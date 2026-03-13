صمتُ القراء يضجُ بالحياة: "نوادي القراءة الصامتة" تغزو مقاهي الإمارات

عندما سجلت ريكا برجر، المقيمة في أبوظبي، دخولها إلى إنستغرام في وقت ما من العام الماضي، تمامًا مثل أي يوم آخر، باركت خوارزميات التطبيق صفحتها بمقاطع فيديو لأشخاص يجلسون بصمت، منحنين على كتبهم، ويقرأون في الهواء الطلق في كيب تاون المشمسة. “كان الناس يجلسون في الشارع وعلى كراسي التخييم في الخارج، يقرأون يوم الأحد، وكان الشارع مغلقًا أمام حركة المرور،” كما تقول. علمت أنهم كانوا جزءًا من نادي الكتاب الصامت في كيب تاون، الفرع المحلي لنادي الكتاب الصامت ومقره الولايات المتحدة، والذي، كما يوحي الاسم، هو نادٍ للكتاب الصامت وله العديد من الفروع المحلية المماثلة في جميع أنحاء العالم. “وفكرت، واو، هذا رائع حقًا. أريد حقًا أن أبدأ في فعل هذا.”
على عكس نادي الكتاب العادي، الذي يختار كتابًا لأعضائه لقراءته ومناقشته، لا يخضع نادي الكتاب الصامت لمثل هذه القواعد. الأعضاء أحرار في إحضار كتابهم الحالي والقراءة في صمت حتى يصبحوا مستعدين للمغادرة — حتى قبل انتهاء الجلسة — ولا يُتوقع منهم البقاء للاختلاط أو مناقشة ما يقرأونه. لا عجب أن نوادي الكتب الصامتة غالبًا ما وُصفت بأنها حلم تحقق لشخص انطوائي.
في أبريل من العام الماضي، أرسلت برجر بريدًا إلكترونيًا إلى الفريق الأمريكي للاستفسار عما إذا كان بإمكانها بدء فرع محلي في أبوظبي. “وقالوا، من فضلك ابدئي واحدًا لأنه عندما حاول أحدهم ذلك قبل بضع سنوات، لم ينجح حقًا. لذا، بدأت أنا،” قالت. أنشأت برجر حسابًا على إنستغرام لنادي الكتاب الصامت الجديد في أبوظبي ونشرت تفاصيل حول لقائه الأول الذي استمر ساعة واحدة في مايو من العام الماضي، في مقهى. “لقد كنت أنا وسبعة أصدقاء بشكل أساسي،” تتذكر. “بعد الجلسة، قالت إحدى الحاضرات إنها لا تتذكر آخر مرة تركت فيها هاتفها بمفرده لمدة ساعة. وكان ذلك مذهلاً حقًا بالنسبة لها.”
عضو آخر، لم يقرأ منذ سنوات، قرأ 25 كتابًا العام الماضي وحده. “يرسل لي رسالة في كل مرة يذهب فيها إلى مكتبة، قائلاً، ‘سأفلس بسببك’،” تبتسم.
اليوم، يجتمع النادي ثلاث مرات في الشهر أيام الأحد في الساعة 10 صباحًا، في المقاهي أو، إذا سمح الطقس، في الحدائق. “أحيانًا، نصل إلى 35 شخصًا حيث يحضر الناس أصدقاءهم، وتنضم إلينا المزيد من نوادي الكتب. بعض الناس يتناولون الإفطار أو الغداء، ونتحدث عما نقرأه. أحضر دائمًا حوالي ثمانية إلى 10 كتب إضافية إذا أراد أي شخص تبادل الكتب.”
تواصل قائلة إن بعض الأعضاء لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات، والنادي مجاني ومفتوح للجميع. “أنا لست انطوائية بنفسي - أحب أن أجمع الجميع وأرى كيف يخرجون من قوقعتهم، أو مجرد الدردشة مع الآخرين،” تقول برجر، التي تدرس في مدرسة بريطانية في المدينة. “مع وجود الكثير منا هنا بدون عائلاتنا، يمكن أن يصبح الأمر هادئًا جدًا... هذا مكان لطيف حقًا للتواصل مع الآخرين.”
تزدهر نوادي الكتب الصامتة أيضًا في أماكن أخرى في الإمارات العربية المتحدة. تقول روز هيكبان، المقيمة في دبي، إنها تعمل حاليًا على تسجيل ناديها للكتب الصامتة رسميًا، مستوحاة من نادي الكتاب الصامت، كفرع له في دبي. “بدأت أنا وأصدقائي حساب إنستغرام في عام 2024 لقضاء ساعتين إلى ثلاث ساعات كل أسبوع مع محبي الكتب الآخرين،” كما تقول. وتضيف أنهم يجتمعون كل شهر في المقاهي والمكتبات حول دبي، وقد عقدوا 12 لقاءً حتى الآن. “يمكن لأي شخص إحضار أي كتاب يريده - خيال، غير خيال، مانغا أو أي شيء. تشرح قائلة: “عادة ما نحصل على حوالي 10 حاضرين ونجري محادثة بعد ذلك. نحن نحاول الوصول إلى محبي الكتب الآخرين لتنمية المجتمع.”
الجاذبية
بدأت شيبرا جوبتا، المقيمة في دبي والتي تعمل كعالمة بيانات، نادي الكتاب الصامت Read.Write.Share في سبتمبر من العام الماضي، ونظمت لقاءين حتى الآن، بالتعاون مع المنظمة المشاركة جيهان سواريز. “نجتمع في الحديقة، أو المقاهي المفتوحة، أو منزلي،” كما تقول.
تشرح جوبتا أن الجلسات تستمر بين ساعة وساعتين. “يأتي الجميع بأي كتاب يقرأونه. ونقوم بترتيب بعض الوجبات الخفيفة أيضًا. في بداية الجلسة، نقدم أنفسنا ثم نبدأ القراءة. قرب نهاية الجلسة، نناقش كتبنا. إذا أراد شخص ما المغادرة مبكرًا، فلا بأس بذلك تمامًا.”
“أعيش بمفردي، ومن الصعب تكوين صداقات هنا أحيانًا، وأنا متأكدة من وجود العديد من الأشخاص مثلي،” تضيف جوبتا، التي انتقلت إلى البلاد قبل خمس سنوات. “لذلك، أردت بناء منصة حيث يمكن للناس الخروج والاستمتاع بوقتهم مع الكتب.”
تشرح أن جاذبية نوادي الكتب الصامتة تكمن في حرية الناس في قراءة ما يريدون. “لكل شخص نوعه المفضل، وأنا لا أؤيد أن يقرأ الجميع كتابًا واحدًا.”
شاركت مهر حسين في تأسيس Read Between The Lines (RBTL) — وهو نادي كتاب صامت ومجتمع للأنشطة غير المتصلة بالإنترنت مدمجين في واحد — مع صديقتها جيني باربيري العام الماضي. “في الوقت الحالي، نقوم بالقراءة الصامتة لمدة ساعة، ونشاط بعدها،” تشرح حسين. “في 15 مارس، سنستضيف جلسة قراءة صامتة ونشاطًا لتعليم صناعة الفخار.”
استضافوا أول حدث لهم في أكتوبر 2025 ومنذ ذلك الحين نظموا لقاءات في المقاهي والمساحات المجتمعية في جميع أنحاء دبي. “في المتوسط، ننظم لقاءين شهريًا. في بعض الأشهر، نستضيف تجمعات إضافية أو فعاليات إبداعية، لكن جلسات القراءة الصامتة تظل قلب المجتمع،” كما تقول. “أردنا بناء مجتمع غير متصل بالإنترنت حيث يمكن للناس الحضور بأي كتاب يقرأونه، والجلوس معًا، ووضع هواتفهم جانبًا لفترة قصيرة، والتباطؤ لبعض الوقت.”
شرحت شكل لقاءاتهم، قائلة إنها تبدأ بساعة من القراءة الصامتة. “ثم نفتح المجال لحوالي 15 دقيقة من الاختلاط، حيث يمكن للناس الدردشة، وتبادل التوصيات، أو ببساطة التواصل مع الآخرين. عادة ما نضم أيضًا حوالي 30 دقيقة من نشاط إبداعي خفيف، مثل العلاج بالفن، أو محفزات الكتابة اليومية، أو الألعاب الإبداعية، أو ورش عمل صغيرة مرتبطة بالقراءة والإبداع. الفكرة هي إشراك حواس مختلفة وجعل التجربة مريحة وملهمة في نفس الوقت.”
عندما يكون الصمت ذهبًا
نظم نادي الـ 100 صفحة في دبي، المخصص حصريًا للنساء، أول لقاء له في يوليو 2025 بسبعة أعضاء. ومنذ ذلك الحين، عقدوا أكثر من 10 لقاءات، بما في ذلك جلسات القراءة الصامتة. “اليوم، نحدد عدد المشاركين في كل لقاء بما يتراوح بين 20 و 25 عضوًا للحفاظ على الطابع الشخصي والمعنى،” توضح المؤسسة، نيكيتا غارغ.
تقول إميلي، التي حضرت حوالي سبعة لقاءات لنادي الكتاب الصامت في أبوظبي، إنها تحب القراءة مع الآخرين، دون ضغط الاضطرار إلى قراءة نفس الكتاب الذي يقرأه الجميع. “فن الجلوس في صمت وأخذ ساعة من أسبوع غالبًا ما يكون مزدحمًا، للجلوس بين آخرين يستمتعون بالقراءة بأنفسهم، أمر مريح للغاية،” كما تقول.