صيف 2025 في الإمارات: اللقاحات مفتاح سفر آمن للأطفال

مع بدء العطلة الصيفية واستعداد العائلات للسفر، يشدد الأطباء في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية التأكد من استكمال الأطفال لجميع لقاحاتهم. فالصيف يجلب معه زيادة في التعرض للأمراض المعدية والمخاوف الصحية المرتبطة بالسفر، مما يجعل جدول اللقاحات المحدّث أمراً حيوياً لرحلة آمنة وصحية للأطفال وعائلاتهم.

اللقاحات ضرورة قصوى قبل السفر الصيفي

يحث الأطباء في الإمارات العربية المتحدة الآباء على ضمان تلقيح أطفالهم بشكل كامل قبل السفر الصيفي، محذرين من أن هذه الفترة تجلب زيادة في التعرض للأمراض المعدية والمخاوف الصحية المتعلقة بالسفر.

ويؤكد الأطباء أن جدول اللقاحات الموقوت جيداً هو المفتاح لرحلة آمنة وصحية للأطفال وعائلاتهم.

ومن الجدير بالذكر أن المدارس الخاصة في الإمارات ستستأنف الدراسة في 25 أغسطس 2025، بعد عطلة صيفية تستمر لشهرين.

قال الدكتور بانكاج ناندلال تاردجا، رئيس قسم وأخصائي طب الأطفال العام في مستشفى إن إم سي التخصصي، العين: "مع اقتراب العطلات الصيفية، تخطط العديد من العائلات لرحلات دولية. ولكن قبل حجز الرحلات الجوية، يجب على الآباء التأكد من أن لقاحات أطفالهم محدثة. تلعب اللقاحات دوراً حاسماً في حماية الأطفال من الأمراض المرتبطة بالسفر، والتي قد لا تكون شائعة في الإمارات ولكنها منتشرة في بلدان أخرى."

وأضاف أن التخطيط المبكر أمر بالغ الأهمية، خاصة للعائلات التي تعرف خطط سفرها قبل أشهر.

"بالنسبة للآباء الذين يعرفون خطط السفر قبل عدة أشهر، من الجيد تحديد موعد استشارة مع طبيب أطفال قبل ستة إلى تسعة أشهر على الأقل من المغادرة. هذا سيضمن استكمال جميع اللقاحات والجرعات المعززة الموصى بها في الوقت المحدد. نحن نذكر المقيمين بضرورة التأكد من أن جدول تحصين أطفالهم محدث استعداداً للسفر الصيفي،" قال.