وجباتها المفضلة، ومقتطفات من نمط الحياة في دبي، وتوثيق رحلتها اليومية من أبوظبي، بما في ذلك كيفية استعدادها وتزيين نفسها داخل السيارة.

وقالت لصحيفة "خليج تايمز": "بمجرد أن بنيت قاعدة متابعين قوية، شعرت أن الوقت قد حان لإظهار وجهي وتبني الأمر بالكامل".

في البداية، كانت الاستجابة إيجابية. ولكن مع زيادة ظهورها، زاد التدقيق أيضاً. وقالت أسماء: "كان الأمر لطيفاً في البداية، ثم بدأت التعليقات. بدأ الناس يجدون عيوباً في كل ما أفعله؛ في طريقة كلامي، ومظهري، وحتى في التفاصيل الصغيرة التي لم أكن أتخيل يوماً أنها تهم أحداً".