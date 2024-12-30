ضحكات وفرحة الأطفال ذوي الهمم تملأ حديقة دبي بمبادرة "إميلي راي"

في حديقة هادئة تقع على مشارف مدينة دبي الحضرية، تتردد ضحكات الأطفال بينما يحتضن أصحاب الهمم كلاب جولدن ريتريفر المرحة، ويقفون لالتقاط الصور، وتغمرهم لحظات من الفرح الخالص. ينظر الآباء إليهم، وجوههم تعكس مزيجاً من الارتياح والبهجة. هذه ليست مجرد نزهة عائلية أخرى - بل هي جزء من المشروع المستقبلي لإميلي راي، "ابتسم مع سام"، حيث تلتقي الحيوانات والتصوير الفوتوغرافي لتقديم تجربة تحولية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

بدأت "إميلي"، وهي مهاجرة بريطانية ومعلمة ومدافعة عن حقوق الإنسان، مبادرة التصوير الفوتوغرافي في أوائل عام 2024. ما الذي ألهمها لبدء هذا المشروع؟ كانت البداية عندما تم تشخيص ابنها سام، البالغ من العمر تسع سنوات، بمتلازمة أنجلمان (AS) في عام 2017. الرابطة العلاجية التي نشأت بين سام وكلبتهم المتبناة من نوع جولدن ريتريفر، براوني، جعلت إميلي تدرك القوة الفريدة والمهدئة التي يمكن أن توفرها الحيوانات. حلمت إميلي بتوفير الفرصة للعائلات الأخرى لتجربة هذا الارتباط الخاص بأنفسهم.

تتذكر إميلي: "لاحظت كيف جلبت براوني لسام الكثير من الفرح والهدوء. أردت أن أخلق مكاناً يمكن للعائلات الأخرى التي لديها أطفال ذوي احتياجات خاصة أن تشعر فيه بنفس الشعور - مكان آمن حيث يمكنهم لقاء الحيوانات اللطيفة والاسترخاء".