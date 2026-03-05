صوت المقيمين.. قصة رسالة جسدت"عقد الوفاء" بين دبي وسكانها

يوم الأحد، 1 مارس، بدأ قالب بسيط على إنستغرام يحمل رسالة، “اخترنا هذا البلد. ونحن نقف معه”، بالانتشار على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في غضون ساعات، أعاد آلاف المقيمين في جميع أنحاء الإمارات، مواطنين ومقيمين، نشر الرسالة على قصصهم في إنستغرام. وانضمت الشركات والمؤثرون وأفراد المجتمع إلى هذا الاتجاه، محولين منشورًا واحدًا إلى موجة من التضامن عبر الإنترنت.

وراء الرسالة الشهيرة يقف وسام بريدي، شخصية إعلامية لبنانية الأصل والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مقرها دبي.

في حديثه إلى الخليج تايمز، قال وسام إن القالب كان في الأصل جزءًا من منشور أطول شاركه على حسابه الشخصي، يعكس مرونة المقيمين في الإمارات.

قال: “أردت أن أظهر صوت الناس الذين يعيشون هنا.” وأضاف: “معظمنا اختار هذا البلد. ونحن نؤمن به، ونحن نقف معه.”

من لبنان إلى دبي

قال وسام إنه مرتبط بالإمارات منذ ما يقرب من عقدين، حيث كان يسافر في البداية بشكل متكرر بين لبنان ودبي للعمل.

قال: “كنت أتنقل بين لبنان ودبي بين عامي 2006 و 2019.” وأضاف: “ثم في أوائل عام 2020، قبل كوفيد مباشرة، انتقلت إلى هنا مع عائلتي وجعلت دبي قاعدتنا.”

بالنسبة له، أبرزت التطورات الأخيرة في المنطقة شيئًا أعمق حول البلد وسكانه.

قال: “ما حدث في الأيام القليلة الماضية أظهر أن الإمارات ليست مجرد مكان يأتي إليه الناس للاستثمار أو العيش.” وأضاف: “إنها دولة ذات أنظمة قوية، وقيادة قوية، وإدارة واضحة للأزمات.”

وأشار إلى التحديات العالمية السابقة، بما في ذلك الأزمة المالية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، كلحظات أظهرت فيها الإمارات قدرتها على إدارة عدم اليقين.

قال: “في كل أزمة، أظهرت الإمارات التخطيط والإعداد والقيادة.” ولهذا السبب اختار البقاء في كل مرة، وقد تردد صدى ذلك في رسالته، التي شاركها الكثيرون، ‘الثقة التي كان يوليها للإمارات.’

‘لم نأتِ من القصور’

قال وسام إن إحدى الأفكار وراء الرسالة كانت تحدي تصور شائع حول الوافدين الذين يعيشون في دبي.

“يعتقد بعض الناس في الخارج أن من يعيشون هنا جاءوا من حياة مريحة،” قال. “لكن معظمنا لم يأتِ من قصور. لقد جئنا من بلدان واجهت تحديات، وعدم استقرار، وحتى حربًا.”