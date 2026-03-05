صوت المقيمين.. قصة رسالة جسدت"عقد الوفاء" بين دبي وسكانها

يوم الأحد، 1 مارس، بدأ قالب بسيط على إنستغرام يحمل رسالة، “اخترنا هذا البلد. ونحن نقف معه”، بالانتشار على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في غضون ساعات، أعاد آلاف المقيمين في جميع أنحاء الإمارات، مواطنين ومقيمين، نشر الرسالة على قصصهم في إنستغرام. وانضمت الشركات والمؤثرون وأفراد المجتمع إلى هذا الاتجاه، محولين منشورًا واحدًا إلى موجة من التضامن عبر الإنترنت.
وراء الرسالة الشهيرة يقف وسام بريدي، شخصية إعلامية لبنانية الأصل والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مقرها دبي.
في حديثه إلى الخليج تايمز، قال وسام إن القالب كان في الأصل جزءًا من منشور أطول شاركه على حسابه الشخصي، يعكس مرونة المقيمين في الإمارات.
قال: “أردت أن أظهر صوت الناس الذين يعيشون هنا.” وأضاف: “معظمنا اختار هذا البلد. ونحن نؤمن به، ونحن نقف معه.”
قال وسام إنه مرتبط بالإمارات منذ ما يقرب من عقدين، حيث كان يسافر في البداية بشكل متكرر بين لبنان ودبي للعمل.
قال: “كنت أتنقل بين لبنان ودبي بين عامي 2006 و 2019.” وأضاف: “ثم في أوائل عام 2020، قبل كوفيد مباشرة، انتقلت إلى هنا مع عائلتي وجعلت دبي قاعدتنا.”
بالنسبة له، أبرزت التطورات الأخيرة في المنطقة شيئًا أعمق حول البلد وسكانه.
قال: “ما حدث في الأيام القليلة الماضية أظهر أن الإمارات ليست مجرد مكان يأتي إليه الناس للاستثمار أو العيش.” وأضاف: “إنها دولة ذات أنظمة قوية، وقيادة قوية، وإدارة واضحة للأزمات.”
وأشار إلى التحديات العالمية السابقة، بما في ذلك الأزمة المالية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، كلحظات أظهرت فيها الإمارات قدرتها على إدارة عدم اليقين.
قال: “في كل أزمة، أظهرت الإمارات التخطيط والإعداد والقيادة.” ولهذا السبب اختار البقاء في كل مرة، وقد تردد صدى ذلك في رسالته، التي شاركها الكثيرون، ‘الثقة التي كان يوليها للإمارات.’
قال وسام إن إحدى الأفكار وراء الرسالة كانت تحدي تصور شائع حول الوافدين الذين يعيشون في دبي.
“يعتقد بعض الناس في الخارج أن من يعيشون هنا جاءوا من حياة مريحة،” قال. “لكن معظمنا لم يأتِ من قصور. لقد جئنا من بلدان واجهت تحديات، وعدم استقرار، وحتى حربًا.”
قال وسام، وهو لبناني الأصل، إن تجربته الحياتية الخاصة شكلت الرسالة.
“عشت 30 عامًا من حياتي خلال الحرب،” قال. “عندما تعيش ذلك، تفهم كيف تحافظ على هدوئك وتدعم مجتمعك خلال الأوقات الصعبة.”
يعتقد أن العديد من الوافدين في الإمارات يشاركون خلفيات مماثلة.
“لم نأتِ إلى هنا لمجرد الأخذ من هذا البلد،” قال. “لقد جئنا لأننا نؤمن به، لأننا نريد بناء شيء وأن نكون جزءًا منه.”
على الرغم من بساطة القالب، قال وسام إنه يعتقد أنه سيلقى صدى لدى الأشخاص الذين يعيشون في الإمارات.
“توقعت أن ينتشر لأنه يعكس صوت العديد من الوافدين هنا،” قال. “أراد الناس أن يظهروا دعمهم للبلاد وثقتهم بقيادتها.”
وأضاف أنه خلال لحظات التوتر، من المهم للمقيمين إظهار الوحدة.
لا يمكنك العيش في بلد وتتوقع أوقاتًا جيدة فقط دون الوقوف بجانبه خلال اللحظات الصعبة
وسام بريدي
بالنسبة لوسام، أظهر رد الفعل على القالب مدى عمق شعور العديد من المقيمين بالارتباط بالإمارات.
“الناس هنا لم يعودوا يرون أنفسهم مؤقتين،” قال. “إنهم يشعرون بأنهم جزء من المجتمع.”
في منشوره الأصلي على إنستغرام، وصف وسام دبي بأنها مدينة شكلتها المرونة.
“معظمنا ممن جاءوا إلى دبي لم يأتوا من رفاهية،” كتب. “لقد جئنا من حروب، من عدم استقرار، من بلدان علمتنا ما يعنيه عدم اليقين حقًا.”
وأضاف أن الإمارات قدمت للمقيمين أكثر من مجرد الأمان.
“هذه المدينة لم تمنحنا الأمان فحسب،” كتب. “لقد منحتنا الكرامة والفرصة والقيادة التي تقود بوضوح عندما يتردد الآخرون.”
بالنسبة لوسام، كانت الرسالة الفيروسية تدور في النهاية حول الوحدة.
“عندما تشتد اللحظات، لا نصاب بالذعر،” كتب. “نحن نتوافق، وندعم بعضنا البعض، ونثق بالقيادة.