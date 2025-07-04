صيف 2025 في الإمارات: اللقاحات مفتاح سفر آمن للأطفال

مع بدء العطلة الصيفية واستعداد العائلات للسفر، يشدد الأطباء في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية التأكد من استكمال الأطفال لجميع لقاحاتهم. فالصيف يجلب معه زيادة في التعرض للأمراض المعدية والمخاوف الصحية المرتبطة بالسفر، مما يجعل جدول اللقاحات المحدّث أمراً حيوياً لرحلة آمنة وصحية للأطفال وعائلاتهم.
يحث الأطباء في الإمارات العربية المتحدة الآباء على ضمان تلقيح أطفالهم بشكل كامل قبل السفر الصيفي، محذرين من أن هذه الفترة تجلب زيادة في التعرض للأمراض المعدية والمخاوف الصحية المتعلقة بالسفر.
ويؤكد الأطباء أن جدول اللقاحات الموقوت جيداً هو المفتاح لرحلة آمنة وصحية للأطفال وعائلاتهم.
ومن الجدير بالذكر أن المدارس الخاصة في الإمارات ستستأنف الدراسة في 25 أغسطس 2025، بعد عطلة صيفية تستمر لشهرين.
قال الدكتور بانكاج ناندلال تاردجا، رئيس قسم وأخصائي طب الأطفال العام في مستشفى إن إم سي التخصصي، العين: "مع اقتراب العطلات الصيفية، تخطط العديد من العائلات لرحلات دولية. ولكن قبل حجز الرحلات الجوية، يجب على الآباء التأكد من أن لقاحات أطفالهم محدثة. تلعب اللقاحات دوراً حاسماً في حماية الأطفال من الأمراض المرتبطة بالسفر، والتي قد لا تكون شائعة في الإمارات ولكنها منتشرة في بلدان أخرى."
وأضاف أن التخطيط المبكر أمر بالغ الأهمية، خاصة للعائلات التي تعرف خطط سفرها قبل أشهر.
"بالنسبة للآباء الذين يعرفون خطط السفر قبل عدة أشهر، من الجيد تحديد موعد استشارة مع طبيب أطفال قبل ستة إلى تسعة أشهر على الأقل من المغادرة. هذا سيضمن استكمال جميع اللقاحات والجرعات المعززة الموصى بها في الوقت المحدد. نحن نذكر المقيمين بضرورة التأكد من أن جدول تحصين أطفالهم محدث استعداداً للسفر الصيفي،" قال.
يسمح تلقيح الأطفال قبل وقت كافٍ لللقاحات بتوفير الحماية اللازمة قبل تعرضهم لبيئات قد تكون عالية الخطورة.
قال الدكتور فيشروت سينغ، أخصائي طب الأطفال في عيادة أستر، بر دبي (AJMC): "هذا يتيح وقتاً كافياً لللقاحات لتبدأ مفعولها ولأي مواعيد متابعة ضرورية. تتطلب بعض اللقاحات جرعات متعددة أو قد تحتاج إلى طلبها مسبقاً، لذا فإن التخطيط المبكر أمر بالغ الأهمية."
لاحظ الأطباء أيضاً ارتفاعاً في الأمراض المرتبطة بالسفر بين الأطفال غير الملقحين، بما في ذلك حالات خطيرة من الحصبة والإنفلونزا.
"شهدت الحصبة والإنفلونزا على وجه الخصوص ارتفاعاً في السنوات الأخيرة. بين مايو 2024 وأبريل 2025، أبلغت أوروبا عن 22,481 حالة حصبة، ما يقرب من نصفها في الأطفال دون سن الخامسة، معظمهم غير ملقحين أو ملقحين جزئياً.
"أبرزت بيانات منظمة الصحة العالمية أن 35 مليون طفل عالمياً لم يحصلوا على تحصين كامل ضد الحصبة في عام 2023، مما أدى إلى تفشي واسع النطاق. في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فات على 4.3 مليون طفل جرعة واحدة من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) بين عامي 2019 و 2021 — مما زاد المخاطر الإقليمية،" أضاف سينغ.
أكدت الدكتورة ماماتا بوثرا، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة في المستشفى الدولي الحديث، دبي، على أهمية الرعاية الوقائية.
"من المهم إكمال اللقاحات قبل السفر لحماية صحتك وصحة الآخرين. كما أنها فعالة في منع انتشار الأمراض إلى المسافرين الآخرين والعودة إلى الوطن عند عودتك."
وشددت على أن التحصين الروتيني لا ينبغي إهماله في عجلة الاستعدادات للسفر. ويشمل ذلك جرعات معززة مثل لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DPT)، وشلل الأطفال، والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، وجدري الماء، ولقاح المكورات السحائية.
قد تتطلب بعض الدول أيضاً إثبات لقاحات محددة للدخول، مثل الحمى الصفراء لأجزاء من إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وأضافت: "يُنصح الأطفال المسافرون للدراسة في بلدان أخرى بأخذ جرعات لقاح المكورات السحائية. أوصي بأخذ لقاحات التهاب الكبد الوبائي أ والتيفوئيد أيضاً قبل السفر للوقاية من هذه الأمراض.
"تقلل اللقاحات من خطر الإصابة بأمراض خطيرة محتملة أثناء السفر. يُنصح بالتخطيط المسبق والمناقشة مع طبيبك والتأكد من إعطائها في الوقت المناسب. تتطلب بعض اللقاحات جرعات متعددة أو إطاراً زمنياً محدداً قبل السفر لتحقيق أقصى قدر من الحماية والفعالية."