"صن فلاور": مبادرة رائدة بدبي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة "غير الظاهرة"

في خطوة تؤكد التزامها بالشمولية، أعلنت شركة دبي القابضة للترفيه عن الإطلاق الرسمي لبرنامج "صن فلاور لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة غير الظاهرة" عبر 14 وجهة ترفيهية تابعة لها، بما في ذلك القرية العالمية، وعين دبي، وليجولاند، وبرج العرب.

وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة مرحّبة وداعمة للزوّار الذين يعانون من حالات صحية غير مرئية، مثل اضطراب طيف التوحّد وفرط الحركة والأمراض المزمنة.

ويتيح البرنامج للزوّار المتأثرين بهذه الحالات الحصول على قلادة "صن فلاور"، التي يمكنهم ارتداؤها اختيارياً كرمز يدلّ للموظفين على حاجتهم لتفهم ودعم إضافي. وتُتاح هذه القلادات مجاناً في منافذ التذاكر المخصصة في الوجهات المشمولة بالبرنامج.

ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع الشهر العالمي لأصحاب الهمم، ويشمل تدريب أكثر من 80% من الكوادر التشغيلية العاملة في الخطوط الأمامية لتتمكن من التعرف على القلادة وتقديم الخدمة بأعلى مستويات الاحترام والتعاطف.

وفي هذا الصدد، أكدت العنود الهاشمي، نائب الرئيس والمسؤولة عن الثقافة المؤسسية في دبي القابضة للترفيه، أن إطلاق البرنامج يعكس التزام الشركة بأن "يشعر كل زائر بالتقدير والدعم"، وينسجم مع جهود الدولة في أن تصبح من أكثر المجتمعات شمولاً وتيسيراً على مستوى العالم.

من جانبه، أشاد آندي فولكنر، الرئيس التنفيذي لشركة "توبلاند" (الشريك الحصري للبرنامج في المنطقة)، بالخطوة الرائدة لدبي القابضة للترفيه، معتبراً أن تعميم هذه المبادرة على هذا النطاق الواسع يمثل "محطة مهمة على صعيد تعزيز الشمول وسهولة الوصول في قطاع الترفيه والسياحة على مستوى المنطقة."

ويعتبر تطبيق البرنامج خطوة متقدمة ضمن استراتيجية دبي القابضة للترفيه الشاملة لإزالة الحواجز أمام الأفراد من جميع القدرات.