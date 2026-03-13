صمتُ القراء يضجُ بالحياة: "نوادي القراءة الصامتة" تغزو مقاهي الإمارات

عندما سجلت ريكا برجر، المقيمة في أبوظبي، دخولها إلى إنستغرام في وقت ما من العام الماضي، تمامًا مثل أي يوم آخر، باركت خوارزميات التطبيق صفحتها بمقاطع فيديو لأشخاص يجلسون بصمت، منحنين على كتبهم، ويقرأون في الهواء الطلق في كيب تاون المشمسة. “كان الناس يجلسون في الشارع وعلى كراسي التخييم في الخارج، يقرأون يوم الأحد، وكان الشارع مغلقًا أمام حركة المرور،” كما تقول. علمت أنهم كانوا جزءًا من نادي الكتاب الصامت في كيب تاون، الفرع المحلي لنادي الكتاب الصامت ومقره الولايات المتحدة، والذي، كما يوحي الاسم، هو نادٍ للكتاب الصامت وله العديد من الفروع المحلية المماثلة في جميع أنحاء العالم. “وفكرت، واو، هذا رائع حقًا. أريد حقًا أن أبدأ في فعل هذا.”

على عكس نادي الكتاب العادي، الذي يختار كتابًا لأعضائه لقراءته ومناقشته، لا يخضع نادي الكتاب الصامت لمثل هذه القواعد. الأعضاء أحرار في إحضار كتابهم الحالي والقراءة في صمت حتى يصبحوا مستعدين للمغادرة — حتى قبل انتهاء الجلسة — ولا يُتوقع منهم البقاء للاختلاط أو مناقشة ما يقرأونه. لا عجب أن نوادي الكتب الصامتة غالبًا ما وُصفت بأنها حلم تحقق لشخص انطوائي.

في أبريل من العام الماضي، أرسلت برجر بريدًا إلكترونيًا إلى الفريق الأمريكي للاستفسار عما إذا كان بإمكانها بدء فرع محلي في أبوظبي. “وقالوا، من فضلك ابدئي واحدًا لأنه عندما حاول أحدهم ذلك قبل بضع سنوات، لم ينجح حقًا. لذا، بدأت أنا،” قالت. أنشأت برجر حسابًا على إنستغرام لنادي الكتاب الصامت الجديد في أبوظبي ونشرت تفاصيل حول لقائه الأول الذي استمر ساعة واحدة في مايو من العام الماضي، في مقهى. “لقد كنت أنا وسبعة أصدقاء بشكل أساسي،” تتذكر. “بعد الجلسة، قالت إحدى الحاضرات إنها لا تتذكر آخر مرة تركت فيها هاتفها بمفرده لمدة ساعة. وكان ذلك مذهلاً حقًا بالنسبة لها.”

عضو آخر، لم يقرأ منذ سنوات، قرأ 25 كتابًا العام الماضي وحده. “يرسل لي رسالة في كل مرة يذهب فيها إلى مكتبة، قائلاً، ‘سأفلس بسببك’،” تبتسم.

اليوم، يجتمع النادي ثلاث مرات في الشهر أيام الأحد في الساعة 10 صباحًا، في المقاهي أو، إذا سمح الطقس، في الحدائق. “أحيانًا، نصل إلى 35 شخصًا حيث يحضر الناس أصدقاءهم، وتنضم إلينا المزيد من نوادي الكتب. بعض الناس يتناولون الإفطار أو الغداء، ونتحدث عما نقرأه. أحضر دائمًا حوالي ثمانية إلى 10 كتب إضافية إذا أراد أي شخص تبادل الكتب.”

تواصل قائلة إن بعض الأعضاء لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات، والنادي مجاني ومفتوح للجميع. “أنا لست انطوائية بنفسي - أحب أن أجمع الجميع وأرى كيف يخرجون من قوقعتهم، أو مجرد الدردشة مع الآخرين،” تقول برجر، التي تدرس في مدرسة بريطانية في المدينة. “مع وجود الكثير منا هنا بدون عائلاتنا، يمكن أن يصبح الأمر هادئًا جدًا... هذا مكان لطيف حقًا للتواصل مع الآخرين.”

تزدهر نوادي الكتب الصامتة أيضًا في أماكن أخرى في الإمارات العربية المتحدة. تقول روز هيكبان، المقيمة في دبي، إنها تعمل حاليًا على تسجيل ناديها للكتب الصامتة رسميًا، مستوحاة من نادي الكتاب الصامت، كفرع له في دبي. “بدأت أنا وأصدقائي حساب إنستغرام في عام 2024 لقضاء ساعتين إلى ثلاث ساعات كل أسبوع مع محبي الكتب الآخرين،” كما تقول. وتضيف أنهم يجتمعون كل شهر في المقاهي والمكتبات حول دبي، وقد عقدوا 12 لقاءً حتى الآن. “يمكن لأي شخص إحضار أي كتاب يريده - خيال، غير خيال، مانغا أو أي شيء. تشرح قائلة: “عادة ما نحصل على حوالي 10 حاضرين ونجري محادثة بعد ذلك. نحن نحاول الوصول إلى محبي الكتب الآخرين لتنمية المجتمع.”